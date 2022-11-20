Bạn thuở bé của chồng cứ liên tục nhìn mình say đắm, đến một ngày nọ, anh ta công khai nhắn tin ‘đưa đẩy’ mới khiến tôi bàng hoàng

Bạn thân của chồng sao lại làm điều này với tôi. Nếu cứ tiếp tục, tôi nghĩ mình không giữ được bình tĩnh và tôi sợ có lỗi với chồng.

Chồng tôi có một người bạn thân thiết từ khi còn nhỏ. Nhà hai người ở cạnh nhau nên lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Khi yêu tôi, người đầu tiên chồng tôi giới thiệu cũng là bạn thân. Chồng tôi nói hai người thân thiết còn hơn cả anh em ruột trong nhà. Ngày đám cưới vợ chồng tôi, bạn anh cũng là người chụp ảnh, làm hoa cưới cho tôi. Tôi cứ nhớ mãi cái cảnh anh ấy ngồi tỉ mỉ kết từng bông hoa hồng thành bó. Chồng tôi còn chọc anh ấy là đang kết hoa cưới cho vợ chứ chẳng phải cho vợ bạn. Anh ấy cười hà hà nói lại: "Vợ bạn thân còn quý hơn vợ mình ấy chứ".

Bạn chồng tôi là chủ một studio áo cưới chuyên chụp ảnh cưới. Anh ấy là thợ chụp có tay nghề nên studio rất đông khách. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng mỗi tháng anh ấy đều rủ vợ chồng tôi đi phượt chụp ảnh một lần. "Chưa con cái phải dẫn vợ đi chơi nhiều. Để sau này có con rồi lại chẳng còn rảnh rang tự do nữa". Anh ấy nói vậy với chồng tôi. Ảnh minh họa: Internet Mỗi lần đi, tôi thấy anh ấy chăm sóc tôi còn chu đáo hơn cả chồng tôi. Anh ấy chỉ tôi cách tạo dáng chụp ảnh, khi tôi tạo dáng sai anh ấy chẳng ngại ngùng nắm tay, giữ eo để tôi có dáng đẹp.

Khi dọn cơm ăn, anh ấy chẳng ngại ngùng gắp thức ăn bỏ vào chén tôi. Đến mức chồng tôi cứ hay nói đùa nhìn anh ấy cứ như chồng tôi chứ chẳng phải bạn của chồng. Chính tôi cũng cảm thấy anh ấy đối xử với mình khác hẳn mọi người. Có lần vợ chồng tôi cùng anh ấy đi dự đám cưới. Suốt cả buổi ngồi tiệc, anh ấy hết gắp thức ăn lại rót nước cho tôi uống. Tôi hơi ngượng nhưng thấy chồng tôi vẫn vô tư nên nghĩ chắc tại mình nghĩ nhiều. Sau đó, tôi nhiều lần bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh ấy nhìn mình. Tôi biết anh ấy đã thích tôi. Nhưng chồng tôi lại chẳng nhận ra điều đó nên cứ đi chơi với anh ấy là chở tôi theo cùng. Mới đây, anh ấy còn nhắn tin kiểu ỡm ờ với tôi. Tôi nửa đùa nửa thật bảo sẽ mách chồng vì anh ấy dám tán cả vợ bạn. Anh ấy chỉ gửi lại mặt cười. Tôi hoang mang quá. Cứ thế này tôi sợ anh ấy sẽ công khai theo đuổi mình mất. Khi đó mối quan hệ bạn bè tốt suốt 30 năm giữa chồng tôi và anh ấy chắc chắn sẽ bị rạn nứt. Nhưng tôi lại chẳng biết nên nói làm sao để chồng mình nhận ra vấn đề. Tôi càng sợ chồng mình nghĩ oan cho mình tội đã quyến rũ bạn thân của anh. Tôi phải làm sao cho yên ổn mọi chuyện đây?

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