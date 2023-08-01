Nhắm mắt dâng mình cho chồng già, mộng ước dâu hào môn để đổi đời, nào ngờ đêm đầu tiên đã bị mẹ chồng nói 1 câu đến điếng người

Tâm sự 01/08/2023 12:21

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học xong cấp 3, tôi phải nghỉ học để đi làm. Một tháng, tôi gửi 2/3 số tiền lương về nhà cho bố mẹ, phụ bố mẹ nuôi các em. Không có tiền nên dù rất thích làm đẹp, thích mặc đẹp, tôi cũng cắn răng chịu nhịn. 25 tuổi, tôi thậm chí còn chẳng mua được một bộ quần áo quá 300 nghìn.

Từ lúc quen Hiếu, cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn nhiều. Hiếu làm IT nhưng tính tình điềm đạm, dễ thương, cũng khéo ăn nói chứ không quá khô khan. Tôi dẫn anh về nhà mình chơi. Thấy 4 đứa em của tôi cùng căn nhà cũ kỹ, không có gì đáng giá, Hiếu vẫn không thay lòng.

Sau đó, anh còn thường xuyên mua đồ đạc, sách vở và gửi tiền học thêm cho các em tôi. Sự chân thành của anh càng khiến trái tim tôi ấm áp hơn.

Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong hạnh phúc. Gia đình chồng tôi giàu có nên từ việc tổ chức lễ đính hôn đến tiệc cưới đều rất rình rang, đàng hoàng.

Nhắm mắt dâng mình cho chồng già, mộng ước dâu hào môn để đổi đời, nào ngờ đêm đầu tiên đã bị mẹ chồng nói 1 câu đến điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quà sính lễ, ngoài vàng, tiền mặt, bố mẹ chồng còn cho chúng tôi một chiếc xe ô tô. Nhưng điều kiện là vợ chồng tôi không được ra ở riêng vì Hiếu là con trai duy nhất trong nhà.

Đêm tân hôn, mẹ chồng bỗng gọi tôi vào phòng riêng của bà có việc gấp. Tôi hoang mang, không biết có việc gì mà mẹ chồng lại gọi mình lúc 10 giờ tối như vậy?

Tôi nôn nao gõ cửa phòng mẹ chồng. Bà bảo tôi vào rồi ấn tôi ngồi xuống ghế tựa. Bà lấy hộp trang sức và đồ trang điểm đặt trên bàn rồi nói: "Ngày mai con xin nghỉ việc ở khu công nghiệp rồi đi học một khóa trang điểm. Bố mẹ sẽ đầu tư, mở tiệm cho con. Nhà mình có sẵn mặt tiền rồi, chỉ cần con chịu khó thôi là sẽ thành công". Rồi bà cầm tay tôi, đeo lên tay tôi chiếc vòng vàng. Bà còn cho tôi một sợi dây chuyền.

Được mẹ chồng thương, tôi vui lắm. Nhưng tôi vẫn phân vân, có nên nghỉ việc để học trang điểm rồi mở tiệm như mẹ chồng nói không? Nếu không thành công, tôi sợ sẽ làm mẹ chồng thất vọng.

Gần 1 năm yêu nhau, tôi đồng ý qua đêm cùng bạn trai, cả đêm 'trao hết' cho anh nào ngờ đến sáng anh lại trở mặt, 'quất ngựa truy phong' không thương tiếc

Gần 1 năm yêu nhau, tôi đồng ý qua đêm cùng bạn trai, cả đêm 'trao hết' cho anh nào ngờ đến sáng anh lại trở mặt, 'quất ngựa truy phong' không thương tiếc

Chúng tôi có thời gian yêu nhau khoảng hơn 1 năm thì người yêu đòi hỏi gần gũi, rất nhiều lần tôi đã từ chối, và nhiều lần chúng tôi cãi nhau, giận dỗi nhau về chuyện này sau đó lại làm lành.

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