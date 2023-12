Nhờ đóng giả làm cô giúp việc mà tôi phát hiện một bí mật kinh khủng của chồng

Từ hôm phát hiện sự thật về chồng mình đến nay đã 5 ngày, nhưng C vẫn chưa đủ can đảm để đối chất với anh. C muốn sửa chữa hôn nhân của mình vì đã chung sống với nhau 8 năm, tính C cũng hiền lành nên chấp nhận hi sinh cho chồng vô số thứ. Nếu bây giờ từ bỏ nhau, C sợ rằng chính mình không chịu đựng được, nhìn con trai bé bỏng mới vào lớp 1 C lại càng đau lòng hơn...

Vợ chồng C năm nay đều đã hơn 35, anh làm nhân viên ngân hàng, còn C ở nhà làm mẹ toàn thời gian. Anh là mẫu đàn ông ít nói, chững chạc, đi làm xong là về nhà, còn C tính tình đơn giản chẳng bao giờ đa nghi. Cuộc sống của chúng C rất êm đềm, nên có lẽ chẳng ai phát hiện ra chồng ngoại tình bằng cách kỳ quặc như C. Đó là một buổi chiều mây đen vần vũ, C ở nhà với con mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Sợ chồng đi làm về mắc mưa vất vả, C còn gọi điện bảo anh về sớm nhưng chồng kêu phải làm gấp sổ sách ở ngân hàng nên về muộn.

C đang nấu đồ ăn tối cho con thì bỗng chuông cửa reo. Vừa mở cửa ra C ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ hoắc, đầu nhuộm đỏ quạch đang vung vẩy chiếc túi xách. Cô ta hỏi đích danh chồng C xem anh ấy có nhà không, C không muốn đáp nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi lại danh tính.