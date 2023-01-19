Người tình gửi 200 triệu ép hai mẹ con tôi bỏ đi giữa đêm lạnh, sau 2 năm gặp lại, tôi nhận về cái kết không tưởng

Tâm sự 19/01/2023 16:46

Tôi vô cùng đau khổ vì điều anh đề nghị, tình nghĩa bao nhiêu năm để anh yêu cầu tôi làm chuyện khó tin đến như vậy.

Cũng ngày này 2 năm về trước tôi con nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, trời mưa nhẹ và se lạnh, khi tôi vui mừng khôn xiết biết mình có thai, vội cầm điện thoại lên gọi ngay cho anh.. Chẳng thể ngờ rằng cái tôi nhận lại là sự thờ ơ hờ hững vô trách nhiệm của anh.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ vì anh bất ngờ chưa sẵn sàng nên thái độ hoang mang nó thế, chẳng thể nào ngờ sau đó mấy hôm anh hẹn gặp tôi, khấp khởi tới chỗ hẹn ai ngờ anh nói thẳng rằng anh không thể cưới tôi và rằng hãy bỏ cái thai này đi.

Tôi đau đớn khôn xiết, tình cảm hơn 1 năm qua của chúng tôi, tình yêu và sự hiến dâng của tôi với anh chẳng ý nghĩa gì, hóa ra bên ngoài đạo mạo ân cần chu đáo ấy chỉ là vỏ bọc để che đậy bản chất của 1 con người xấu xa và tàn độc.

Người tình gửi 200 triệu ép hai mẹ con tôi bỏ đi giữa đêm lạnh, sau 2 năm gặp lại, tôi nhận về cái kết không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khóc lóc van xin anh rằng tôi không muốn bỏ con, nhưng đáp lại là câu nói lạnh lùng cô nếu dám tự mình sinh để nó không có bố cả đời này thì hãy làm theo ý mình, còn đừng bao giờ nghĩ lấy con ra để trói chân tôi, sẽ chẳng có ý nghĩa nào đâu.

Sau đó 2 ngày anh nhắn tin bảo sẽ chuyển cho tôi 200 triệu và yêu cầu tôi phải bỏ đứa con đó nếu không anh sẽ thuê người mang tôi đi phá lúc đó sẽ chẳng nhận được 1 đồng nào từ anh cả.

Tôi nghe mà chết lặng, tôi là thân gái lại sống xa nhà, cha mẹ đều đau yếu, nếu như để đứa bé và sinh trong tình cảnh không có bố, gia đình tôi biết được sẽ chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Nhưng tôi thương con lắm, đó cũng là tình yêu đầu tiên của tôi và tôi cũng sợ đau, sợ báo ứng nữa.

Tôi lo lắng gần nửa tháng và quyết định để đứa bé lại nhưng tôi nói với anh rằng sẽ bỏ, vì 1 mình tôi chẳng thể nuôi, gia đình tôi chẳng chấp nhận nổi không chồng mà chửa... Anh tin và chuyển 200 triệu vào tài khoản bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa và phải chụp lại hình ảnh khi tôi phá thai gửi cho anh.

Người tình gửi 200 triệu ép hai mẹ con tôi bỏ đi giữa đêm lạnh, sau 2 năm gặp lại, tôi nhận về cái kết không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi có cô bạn thân làm trong bệnh viện, nhờ nó tôi đã lừa anh 1 cách hoàn hảo. Sau đó tôi lấy số tiền ấy tự chăm mình đi 1 nơi khác và sinh con thì thuê 1 chị giúp việc. Tôi bán hàng onl tại nhà nên vẫn tự kiếm được tiền thêm.

Sau đó tôi sinh được 1 bé trai bụ bẫm, tôi yêu con bằng tất cả những gì mình có và tôi mừng vì đã quyết định không phá bỏ. Cho tới cách đây 2 ngày bỗng nhiên anh xuất hiện trước mặt tôi - tức là bố đứa bé, tôi cũng chẳng hiểu sao anh tìm được.

Tôi như hóa đá khi anh nói muốn nhận con, muốn cho 2 mẹ con tôi 1 mái ấm, nói vô cùng hối hận khi trước kia đã đối xử với tôi như vậy...Tôi chẳng thể nào đồng ý được và cũng không hiểu vì sao anh lại thay đổi như thế.

Mãi tới hôm qua tôi mới biết hóa ra anh ta vì ăn chơi sa đọa nên lấy vợ hơn 1 năm - tức là sau khi tôi bỏ đi đã cưới 1 cô gái con nhà giàu nhưng vì quá khứ huy hoàng trước đó mà anh ta hiếm muộn, khó có con kể cả thụ tinh nhân tạo khả năng sống sót cũng thấp...

Hóa ra đây là nguyên nhân anh ta mới tìm đến tôi để nhận lại đứa bé, tôi quyết định chẳng bao giờ cho con tôi nhận người ác độc đó là bố, thà tôi làm mẹ đơn thân cả đời còn hơn ở với kẻ mặt người dạ thú đó.

 

Chồng ngoại tình ly hôn bỏ vợ, ngày đi ra tòa án, cô sững sờ khi phát hiện người đàn ông ôm chầm phía sau nói câu đầy cảm động

Chồng ngoại tình ly hôn bỏ vợ, ngày đi ra tòa án, cô sững sờ khi phát hiện người đàn ông ôm chầm phía sau nói câu đầy cảm động

Cô vô cùng bất ngờ khi thấy anh đến gần, từng lời nói gan ruột thốt ra khiến cô bần thần. Cô hoàn toàn không tin mình có được điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 44 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả