Bắt quả tang vợ hẹn hò với anh thợ điện nước, chồng hùng hổ lao đến đánh ghen để rồi biết lí do thực sự, anh sốc nặng

Tâm sự 19/01/2023 16:26

Anh đau khổ lao tới vì vợ quá nhu nhược, quyết định ra tòa li hôn, anh càng không ngờ điều mà vợ thú nhận sau đó.

Khi nhắc đến nghiện làm “chuyện ấy”, mọi người đều nghĩ đến nam giới nhưng thực tế nó còn xảy ra ở cả nữ giới. Thậm chí, có trường hợp còn rất trầm trọng, khi phát hiện và đưa đến bệnh viện việc điều trị cũng lâu dài và khó khăn.

Một cô vợ 28 tuổi, ở Hà Nội, bị nghiện “chuyện ấy” rất nặng. Bệnh nhân mới lập gia đình một thời gian, chưa có con thì bắt đầu có những biểu hiện lạ.  

Một lần đi làm về, anh bất ngờ phát hiện vợ đang “tình ngay lý gian” với một người thợ sửa điện nước ngay tại nhà. Đáng nói, người thợ điện nước này trước đó không hề có mối quan hệ, liên quan gì tới cuộc sống của gia đình anh. Kể cả người vợ cũng là lần đầu mới gặp.

Bắt gặp tại trận, người chồng nổi giận lôi đình. Anh vô cùng tức tối, lao đến đánh đuổi hai người ra khỏi nhà. Nghĩ vợ có tính trăng hóa nên anh quyết định ra tòa li dị. Người vợ sau đó tâm sự với chồng về thôi thúc luôn muốn được "yêu" khiến cô sẵn sàng quan hệ với người lạ chứ không hề có ý định phản bội chồng. Nghe vậy người chồng vẫn “bán tín, bán nghi”, anh tự tìm hiểu thêm.

Bắt quả tang vợ hẹn hò với anh thợ điện nước, chồng hùng hổ lao đến đánh ghen để rồi biết lí do thực sự, anh sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người chồng tự giúp vợ bằng nhiều cách, trong đó có cả việc “chiều” vợ, cố gắng đáp ứng ham muốn của vợ. Thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn, chồng mệt bã người.

Tại bệnh viện, người vợ trẻ ban đầu có đáp ứng điều trị nhưng sau đó, khi trở về nhà, bệnh tình cô cô lại trở nên nặng hơn. Không chỉ lặp lại chứng nghiện tình dục, người vợ còn trầm cảm, không ăn uống gì, có ý định tự sát.

Trong tình thế cấp bách, hai vợ chồng tiếp tục đưa nhau vào viện, khám và tiến hành bài test đánh giá mắc độ bệnh cho người vợ và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Sau khoảng 3 tháng điều trị liên tục, người vợ trẻ đã ổn định hoàn toàn. Những tiết lộ bất ngờ về đời sống tình dục cũng như chia sẻ của cặp vợ chồng này hoàn toàn dễ xảy ra. Bệnh nhân là phụ nữ chiếm gần 50%, các cô lấy làm ngại ngùng. Nhưng nó đến khiến cô không thể kiểm soát.

Sau khi biết nguyên nhân của vợ, anh chồng thôi không còn li hôn. Dù khá buồn phiền nhưng anh lại đang là nguồn an ủi lớn nhất của vợ. Cũng kể từ đó, vợ anh hoàn toàn thay đổi, cô có niềm tin và tình yêu, chan hòa với mọi người. Nhìn cô tràn đầy sức sống, anh cũng thêm vui. Ai cũng có lí do và những lầm lỡ đúng không. Người chồng tha thứ và tiếp tục với vợ là điều đúng đắn của cuộc đời anh hay chăng?

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