Người tình gửi 200 triệu ép hai mẹ con tôi bỏ đi giữa đêm lạnh, sau 2 năm gặp lại, tôi nhận về cái kết không tưởng

Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ vì anh bất ngờ chưa sẵn sàng nên thái độ hoang mang nó thế, chẳng thể nào ngờ sau đó mấy hôm anh hẹn gặp tôi, khấp khởi tới chỗ hẹn ai ngờ anh nói thẳng rằng anh không thể cưới tôi và rằng hãy bỏ cái thai này đi.

Cũng ngày này 2 năm về trước tôi con nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, trời mưa nhẹ và se lạnh, khi tôi vui mừng khôn xiết biết mình có thai, vội cầm điện thoại lên gọi ngay cho anh.. Chẳng thể ngờ rằng cái tôi nhận lại là sự thờ ơ hờ hững vô trách nhiệm của anh.

Tôi khóc lóc van xin anh rằng tôi không muốn bỏ con, nhưng đáp lại là câu nói lạnh lùng cô nếu dám tự mình sinh để nó không có bố cả đời này thì hãy làm theo ý mình, còn đừng bao giờ nghĩ lấy con ra để trói chân tôi, sẽ chẳng có ý nghĩa nào đâu.

Tôi đau đớn khôn xiết, tình cảm hơn 1 năm qua của chúng tôi, tình yêu và sự hiến dâng của tôi với anh chẳng ý nghĩa gì, hóa ra bên ngoài đạo mạo ân cần chu đáo ấy chỉ là vỏ bọc để che đậy bản chất của 1 con người xấu xa và tàn độc.

Sau đó 2 ngày anh nhắn tin bảo sẽ chuyển cho tôi 200 triệu và yêu cầu tôi phải bỏ đứa con đó nếu không anh sẽ thuê người mang tôi đi phá lúc đó sẽ chẳng nhận được 1 đồng nào từ anh cả.

Tôi nghe mà chết lặng, tôi là thân gái lại sống xa nhà, cha mẹ đều đau yếu, nếu như để đứa bé và sinh trong tình cảnh không có bố, gia đình tôi biết được sẽ chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Nhưng tôi thương con lắm, đó cũng là tình yêu đầu tiên của tôi và tôi cũng sợ đau, sợ báo ứng nữa.

Tôi lo lắng gần nửa tháng và quyết định để đứa bé lại nhưng tôi nói với anh rằng sẽ bỏ, vì 1 mình tôi chẳng thể nuôi, gia đình tôi chẳng chấp nhận nổi không chồng mà chửa... Anh tin và chuyển 200 triệu vào tài khoản bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa và phải chụp lại hình ảnh khi tôi phá thai gửi cho anh.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi có cô bạn thân làm trong bệnh viện, nhờ nó tôi đã lừa anh 1 cách hoàn hảo. Sau đó tôi lấy số tiền ấy tự chăm mình đi 1 nơi khác và sinh con thì thuê 1 chị giúp việc. Tôi bán hàng onl tại nhà nên vẫn tự kiếm được tiền thêm.

Sau đó tôi sinh được 1 bé trai bụ bẫm, tôi yêu con bằng tất cả những gì mình có và tôi mừng vì đã quyết định không phá bỏ. Cho tới cách đây 2 ngày bỗng nhiên anh xuất hiện trước mặt tôi - tức là bố đứa bé, tôi cũng chẳng hiểu sao anh tìm được.

Tôi như hóa đá khi anh nói muốn nhận con, muốn cho 2 mẹ con tôi 1 mái ấm, nói vô cùng hối hận khi trước kia đã đối xử với tôi như vậy...Tôi chẳng thể nào đồng ý được và cũng không hiểu vì sao anh lại thay đổi như thế.

Mãi tới hôm qua tôi mới biết hóa ra anh ta vì ăn chơi sa đọa nên lấy vợ hơn 1 năm - tức là sau khi tôi bỏ đi đã cưới 1 cô gái con nhà giàu nhưng vì quá khứ huy hoàng trước đó mà anh ta hiếm muộn, khó có con kể cả thụ tinh nhân tạo khả năng sống sót cũng thấp...

Hóa ra đây là nguyên nhân anh ta mới tìm đến tôi để nhận lại đứa bé, tôi quyết định chẳng bao giờ cho con tôi nhận người ác độc đó là bố, thà tôi làm mẹ đơn thân cả đời còn hơn ở với kẻ mặt người dạ thú đó.