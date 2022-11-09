Nhờ mẹ chồng trông con, tôi tá hỏa khi một lần về nhà đột ngột và nhìn thấy tình cảnh của 2 bà cháu

Tôi nghĩ mẹ chồng là bà nội của cháu nên chắc chắn sẽ thương và chăm cháu thật kĩ càng. Thế mà...

Tôi và mẹ chồng luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Mẹ chồng tôi tính cũng hiền, hay nói cười và ít để bụng. Nếu không hài lòng chuyện gì, bà đều nói thẳng. Khi tôi sinh con, mẹ chồng là người chăm tôi ở cữ. Ban đầu tôi định về nhà ngoại nhưng bà bảo bà còn khỏe, cứ để bà chăm, để mẹ tôi nghỉ ngơi. Và mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây. Mẹ chồng tôi chăm tôi theo kiểu "miệng hàng xóm". Nghĩa là có ai qua thăm tôi, góp ý cái gì là bà nghe và làm theo ngay chứ không suy nghĩ.

Như lúc đầu bà không cho tôi tắm gội, một người đến thăm, khuyên nên để tôi tắm gội bình thường mới sạch sẽ được. Thế là bà kêu tôi đi tắm nhưng lại để tôi tự pha nước tắm. Thời tiết nắng nóng bức người, tôi và con đang nằm điều hòa thì một người đến thăm khuyên bà đẻ không nên nằm máy lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Thế là mẹ chồng lại nghe theo, tắt luôn điện nguồn máy lạnh để tôi không mở lên được. Còn rất nhiều chuyện khác nữa. Đến mức tôi ám ảnh và sợ mỗi khi có ai đó đến nhà thăm. Ảnh minh họa Giờ con tôi cũng được hơn 1 tuổi rồi và tôi gửi bé cho mẹ chồng để đi làm. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng là bà nội thì sẽ chăm cháu rất kĩ. Hơn nữa chiều nào đi làm về, tôi cũng thấy con được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê nên càng yên tâm hơn. Không ngờ hôm qua, khi về nhà lúc trưa, tôi tá hỏa khi thấy cảnh tượng trong nhà.

Con tôi đang đu người trên cánh cổng sắt, một mình thằng bé chơi, chẳng thấy mẹ chồng đâu. Tôi vội vã bế con vào nhà thì thấy mẹ chồng đang nằm ngủ say sưa ở chiếc ghế dài. Tôi gọi mẹ chồng dậy, trách bà chăm cháu không kĩ, để cháu ra ngoài sân ngoài cổng chơi một mình giữa trưa nguy hiểm. Nhưng mẹ chồng tôi không những không nhận sai mà còn mắng tôi. Bà còn bảo tôi thử ở nhà trông con một ngày, vừa trông vừa nấu ăn, dọn nhà xem có ngủ gật buổi trưa không? Tôi bực quá nên sáng nay định bế con đi gửi nhà trẻ, chứ để ở nhà với mẹ chồng, tôi không yên tâm chút nào. Thế nhưng cũng sợ bà cho rằng tôi coi thường mẹ chồng, lại mâu thuẫn cãi vã thì thật khó xử. Còn chồng tôi thì chẳng chịu cho ý kiến gì cả, lúc thì bảo để ở nhà với bà nội cho đỡ tiền, lúc lại kêu đi gửi cho bà đỡ mệt!!! Giờ giải quyết việc này thế nào đây? (nhumi...@gmail.com)

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