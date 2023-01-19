Vừa cúi xuống tìm món đồ chơi cho con dưới gầm giường, tôi nhảy dựng khi phát hiện những món đồ vật nằm ngổn ngang, lý do chồng ngoại tình đầy đau đớn

Tâm sự 19/01/2023 11:28

Tim tôi như thắt nghẹn lại đầy đau đớn, không ngờ về điều chồng giấu giếm qua lại với nhân tình trong nhà bấy lâu nay.

Tôi năm nay ngoài 30, chồng hơn tôi 2 tuổi. yêu nhau từ thưở sinh viên, 7 năm trời đằng đẵng, chúng tôi đủ yêu, đủ hiểu. Cũng chẳng phải dễ dàng gì mới đến được với nhau, bởi thời gian đầu cả hai gia đình đều phản đối vì xa xôi quá, nhưng hai đứa quyết tâm quá nên bố mẹ hai bên cũng đành phải đồng ý.

Cưới nhau về thời gian đầu vợ chồng tôi sống chung, nhưng được 3 năm, anh tách ra làm ngoài, công việc cũng khá, tiết kiệm được một ít vốn, cộng với hỗ trợ của hai bên gia đình, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư nhỏ.

Cưới nhau 5 năm, vợ chồng tôi sinh được 2 mặt con. Một đứa 4 tuổi, con út mới hơn 1 tuổi. Ngày trước ở cùng bà nội, bà trông con cho, nhưng giờ ra riêng tôi phải tự xoay sở.

Vừa cúi xuống tìm món đồ chơi cho con dưới gầm giường, tôi nhảy dựng khi phát hiện những món đồ vật nằm ngổn ngang, lý do chồng ngoại tình đầy đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không có người trông con để đi làm, tôi phải thuê ô sin. Qua trung tâm tôi tìm được một chị gần 40, nghe nói quá lứa nhỡ thì ở quê. Tôi nhìn chị này thấy cũng hiền lành, nhanh nhẹn nên khá yên tâm.

Chị ở với nhau nhà tôi một thời gian, chăm con, cơm nước, việc nhà làm cũng ổn. Lương cứng 4 triệu một tháng, ngoài ra tôi còn thưởng thêm. Nói chung tôi cũng thấy rất hài lòng.

Vừa cúi xuống tìm món đồ chơi cho con dưới gầm giường, tôi nhảy dựng khi phát hiện những món đồ vật nằm ngổn ngang, lý do chồng ngoại tình đầy đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi nghỉ ở nhà chơi với con. Còn giúp việc xin về quê mấy ngày. Tôi chơi bóng với con, thằng bé nghịch ngợm sút bóng vào bên trong phòng của ô sin. Tôi đi theo, tìm khắp nơi không thấy, cúi xuống gậm giường, tôi chết lặng khi thấy dưới đó toàn vỏ bao cao su đã dùng.

Thật sự lúc đấy tim tôi như ngừng đập. Trong lòng cồn cào đến mức run rẩy cả chân tay. Số bao cao su này là thế nào. Ở nhà này còn có ai nữa đâu, ngoài chồng tôi ra. Nhớ lại mấy lần đêm tỉnh giấc không thấy chồng, hôm sau tôi hỏi anh bảo dạo này có thói quen đi vệ sinh đêm. Tôi không nghĩ gì, bởi bận con nhỏ không dám dậy nên tôi thường cũng ngủ luôn. Có lẽ nào đêm tôi ngủ say, anh lén sang bên đó không, mà chắc chắn là như thế. Tôi đau đớn quá, lòng cứ như lửa đốt. Tôi có nên hỏi thẳng chồng hay không?

Ruồng bỏ vợ để cặp với nhân tình ngoan ngoãn hơn, đêm tân hôn, tôi ngã ngửa khi biết sự thật ngang trái đến đau đớn

Ruồng bỏ vợ để cặp với nhân tình ngoan ngoãn hơn, đêm tân hôn, tôi ngã ngửa khi biết sự thật ngang trái đến đau đớn

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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