Bạn thuở bé của chồng cứ liên tục nhìn mình say đắm, đến một ngày nọ, anh ta công khai nhắn tin ‘đưa đẩy’ mới khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 20/11/2022 17:04

Bạn thân của chồng sao lại làm điều này với tôi. Nếu cứ tiếp tục, tôi nghĩ mình không giữ được bình tĩnh và tôi sợ có lỗi với chồng.

Chồng tôi có một người bạn thân thiết từ khi còn nhỏ. Nhà hai người ở cạnh nhau nên lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Khi yêu tôi, người đầu tiên chồng tôi giới thiệu cũng là bạn thân. Chồng tôi nói hai người thân thiết còn hơn cả anh em ruột trong nhà.

Ngày đám cưới vợ chồng tôi, bạn anh cũng là người chụp ảnh, làm hoa cưới cho tôi. Tôi cứ nhớ mãi cái cảnh anh ấy ngồi tỉ mỉ kết từng bông hoa hồng thành bó. Chồng tôi còn chọc anh ấy là đang kết hoa cưới cho vợ chứ chẳng phải cho vợ bạn. Anh ấy cười hà hà nói lại: "Vợ bạn thân còn quý hơn vợ mình ấy chứ".

Bạn chồng tôi là chủ một studio áo cưới chuyên chụp ảnh cưới. Anh ấy là thợ chụp có tay nghề nên studio rất đông khách. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng mỗi tháng anh ấy đều rủ vợ chồng tôi đi phượt chụp ảnh một lần. "Chưa con cái phải dẫn vợ đi chơi nhiều. Để sau này có con rồi lại chẳng còn rảnh rang tự do nữa". Anh ấy nói vậy với chồng tôi.

Bạn thuở bé của chồng cứ liên tục nhìn mình say đắm, đến một ngày nọ, anh ta công khai nhắn tin ‘đưa đẩy’ mới khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần đi, tôi thấy anh ấy chăm sóc tôi còn chu đáo hơn cả chồng tôi. Anh ấy chỉ tôi cách tạo dáng chụp ảnh, khi tôi tạo dáng sai anh ấy chẳng ngại ngùng nắm tay, giữ eo để tôi có dáng đẹp.

Khi dọn cơm ăn, anh ấy chẳng ngại ngùng gắp thức ăn bỏ vào chén tôi. Đến mức chồng tôi cứ hay nói đùa nhìn anh ấy cứ như chồng tôi chứ chẳng phải bạn của chồng. Chính tôi cũng cảm thấy anh ấy đối xử với mình khác hẳn mọi người.

Có lần vợ chồng tôi cùng anh ấy đi dự đám cưới. Suốt cả buổi ngồi tiệc, anh ấy hết gắp thức ăn lại rót nước cho tôi uống. Tôi hơi ngượng nhưng thấy chồng tôi vẫn vô tư nên nghĩ chắc tại mình nghĩ nhiều.

Sau đó, tôi nhiều lần bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh ấy nhìn mình. Tôi biết anh ấy đã thích tôi. Nhưng chồng tôi lại chẳng nhận ra điều đó nên cứ đi chơi với anh ấy là chở tôi theo cùng.

Mới đây, anh ấy còn nhắn tin kiểu ỡm ờ với tôi. Tôi nửa đùa nửa thật bảo sẽ mách chồng vì anh ấy dám tán cả vợ bạn. Anh ấy chỉ gửi lại mặt cười.

Tôi hoang mang quá. Cứ thế này tôi sợ anh ấy sẽ công khai theo đuổi mình mất. Khi đó mối quan hệ bạn bè tốt suốt 30 năm giữa chồng tôi và anh ấy chắc chắn sẽ bị rạn nứt. Nhưng tôi lại chẳng biết nên nói làm sao để chồng mình nhận ra vấn đề. Tôi càng sợ chồng mình nghĩ oan cho mình tội đã quyến rũ bạn thân của anh. Tôi phải làm sao cho yên ổn mọi chuyện đây?

 

Đem đồ của chị dâu đi giặt, tôi không ngờ chứng kiến bí mật anh chị đang gặp phải trước giờ đã giấu kín

Đem đồ của chị dâu đi giặt, tôi không ngờ chứng kiến bí mật anh chị đang gặp phải trước giờ đã giấu kín

Tôi không nghĩ chị dâu đã giấu kín lâu như thế, sự thật như vậy mà anh chị đã không nói ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau