Nhờ cho chị chồng vay tiền mà tôi phát hiện được một sự thật xấu xa của chồng

D kết hôn đến nay đã được 4 năm. Vì gia đình 2 bên khá giả, nên vợ chồng D được giúp đỡ rất nhiều. Sau đám cưới, bố mẹ chồng cho căn chung cư 2 phòng ngủ ngay giữa trung tâm thành phố. Còn bố mẹ D thì tặng các con 1 chiếc ô tô để đi lại. Đời sống hôn nhân của 2 vợ chồng vô cùng thoải mái, an nhàn. Tiền chúng D làm được cũng chưa phải tiêu đến. Tiền cưới, vàng cưới cũng được 1 khoản khá khá nên D dự định làm 1 cuốn sổ tiết kiệm.

Nghe chị chồng nói vậy thì D mủi lòng. D ra bàn với chồng cho chị ấy vay số tiền và vàng cưới. Tổng cộng hơn 700 triệu. Chồng D đồng ý luôn. Anh ấy còn nói với D rằng, chị cả lấy chồng sớm, lúc đó nhà anh còn nghèo, nên chị ấy thiệt thòi nhất. 2 vợ chồng xem giúp được cái gì thì giúp...

Thế rồi một hôm, chị chồng lặn lội từ quê lên chơi với vợ chồng D. Ban đầu D cứ nghĩ chị ấy lên để xem vợ chồng D sống thế nào. Nhưng đến khi gần về, chị mới gọi riêng D vào phòng và thủ thỉ: "Thú thật với em dâu, mục đích chính chị lên đây là để vay tiền 2 vợ chồng cô chú. Chồng chị đang làm ăn thua lỗ, nợ người ta cả tỉ bạc. Ngày nào cũng có người đến gõ cửa đòi nợ rồi xô đổ hết đồ đạc trong nhà... Chị và các con sầu não lắm. Biết vợ chồng cô chú có dư dả tiền sau đám cưới nên chị mới mạo muội lên đây để vay. Chị hứa sau 2 năm chị sẽ trả cô chú hết số tiền đó và cả lãi nữa".

Thế là D mở tủ lấy tiền đưa cho chị chồng. D cũng chẳng lấy lãi nữa, chỉ yêu cầu chị ấy 2 năm sau trả đầy đủ là được.

2 năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Đến lúc D đẻ đứa thứ nhất, rồi đến đứa thứ 2 vẫn chẳng thấy chị chồng đả động đến chuyện trả nợ. D giục chồng đòi thì anh ấy cứ ậm ừ rằng, chắc vợ chồng chị ấy chưa có. Chứ với tính cách của chị gái, anh tin rằng, hễ dư dả là chị ấy trả luôn, không nợ dai dẳng đâu...

Sang đến năm nay là năm thứ 4, D vẫn chưa thấy chị chồng trả nợ. 1 câu khất nợ với vợ chồng D cũng không có. Mỗi lần về Tết, hay có dịp gì, D đều định sang đòi. Nhưng chồng lại cứ ngăn lại. Anh nói rằng, đầu năm đã đi đòi tiền sợ chị ấy giận. Hơn nữa, vợ chồng chị là dân làm ăn, người ta kiêng đòi nợ đầu năm lắm. Nghe thế cũng có lý, nhưng dù sao D vẫn bực. Rõ ràng chị ấy hứa đúng 2 năm sau sẽ trả tiền mà bây giờ ngậm tăm như thế?

Thời gian gần đây, D có ý định chuyển sang căn hộ mới 3 phòng ngủ cho rộng rãi hơn. Tuy nhiên, số tiền dành dụm vẫn chưa đủ. Đợt này ảnh hưởng của dịch dã nữa nên kiếm tiền cũng khó hơn. Thế là D nghĩ đến số tiền chị chồng đang nợ mình. Mấy lần bàn với chồng về việc đòi nợ, anh đều gạt đi. Chính vì vậy, D quyết định sẽ âm thầm về quê để đòi nhà ấy. Chứ cứ không đòi thì họ lại cứ nghĩ nhà mình nhiều tiền.

Sáng nay, gửi con cho giúp việc ở nhà trông, D bắt xe về quê và vào thẳng nhà chị chồng. 2 anh chị đều ở nhà cả. Thấy D, chị chồng đon đả mời nước, mời hoa quả, còn hỏi sao D lại về đột ngột và có 1 mình. Nhưng D vào thẳng vấn đề chính là đòi nợ. Nghe xong chị ấy ngớ người: "Ô hay, chị trả xong cô chú từ 2 năm trước rồi. Giấy trắng mực đen còn đây. Chú ấy cầm tiền về mà không nói với em câu nào à?". Nói xong chị lật đật đứng dậy, mở tủ lấy ra cuốn sổ nhỏ. Trong đó đều đã có chữ ký của vợ chồng anh chị và của chồng D.

Lúc bấy giờ D mới ngã ngửa. Tại sao chồng D cầm tiền của anh chị ấy trả từ 2 năm trước rồi nhưng lại không nói với D? Số tiền đó anh ấy đã làm gì, tiêu gì, D đều không biết. Hay chồng D có bồ nhí nên đã giấu vợ đưa cho cô ta. Hay anh sa vào cờ bạc, chơi bời nghiện ngập nên nợ nần?...

Lên xe về thẳng Hà Nội mà lòng D vẫn như lửa đốt, cứ nghĩ đến chuyện chồng giấu mình, D lại tức điên lên.