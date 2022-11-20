Nhìn vào gia đình tôi, ai cũng tấm tắc khen vợ chồng tôi đẹp đôi, con cái khỏe mạnh, hạnh phúc. Quả thực, tôi cũng đã có nhiều thứ của hiện nay, vợ chồng công việc thuận lợi, thu nhập tốt, nhà cửa, xe hơi đầy đủ. Chồng hơn tôi 1 tuổi, anh ấy đẹp trai, lãng mạn và sống chân thành. Chồng tôi luôn hết lòng vì vợ con, có được người chồng như vậy, tôi rất tự hào và cảm thấy mình thật may mắn.

Kết hôn được 11 năm, tôi hài lòng với những gì mình đã có, đó là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Hai con của tôi, kết quả của tình yêu giữa tôi và chồng luôn khiến tôi tự hào bởi các con thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ, thông minh, lanh lợi và đáng yêu.

Thấy chồng có cuộc sống lành mạnh như vậy tôi cũng rất yên tâm, tin tưởng vào chồng và nhóm bạn thân của chồng. Họ cũng hay rủ nhau đi chơi xa, có lúc vài ngày mới về. Sau mỗi chuyến đi, tôi thấy chồng tôi vui lắm, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện vui, khám phá nhiều địa điểm đẹp và dự định sau này sẽ đưa vợ con đi chơi những chỗ đó.

Mặc dù chồng tôi là người giỏi giao tiếp, nhưng anh ấy cũng thân thiết với ít người, chủ yếu là trong công việc, ngoài ra chỉ chơi với một nhóm bạn thân từ hồi đi học. Nhóm bạn thân nam giới của chồng họ coi nhau như anh em, thường xuyên gặp gỡ nhau lúc thì uống cafe, hôm thì đi nhậu… Về nhà cũng tíu tít "chém gió" nhắn tin cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi, tôi đã nhận được một cú sốc không thể đau đớn hơn. Cách đây mấy hôm, trong lúc chồng nhậu say về ngủ li bì, tôi tình cờ mở điện thoại của chồng xem có ai nhắn tin có việc quan trọng không, bất ngờ mở nhóm tin nhắn của chồng và đội bạn thân của chồng, tôi không thể tin nổi với những gì mình đọc được.

Trong nhóm đó, những anh bạn của chồng tôi hả hê về chuyện tối đi nhậu, đi hát rất vui vẻ, ai cũng có "tay vịn" trẻ đẹp, ưng ý. Một người bạn của chồng nhắn trên nhóm: "Tao lấy số mấy con bé đó rồi, tụi nó đồng ý đi chơi với bọn mình. Tụi mày cố gắng bố trí thời gian cuối tuần này đi chơi biển mấy ngày nhé. Tha hồ lựa chọn, đổi em cho nhau thoải mái".

Đó chỉ là chuyện của tối nhậu hôm đó thôi, tôi xem tiếp các tin nhắn trong nhóm từ trước đây, toàn bàn chuyện nhậu nhẹt, gái gú, bình phẩm em này chân dài, em kia ngực khủng… Tôi cũng phát hiện ra rằng, cả đội trong đó có chồng tôi tất cả đều có bồ, họ không ngần ngại kể chuyện "giường chiếu" cho khau, coi đó là thành tích. Thậm chí, bàn bạc "chiến thuật" cưa gái để rủ đi khách sạn.

Cũng qua những lời nhắn của họ, tôi còn thấy những lần đi chơi, ngủ lại nhà bạn đều là dối trá hết, chỉ vì muốn trốn vợ để qua đêm, đi chơi với bồ mà không ngần ngại gọi điện cho vợ bạn nói dối lý do đi cùng nhau, đi công việc về quê với nhau… nhưng thực chất đang đi "quả lẻ". Tôi không ngờ, cả hội bạn thân của chồng lại đổ đốn đến vậy, trong khi mỗi lần gặp họ tôi đều rất ấn tượng vì sự lịch thiệp, yêu thương vợ con hết lòng.

Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn còn sốc. Tôi thất vọng về người chồng phản bội của mình, chán ghét đám bạn lăng nhăng của chồng. Bây giờ tôi chưa biết phải xử trí ra sao, tôi có nên cấm chồng chơi với hội bạn thân của anh ấy không? Chồng phản bội tôi, tôi có nên ly hôn không?