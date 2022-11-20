Vợ bầu vượt mặt, chồng thản nhiên lên giường với người yêu cũ, khi được hỏi, tiểu tam nói khẽ ‘chỉ là trêu nhau’

Trên rất nhiều hội nhóm các chị em thường kêu chán nản, buồn phiền vì người yêu cũ liên lạc với chồng hoặc gia đình chồng mình. Cũng có rất nhiều trường hợp cả chồng và người cũ chủ động liên lạc, thậm chí quan hệ ngoài luồng với nhau khiến nhiều chị em vô cùng căm phẫn.

Lâu nay, cái tên ''người yêu cũ của chồng'' luôn là điều khiến phụ nữ cảm thấy không thoải mái. Mọi người vẫn nói với nhau, đã là "cũ" thì không thèm chấp, không nhắc tới để hướng tới tương lai tốt đẹp. Nhưng đôi khi, chính những người đã cũ lại không muốn điều đó, họ lại luôn muốn một tay che trời, tham lam, chủ động ve vãn chồng người khác để chọc tức, thậm chí lấy đó làm niềm vui cho mình.

Chị này là người yêu cũ của chồng em các chị ạ. Chị ta nhắn tin cho chồng em như thế này, vậy mà lúc em nhắn tin nói chuyện thì chị ta bảo là trêu nhau, không có gì với chồng em, còn già mồm dọa ngược lại em là nếu chị ta thích cướp chồng em thì em không đủ tuổi để đương đầu với chị ta nữa chứ.

Mới đây, đăng tải trên một diễn đàn đông thành viên, một người vợ trẻ có nickname B.L.L uất ức tâm sự: ''Thời buổi con giáp thứ 13 các anh chị ạ. Thật đáng sợ. Vợ bầu bí, chồng qua lại với người yêu cũ.

Ôi, sự thật rành rành ra như thế còn già mồm, không có gì sao mà lại sợ vợ người ta biết? Không có gì mà lại biết chồng em nghe điện thoại của vợ trong khi con khác đang trèo lên người? Không có gì mà à ơi mời gọi rủ đến nhà ngủ rồi bảo em trêu? Các chị em thông thái cho em xin ý kiến với ạ, chuyện rõ như ban ngày mà nó còn cãi không có gì, các chị em tin nổi không ạ?''.

Đính kèm với dòng tâm sự là những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa chồng người vợ và cô người yêu cũ kia. Nội dung khá thân mật và tình cảm, thậm chí đôi bên còn rủ nhau ngủ cùng và miêu tả chuyện ái ân chẳng khác nào vợ chồng. Đáng trách hơn, không chỉ xuất phát từ phía cô người yêu cũ, anh chồng trong câu chuyện này cũng chủ động tà lưa, thả thính cô người yêu cũ trong khi vợ đang mang thai.

Trong khi nhắn tin toàn nói đến chuyện ngủ với nhau khi cô vợ đang có bầu...

... nhưng khi bị vợ phát hiện, cả hai đều chối và cho rằng đó là trêu đùa?

''Trời ơi, nhắn tin gạ nhau đi ngủ nghê thế kia mà nói không có gì à? Chỉ có trẻ con mới tin được. Nhưng xem hết tin nhắn mình thấy đúng là cô người yêu cũ trơ trẽn thật nhưng anh chồng bạn cũng không vừa, cũng chủ động mơi người ta và không xem vợ ra gì, dù vợ đang bầu bí. Nếu bạn trách, trách chồng bạn trước nhất''.

''Đọc đến đâu run rẩy đến đấy. Bạn giống hệt mình, cưới về 1 ngày phát hiện chồng liên lạc với người yêu cũ tận nửa năm trời rồi mà mình chẳng hề hay biết. Nhưng mình không làm ầm lên, bình tĩnh theo dõi xem họ diễn được đến bao giờ, sau khi chụp hết lại tin nhắn, lưu lại ảnh làm bằng chứng rồi mình nói chuyện với chồng, hỏi giờ anh thích sống với vợ hay người yêu cũ, em sẽ cho anh toại nguyện. Còn nếu như vẫn quyết sống với vợ, thì đừng bao giờ tơ tưởng đến người cũ, có lần tới, mình sẽ không để yên".

"Chẳng khác gì chồng bạn mình, dan díu qua lại với người yêu cũ, cũng dẫn nhau vào nhà nghỉ xong bị vợ bắt gặp, rồi nói yêu người cũ hơn. Bạn mình viết ngay đơn ly dị, đến giờ sống với người yêu cũ được vài tháng nghe đâu cũng chia tay rồi. Ta nói ''nhân quả nhãn tiền'' là vậy mà".

Trước những lời khuyên cặp đôi nên chia tay, một thành viên động viên rằng: ''Mặc dù chuyện ngoại tình rồi lăng nhăng, nhất là khi vợ đang bầu là không thể nào chấp nhận nổi, nhưng khoan hãy chia tay vội, vì bạn còn sắp sinh nở nên cần suy nghĩ cho thấu đáo. Bạn cần nói chuyện thẳng thắn với chồng, nếu chồng quá nặng tình với người cũ và vẫn yêu cô ta thì cả 2 nên suy xét lại cuộc hôn nhân này. Còn nếu chỉ là cơn cảm nắng, sự thiếu thốn tình dục nên vụng dại qua đường thì xin là cố gắng cho anh ta một cơ hội. Đàn ông ấy mà, chẳng bao giờ hiểu được sự quan trọng của vợ chỉ đến khi họ mất đi rồi".