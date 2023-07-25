Nhiệt tình với người đàn bà khác, chồng không ngờ người phụ nữ sau lưng đã đứng chờ làm điều này

Đằng sau một người đàn ông thành công là công lao của người vợ. Nhưng đằng sau sự thất bại của họ - chắc chắn có sự xuất hiện của người đàn bà thứ hai. Người đàn bà này không góp công, góp sức cho sự nghiệp của đàn ông. Họ chỉ khiến đàn ông mất gia đình, mất danh dự, mất nhân cách mà thôi.

Đàn ông tham lam, đôi khi nghĩ có thêm người đàn bà bên ngoài họ được chứ chẳng mất mát gì. Đàn ông mà, mặc quần áo vào lại nghiễm nhiên trở thành người tử tế. Vợ vẫn ở đó, gia đình vẫn ở đó lại có thêm nhân tình cho họ những phút giây vui vẻ. Như thế chẳng phải là tốt hơn hay sao?

Nhưng đàn ông muôn đời cạn nghĩ. Đến với nhân tình, cái được thì ít mà mất mát thì nhiều. Dù anh có giỏi giấu giếm đến đâu, có giỏi “chùi mép” đến đâu thì cũng có một ngày sự thật được phơi bày. Đàn bà nhạy cảm lắm, một vài sự thay đổi nhỏ nhặt của chồng họ cũng sẽ nhận ra. Chẳng khó gì để biết người chồng thay đổi: Thói quen anh thay đổi, ái ân nguội lạnh, hờ hững với vợ… Chẳng cần vợ bắt quả tang cũng cảm nhận được sự phản trắc của người chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả của ngoại tình luôn sờ sờ trước mắt nhưng hình như đàn ông một khi đã sa vào đều không biết sợ. Vợ chồng xa cách, ly hôn, con cái đứa sống với cha, đứa với mẹ. Bao nhiêu hạnh phúc, công sức xây dựng đổ biển. Đàn ông không biết sợ, chỉ chăm chăm hướng đến cảm xúc giường chiếu.

Đàn ông dù giàu khó hay nghèo hèn, dù là một anh nông dân hay người có địa vị thì cũng cần bên mình một người vợ đồng cam cộng khổ. Người ấy ở bên anh lúc anh vinh quang cũng như không có một xu dính túi. Người vợ sinh con, nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Cho dù anh vẫy vùng ngoài kia bao nhiêu, thì căn nhà ấm áp luôn là nơi trú ngụ bình yên nhất.

Người vợ được ví như chiếc mỏ neo, còn đàn ông là những con thuyền. Bão tố, phong ba người đàn ông sẽ ra sao nếu như không có vợ? Ấy vậy mà, rất nhiều người đàn ông không đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó. Họ ngoại tình, ăn vụng, phản bội người vợ tào khang để tìm kiếm những xúc cảm tầm thường.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình mang đến cho anh ngoài tình dục còn điều gì khác? Cô ta luôn muốn anh cung phụng, chiều chuộng. Cô ta không góp một giọt mồ hôi, một chút công sức nào vào sự nghiệp của anh nhưng luôn muốn vắt kiệt từng đồng tiền trong túi anh. Đàn ông nhiều khi chi li với vợ từng đồng nhưng với nhân tình lại vung tay chẳng tiếc. Rồi khi anh tay trắng, nhân tình sẽ ở bên hay cao bay xa chạy?

Sự xuất hiện của người đàn bà thứ hai chẳng mang đến điều gì tốt đẹp. Chỉ khiến đàn ông hao tiền tốn của, mất danh dự, mất tư cách làm cha, làm chồng. Người vợ đổ mồ hôi, vun vén cho sự nghiệp của mình thì anh bỏ rơi. Lại đem dâng công sức cho kẻ qua đường hưởng.

Là đàn ông ngu ngốc hay quá nông cạn?