Chia sẻ trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, chị Mai cho hay mình đã lấy chồng được 6 năm và có một đứa con 4 tuổi. Vì không được lòng bố mẹ chồng nên chị Mai và gia đình chồng cãi nhau to mấy tháng trước. Cũng chính vì lý do này mà nhiều người trong gia đình bắt chồng chị Mai bỏ vợ.

Ly hôn là giải pháp cuối cùng của các cặp đôi khi không thể tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Thế nhưng, anh chồng trong tâm sự dưới đây lại có cách hành xử rất kỳ lạ khi lén lút chụp ảnh cưới với người khác sau lưng vợ.

Sinh nghi, chị kiểm tra các tài khoản cá nhân của chồng thì bàng hoàng phát hiện ra sự thật. “Hôm qua, em vào gmail của lão thì phát hiện lão đi chụp ảnh cưới đứa khác, em vẫn chưa biết phải xử lý thế nào. Hiện tại, em vẫn là vợ hợp pháp trên tất cả các phương diện”, chị Mai viết.

May mắn thay anh chồng không nghe theo lời xúi giục của gia đình. Thế nhưng khoảng 3 tháng trước, chị Mai bắt đầu thấy chồng có những biểu hiện lạ, thái độ lấm lét, giấu diếm điện thoại và cứ vài ngày một lần lại đòi ly hôn.

Rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc trước hành động “lén đi chụp ảnh cưới” của anh chồng. Đồng thời, nhiều người cũng đưa ra lời khuyên cho chị Mai trong hoàn cảnh này.

Thành viên có nick Huy Nguyễn phẫn nộ: “Chưa từng ấy gia đình nào như nhà chồng bạn, dù có không ưa con dâu thì cũng đừng xúi con trai bỏ vợ. Chắc là nhà họ cố tình ghép chồng bạn với một cô gái khác để làm “động lực” cho anh ta ly hôn đây mà. Chưa kể chồng bạn nữa, thật không đáng mặt đàn ông, muốn cưới vợ mới thì cứ ly hôn xong xuôi đi đã rồi đàng hoàng đến với nhau. Sao phải làm việc lén lút đáng xấu hổ như vậy chứ?”.

Cùng quan điểm, thành viên Chi Chi cũng cho rằng: “Bạn cứ lưu lại ảnh cưới của họ, rồi liên hệ với bên studio dò la thông tin xem cái cô trong ảnh cưới là ai. Thu thập bằng chứng đầy đủ hãy bóc mẽ anh ta. Cứ lì mặt ra không chịu ly hôn xem họ cưới được không? Họ mà tổ chức đám cưới thì gọi phường tới giải quyết rồi kiện luôn”.

Ảnh minh họa: Internet

Một số thành viên cũng cho rằng, nếu đã biết người chồng bội bạc như vậy thì chị Mai cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần. “Chị xem gom góp tài sản trước như tiền, vàng để làm vốn riêng sau lo cho con. Còn việc ly hôn thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn, mình chẳng thể nào chung sống với người đàn ông hèn hạ, làm việc gì cũng không đường đường chính chính. Người như vậy nếu không chia tay thì cũng trở thành gánh nặng mà thôi. Chị cũng đừng sốc mà hãy coi việc đó là may mắn bởi nhờ vậy mới biết chồng chơi mình một vố đau sau lưng. Bỏ được anh ta rồi hạnh phúc khác cũng mỉm cười thôi, cố gắng lên chị nhé”.

Hiện, hoàn cảnh éo le của chị Mai vẫn thu hút sự quan tâm, bình luận của cư dân mạng. Mong rằng với những góp ý chân thành, chị Mai sớm giải quyết được chuyện riêng của mình. Đồng thời, mẹ con chị cũng sẽ có được cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc.