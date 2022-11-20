Chồng nằng nặc đòi chuyển nhà mới, sau vài tuần rình theo, tôi kinh hãi phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng đầy bí ẩn

Tâm sự 20/11/2022 22:24

Tôi thật không thể tin nổi chồng tôi đã làm chuyện này. Kể cả việc đòi di dời nhà cũng là mục đích riêng của anh ta...

Tôi năm nay 40 tuổi, đã kết hôn được 13 năm. Vợ chồng tôi đã có hai con, đứa lớn đang học lớp 7 còn đứa bé học lớp 4. Hôn nhân của tôi yên ổn sau nhiều năm qua, mặc dù vẫn có những sóng gió, rạn nứt song vợ chồng tôi chọn vì các con mà bỏ qua cho nhau.

Chồng hơn tôi 1 tuổi, là người chững chạc và ngày càng trưởng thành. Anh ấy rất trọng công việc và gia đình, nên cuộc sống của chúng tôi luôn đầy đủ về vật chất. Sau nhiều năm thuê nhà, chúng tôi đã có một ngôi nhà khá khang trang ở trung tâm thành phố. Chúng tôi sống ở đó suốt gần 5 năm qua và hài lòng với những gì mình đã có.

Căn nhà mà chúng tôi lần đầu mua được ngoài ý nghĩa tinh thần, đó còn là tổ ấm thực sự của gia đình với đầy đủ tiện nghi, rộng rãi và có nhiều phòng đủ cho các thành viên trong nhà và dư một phòng cho ông bà nội hoặc ngoại từ quê lên chơi, ở lại. Hàng xóm nhà tôi cũng rất thân thiện, luôn san sẻ, giúp đỡ nhau như những người thân thiết.

Tôi hài lòng với chỗ mình đang sinh sống, tuy nhiên cách đây 3 tháng, tôi buộc phải chuyển đi nơi khác do chồng tôi bỗng dưng muốn bán nhà, dọn về nơi ở mới. Tôi cũng hỏi lý do, song chồng tôi chỉ giải thích chung chung là dọn về nơi ở mới cho phù hợp. Thấy ngôi nhà mới cũng ổn, tôi đồng ý cho chồng bán nhà, chuyển tới nơi khác sống.

Chồng nằng nặc đòi chuyển nhà mới, sau vài tuần rình theo, tôi kinh hãi phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng đầy bí ẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà mới hiện tại của chúng tôi tuy không rộng, đẹp bằng nhà cũ nhưng đổi lại là gần trung tâm hơn, có nhiều khu vực tiện ích xung quanh như siêu thị, công viên… Tôi cũng đã bắt đầu quen với nơi ở mới, mặc dù vẫn còn lưu luyến nhà cũ vừa đẹp lại có những hàng xóm thân thiện nữa.

Tuy nhiên, sau mấy tuần là tôi thấy chồng có nhiều điều khác lạ. Thường xuyên vắng mặt ở nhà, lúc ở nhà cũng rất hời hợt với vợ con, hay lẻn ra ngoài để đi dạo một mình… Cách đây 3 hôm, trong lúc vợ chồng tôi đi dạo thì gặp một bác trai lại gần chào hỏi và nhắc chồng tôi đóng tiền nhà. Chồng tôi liền trả lời: "Vâng, để lát cháu về lấy tiền qua đưa cho bác ngay". Sau đó thúc giục tôi đi nhanh, lảng tránh gặp mặt bác đó.

Về nhà, tôi có hỏi thì chồng tôi trả lời là có đứng ra thuê hộ cậu em ở công ty, tiện ở gần nên hay cầm tiền rồi qua gửi hộ tiền nhà thôi. Tôi cảm thấy có gì đó rất bất thường, vì chồng tôi chưa nói với tôi bao giờ, hơn nữa thái độ của anh ấy khi gặp bác trai chủ nhà thuê cũng rất đáng ngờ. Giả vờ như không quan tâm, tôi âm thầm tìm hiểu thì được biết bác trai kia có nhà cho thuê cách nhà tôi khoảng 100 mét, khách thuê là một người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi, đang làm mẹ đơn thân.

Cố theo dõi thì tôi ngã ngửa khi biết chồng tôi đang cặp bồ với người phụ nữ đó, chồng tôi chính là người đã đứng ra thuê nhà cả năm nay cho bồ sinh sống. Anh ấy thúc giục vợ con bán nhà, chuyển về nơi mới để gần bồ nhằm kiểm soát cô ta, cũng như việc lén lút cũng được dễ dàng hơn.

Tôi rất đau khổ khi tìm ra sự thật của chồng. Tôi có nên sang gặp ả bồ của chồng để đánh ghen, hay cứ dứt khoát mà chia tay người chồng phản bội này?

 

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