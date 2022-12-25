Nhờ đóng giả làm cô giúp việc mà tôi phát hiện một bí mật kinh khủng của chồng

Từ hôm phát hiện sự thật về chồng mình đến nay đã 5 ngày, nhưng C vẫn chưa đủ can đảm để đối chất với anh. C muốn sửa chữa hôn nhân của mình vì đã chung sống với nhau 8 năm, tính C cũng hiền lành nên chấp nhận hi sinh cho chồng vô số thứ. Nếu bây giờ từ bỏ nhau, C sợ rằng chính mình không chịu đựng được, nhìn con trai bé bỏng mới vào lớp 1 C lại càng đau lòng hơn...

C đang nấu đồ ăn tối cho con thì bỗng chuông cửa reo. Vừa mở cửa ra C ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ hoắc, đầu nhuộm đỏ quạch đang vung vẩy chiếc túi xách. Cô ta hỏi đích danh chồng C xem anh ấy có nhà không, C không muốn đáp nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi lại danh tính.

Vợ chồng C năm nay đều đã hơn 35, anh làm nhân viên ngân hàng, còn C ở nhà làm mẹ toàn thời gian. Anh là mẫu đàn ông ít nói, chững chạc, đi làm xong là về nhà, còn C tính tình đơn giản chẳng bao giờ đa nghi. Cuộc sống của chúng C rất êm đềm, nên có lẽ chẳng ai phát hiện ra chồng ngoại tình bằng cách kỳ quặc như C. Đó là một buổi chiều mây đen vần vũ, C ở nhà với con mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Sợ chồng đi làm về mắc mưa vất vả, C còn gọi điện bảo anh về sớm nhưng chồng kêu phải làm gấp sổ sách ở ngân hàng nên về muộn.

- Cho tôi hỏi cô là ai?

- Ơ cô không nhớ cháu ạ, hôm qua cháu vừa gọi điện cho anh V hình như chính cô nghe máy mà.

- À ừ...

C chợt nhớ ra chiều tối qua khi đang nấu cơm trong bếp thì chuông điện thoại của chồng reo lên. Anh vừa đi làm về đang tắm dở, thấy số lạ nên C nghe hộ vì sợ khách hàng của chồng gọi gấp. Vừa mở lên thì giọng thỏ thẻ của một cô gái trẻ vang lên khiến C giật mình, cô ta bảo muốn gặp chồng C nhưng C kêu anh đang tắm nên cô ta nói sẽ gọi lại sau.

Lúc chồng tắm xong ra ngoài C có bảo hình như khách hàng gọi xin tư vấn, chồng C vội mở điện thoại ra xem rồi nói kệ, để lúc khác gọi. C không hề nghi ngờ gì cả, cho đến khi chính chủ số điện thoại lạ tự vác mình tới tận cửa nhà C.

Chưa kịp trả lời rằng chồng mình đi vắng, cô gái lạ mặt đã tự cởi giày rồi hồn nhiên bước vào nhà C. Cô ta ngồi xuống ghế sofa hỏi xin cốc nước, C cũng đi lấy rồi chờ xem cô ta giới thiệu bản thân.

- Cô là ai, đến nhà tôi làm gì?

- Cháu là Nhung, là bạn gái của anh V ạ. Anh ấy không kể với cô sao, bọn cháu yêu nhau mấy tháng rồi. Anh V không cho cháu về nhà ra mắt nên cháu tự đi theo rồi biết anh ấy ở đây. Đợt này nghỉ học nên cháu cũng rảnh, đến chào hỏi cô chú một chút cho quen ạ!

Cô ta nói một mạch không ngừng nghỉ khiến C chóng mặt, nhưng cụm từ duy nhất lọt vào tai C chính là "bạn gái của V". Chồng C ngoại tình! Tim C bỗng nhói một phát đau như bị ai xé. Chẳng mất công điều tra dài dòng, chính bồ nhí của chồng đến nhà khai danh tính với vợ, có ai rơi vào cảnh éo le như C không cơ chứ!

Sự thật đã rõ mười mươi, nhưng C nhanh trí nghĩ ra cách đối phó và cố gắng thật bình tĩnh, không nên làm ầm ĩ lúc này để tránh rút dây động rừng. C hỏi Nhung biết C là ai không, cô gái trẻ chưa trải sự đời lại liến thoắng tự nghĩ tự nói.

- Có chứ, cháu đoán cô là giúp việc của anh V! Chắc cô hơn anh ấy vài tuổi thôi nhỉ, mà anh V hơn cháu 10 tuổi nên cháu gọi là cô không vấn đề gì chứ ạ? Hay cô thích gọi là chị hơn?

Đúng lúc đó con trai C chạy ra ngoài gọi mẹ ầm ĩ, thấy nó lao vào ôm C thì Nhung tỏ vẻ kinh ngạc. Thằng bé lại hỏi dồn dập: "Bố sắp đi làm về chưa mẹ, bố hứa hôm nay mua ô tô đồ chơi cho con, mẹ cho con ăn đùi gà nhé!". C bế con về phòng ngay, bảo nó ở yên trong đó chơi một mình vì nhà có khách.

Cô ta có vẻ sốt ruột, gọi liên tục cho chồng C nhưng anh không nghe máy. Biết chồng đang bận ở văn phòng, C giả vờ hỏi đủ thứ chuyện với bồ nhí. Cô ta hồn nhiên kể hết về chỗ ở, quá trình gặp gỡ rồi yêu đương với chồng C. Nhung đúng là khách hàng giao dịch tại chi nhánh của V, cô ta bán hàng online nên thường xuyên qua gửi tiền. Cô ta thích vẻ chững chạc điềm tĩnh của chồng C, anh đã lớn tuổi nhưng trông vẫn phong độ, lại không bao giờ đeo nhẫn cưới nên cô ta tưởng anh vẫn độc thân.

Nhung hẹn chồng C đi ăn trưa, anh cũng đồng ý. Và chuyện gì đến cũng phải đến, chồng C ngã vào lòng tình nhân trẻ. Có lẽ do C ở nhà nhiều, bản thân đã mất đi sự hấp dẫn với chồng. Ngoan hiền mà làm gì, chăm sóc gia đình tốt cũng chỉ là cái cớ để chồng ra ngoài vùng vẫy...

Bỗng dưng sự tức giận ghen tuông trong lòng C biến mất. Nhìn Nhung ngồi trước mặt, vui vẻ và ngốc nghếch, C lại thấy thương cô ta. Vì chồng C chẳng cho cô ta xu nào, cũng lạnh lùng ít nói, không nhắn tin lãng mạn nhiều nên cô ta mới khó chịu phải bám theo anh tìm đến tận nhà.

Ảnh minh họa

Chờ lâu quá nên Nhung bỏ về. Cô ta còn chẳng thèm chào "cô giúp việc" là C. Một lát sau thì chồng C đội mưa về, mệt quá nên bỏ cả cơm lăn ra sofa ngủ. C định im lặng kệ cho chuyện phản bội ấy trôi qua sau lưng, dù gì đến bây giờ vợ chồng C cũng chỉ sống với nhau như bạn đời, tình ít nghĩa nhiều.

C nghĩ vậy có sai không?...