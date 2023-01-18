Một ngày lên facebook, tôi nhận được tin nhắn từ một người đàn ông lạ mặt. Mới đầu tôi không bắt chuyện, nhưng thấy anh ta kiên trì nhắn tin nên tôi bắt đầu cởi mở hơn. Dần dần, tôi và Tân, tên anh ta nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tân tỏ ra tâm lý, am hiểu suy nghĩ phụ nữ, thật trùng hợp khi anh ta còn có rất nhiều sở thích giống tôi.

Tất nhiên chẳng có người vợ nào chịu để yên khi biết chồng phản bội. Thế nhưng tôi làm đủ cách anh vẫn không biết điểm dừng. Tôi chán nản, thất vọng, nhưng nghĩ vì con nhỏ hơn nữa công việc của tôi thu nhập thấp, giờ ly hôn một mình nuôi con, tôi sợ không đủ khả năng nên cứ nhẫn nhục chịu đựng. Thôi thì mặc kệ anh, anh làm gì thì làm, miễn sao đến tháng cứ đưa tiền cho tôi nuôi con đầy đủ là được. Tôi đã nghĩ thế, và sống thế nhiều năm nay.

Một người phụ nữ mấy năm trời nguội lạnh không được một lời hỏi thăm, một cử chỉ ân cần bỗng dưng được yêu thương, nâng niu thử hỏi làm sao có thể không xiêu lòng. Tôi và Tân trao đổi số điện thoại rồi hẹn gặp nhau. Nhiều lần như thế, tôi ngã vào vòng tay anh, bắt đầu "lén lút" bên ngoài.

Tôi và Tân có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không hết chuyện. Từ ăn uống, sở thích xem phim đọc sách cho tới đi du lịch. Tân là người am hiểu, thông minh, vui vẻ, hài hước. Không biết từ khi nào tôi lại mong ngóng những giờ phút được chat với anh đến thế.

Từ ngày có tình mới, tôi cũng chẳng buồn để ý tới chồng hay cằn nhằn, buồn bực như xưa nữa. Tôi chăm làm đẹp, thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một lần đi gặp khách hàng. Tôi chết điếng khi nhìn thấy chồng và người tình đang ngồi cùng nhau trong quán cà phê. Lúc ấy tôi sợ hãi tột độ, chỉ nghĩ chuyện ngoại tình của mình bại lộ. Tôi tưởng rằng về nhà chồng sẽ đánh tôi một trận lên bờ xuống ruộng. Ai ngờ đâu thấy anh vẫn bình thường như không.

Nhiều ngày sau, tôi sống trong dằn vặt, nghi ngờ, bao giả thiết vạch ra trong đầu. Cuối cùng, tôi quyết định hỏi thẳng Tân. Khi nghe tôi nói, mặt Tân biến sắc, anh vừa khóc vừa ngã sụp xuống xin tôi tha thứ và kể rõ mọi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra từ đầu, chính chồng tôi là người nhờ Tân tiếp cận tôi, chính chồng là người cung cấp mọi thông tin về tôi để Tân nắm rõ. Để tôi thấy Tân tâm đầu ý hợp với mình, nếu tôi qua lại với Tân, anh ta có cớ để ly hôn tôi.

Thế nhưng Tân nói, anh lại có tình cảm với tôi thật sự. Nhưng thấy tôi vui vẻ hơn, xinh đẹp hơn, chồng tôi lại không muốn bỏ vợ. Chính vì thế hai người mới gặp nhau nói chuyện.

Tôi điếng người, nước mắt chảy tầm tã. Bỗng chốc thấy mình như trò chơi, như con rối trong tay hai người đàn ông. Tân xin tôi tha thứ, anh nói muốn lấy tôi làm vợ... tôi nhìn anh ta mà thấy sợ. Tôi không tin được ai, tôi như một quả bóng, ai không thích thì đá đi, kẻ thích thì lượm lại... sao tôi lại khổ sở đến thế này cơ chứ, tôi phải làm gì bây giờ đây?