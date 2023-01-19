Cứ đi công tác chồng lại cài chế độ không nhận cuộc gọi của vợ, hoang mang nhờ người theo dõi, tôi điếng người trước cảnh chồng cùng nhân tình đến chốn quen

Tâm sự 19/01/2023 14:31

Tôi lặng người đi, không tin vào những điều mình được nhìn thấy. Xung quanh một màn đêm tối, tôi ngay lập tức gọi cho bạn thân.

Tôi và chồng cùng quê, học chung cấp 2, cấp 3 thì yêu nhau. Tình yêu cứ lớn dần và trong sáng suốt những năm tháng đại học. Ra trường, tôi có bầu nên hơn 1 năm sau tốt nghiệp chúng tôi làm đám cưới.

Hạnh phúc vỡ òa khi tôi sinh đôi 2 bé trai đầu lòng. Nhà chồng và nhà tôi đều có điều kiện nên hai đứa ở thành phố làm việc, nhà cửa đàng hoàng. Nói chung so với đám bạn đồng trang lứa, vợ chồng tôi dư giả và cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Mọi thứ trở nên vất vả hơn khi tôi sinh bé thứ 3, chồng tôi được thăng chức nên anh đi thường xuyên. Nhà thuê ô sin nhưng tôi chỉ thuê theo giờ còn lại mọi việc đều do tôi quán xuyến. Trước kia, tôi cũng nổi tiếng có chút nhan sắc.

Cứ đi công tác chồng lại cài chế độ không nhận cuộc gọi của vợ, hoang mang nhờ người theo dõi, tôi điếng người trước cảnh chồng cùng nhân tình đến chốn quen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có người yêu, có chồng vẫn được nhiều người theo đuổi. Nhưng từ ngày chồng con, tôi lại luôn tin tưởng tình yêu của anh ấy bởi thế chỉ nhất nhất lo cho chồng, cho con, cho gia đình mà quên bản thân mình. Thậm chí còn chấp nhận ở nhà nội trợ đề phò tá chồng. Thành thử, chỉ mới kết hôn được hơn 6 năm, bạn bè gặp lại chẳng ai nhận ra tôi.

Trái ngược với nhan sắc của tôi, chồng thì ngược lại. Anh ấy phong độ hơn thậm chí trẻ hơn rất nhiều. Ra ngoài chẳng ai còn nghĩ chồng tôi là bố của 3 đứa trẻ. Tôi tự ti về ngoại hình nhiều lắm thế nên chuyện vợ chồng cũng vì thế mà nhạt hơn. Bản thân tôi cũng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi thái độ của chồng. Nhưng thấy anh ấy vẫn ân cần, quan tâm mẹ con tôi thành thử tôi rất chủ quan.

Dạo gần đây, cứ mỗi lần chồng đi tôi chẳng thể nào điện được cho anh dù chuông vẫn đổ. Tôi có nhắn tin thì anh nói lúc anh bận sẽ không nghe được điện thoại.

Tôi tin hết tất cả. Bữa đó chồng tôi vừa về nhà, con tôi cầm điện thoại của tôi bấm nghịch thế nào thành gọi cho chồng. Nhưng lạ kỳ là chuông thì vẫn đổ mà máy chồng tôi lại chẳng nhận được cuộc gọi nào.

Tôi tôn trọng chồng nên không bao giờ đụng đến điện thoại của anh mặc dù trước đây anh từng cho tôi mật khẩu. Tôi định thần nhớ lại thì thấy nó đã được đổi. Có chút bất an, tôi nhắn tin hỏi bạn thì mới biết, chồng để chế độ tự động từ chối cuộc gọi của tôi.

Cứ đi công tác chồng lại cài chế độ không nhận cuộc gọi của vợ, hoang mang nhờ người theo dõi, tôi điếng người trước cảnh chồng cùng nhân tình đến chốn quen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó nói rất có thể chồng tôi có tình nhân bên ngoài. Tôi hoang mang thuê thám tử. Chỉ sau 3 ngày, những bức ảnh chồng tôi thân mật với một trẻ đẹp, nóng bỏng đi vào khách sạn có sẵn ngay trước mặt tôi.

Tôi khóc lóc điện cho cô bạn thân, nó khuyên tôi nên im lặng để giữ hạnh phúc gia đình vì bây giờ tôi không làm ra kinh tế. Hơn nữa, bố mẹ tôi ở quê rất trọng sĩ diện, họ sẽ vô cùng sốc nếu biết tôi ly hôn.

Nhưng liệu chồng tôi có biết quay đầu về với vợ con hay không đây. Tôi hoang mang lắm, không biết nên làm sao nữa, xin các chị cho tôi lời khuyên với.

 

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Bồ của chồng khinh khỉnh chê tôi vừa già vừa nhếch nhác, tôi đau đớn vì những năm thanh xuân chưa được bao lâu đã bị nhận cái kết bội bạc

Tôi phải cố gắng lắm để 'kìm chế', hạ mình đến gặp rồi nói chuyện với ả tình nhân nhỏ bé. Tôi đâu nào có ngờ còn sự đáp trả cay đắng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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