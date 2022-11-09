Nhờ mẹ chồng trông con, tôi tá hỏa khi một lần về nhà đột ngột và nhìn thấy tình cảnh của 2 bà cháu

Tâm sự 09/11/2022 08:12

Tôi nghĩ mẹ chồng là bà nội của cháu nên chắc chắn sẽ thương và chăm cháu thật kĩ càng. Thế mà...

Tôi và mẹ chồng luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Mẹ chồng tôi tính cũng hiền, hay nói cười và ít để bụng. Nếu không hài lòng chuyện gì, bà đều nói thẳng.

Khi tôi sinh con, mẹ chồng là người chăm tôi ở cữ. Ban đầu tôi định về nhà ngoại nhưng bà bảo bà còn khỏe, cứ để bà chăm, để mẹ tôi nghỉ ngơi. Và mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây. Mẹ chồng tôi chăm tôi theo kiểu "miệng hàng xóm". Nghĩa là có ai qua thăm tôi, góp ý cái gì là bà nghe và làm theo ngay chứ không suy nghĩ.

Như lúc đầu bà không cho tôi tắm gội, một người đến thăm, khuyên nên để tôi tắm gội bình thường mới sạch sẽ được. Thế là bà kêu tôi đi tắm nhưng lại để tôi tự pha nước tắm. Thời tiết nắng nóng bức người, tôi và con đang nằm điều hòa thì một người đến thăm khuyên bà đẻ không nên nằm máy lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Thế là mẹ chồng lại nghe theo, tắt luôn điện nguồn máy lạnh để tôi không mở lên được. Còn rất nhiều chuyện khác nữa. Đến mức tôi ám ảnh và sợ mỗi khi có ai đó đến nhà thăm.

Nhờ mẹ chồng trông con, tôi tá hỏa khi một lần về nhà đột ngột và nhìn thấy tình cảnh của 2 bà cháu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Giờ con tôi cũng được hơn 1 tuổi rồi và tôi gửi bé cho mẹ chồng để đi làm. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng là bà nội thì sẽ chăm cháu rất kĩ. Hơn nữa chiều nào đi làm về, tôi cũng thấy con được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê nên càng yên tâm hơn. Không ngờ hôm qua, khi về nhà lúc trưa, tôi tá hỏa khi thấy cảnh tượng trong nhà.

Con tôi đang đu người trên cánh cổng sắt, một mình thằng bé chơi, chẳng thấy mẹ chồng đâu. Tôi vội vã bế con vào nhà thì thấy mẹ chồng đang nằm ngủ say sưa ở chiếc ghế dài.

Tôi gọi mẹ chồng dậy, trách bà chăm cháu không kĩ, để cháu ra ngoài sân ngoài cổng chơi một mình giữa trưa nguy hiểm. Nhưng mẹ chồng tôi không những không nhận sai mà còn mắng tôi. Bà còn bảo tôi thử ở nhà trông con một ngày, vừa trông vừa nấu ăn, dọn nhà xem có ngủ gật buổi trưa không?

Tôi bực quá nên sáng nay định bế con đi gửi nhà trẻ, chứ để ở nhà với mẹ chồng, tôi không yên tâm chút nào. Thế nhưng cũng sợ bà cho rằng tôi coi thường mẹ chồng, lại mâu thuẫn cãi vã thì thật khó xử. Còn chồng tôi thì chẳng chịu cho ý kiến gì cả, lúc thì bảo để ở nhà với bà nội cho đỡ tiền, lúc lại kêu đi gửi cho bà đỡ mệt!!! Giờ giải quyết việc này thế nào đây? 

(nhumi...@gmail.com)

Mẹ chồng bênh con trai "ở đâu có thói vợ quát chồng xơi xơi", nhưng chưa đầy 2 ngày sau bà ôm gối khóc vì hối hận

Mẹ chồng bênh con trai "ở đâu có thói vợ quát chồng xơi xơi", nhưng chưa đầy 2 ngày sau bà ôm gối khóc vì hối hận

Thấy con dâu trách con trai lười biếng, mẹ chồng lập tức bênh: "Chị không biết tôn trọng chồng mình à?".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự vợ chồng tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 20 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau