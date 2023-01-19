Bị chồng bắt quả tang ngoại tình với món đồ mặc trái, vợ nức nở than một điều khiến chồng nóng mặt chân đứng không vững

Tâm sự 19/01/2023 09:18

Tôi không ngờ cô ấy lại nói ra điều trơ trẽn đến như vậy. Lúc ấy, tay chân tôi đứng sững không còn cảm giác, vô cùng bối rối.

Tôi thuộc dạng may mắn “chuột sa chĩnh gạo… nếp” khi mà Hằng con gái rượu của bà chủ cửa hàng trang thiết bị nội thất cao cấp chủ động ngỏ lời yêu. Thực lòng tôi cũng thích Hằng lắm, nghĩ mình hơn người ở khoản là bạn thân của anh trai Hằng suốt mấy năm cùng học cấp III và “chuẩn men” theo lời nhận xét của bạn bè, còn cái bằng kĩ sư xây dựng thì đâu có gì để cạnh tranh, khi mà người học đại học, nhà nhà có con thành đạt gấp mấy lần tôi?

Được bố, mẹ đôi bên cùng anh trai Hằng nhiệt tình ủng hộ, đám cưới của tôi và Hằng diễn ra hoành tráng chỉ sau một năm tôi cùng em yêu thương mặn nồng. Bố, mẹ tôi đi làm cho nhà nước, quà mừng cưới chỉ mang tính chất tượng trưng, ngược lại Hằng nhận được của hồi môn là căn nhà rộng rãi trên phố và số vốn đủ để em mở cửa hàng kinh doanh tại nhà theo nghề buôn bán thiết bị nội thất của bố, mẹ.

Hằng thẳng thắn ngay khi chưa cưới là em không muốn vì có em mà bố, mẹ tôi phải thu hẹp diện tích căn phòng bố, mẹ đang ở và phòng khách vốn đã chật chội của gia đình tôi, để vợ, chồng tôi có nơi an cư!

Bị chồng bắt quả tang ngoại tình với món đồ mặc trái, vợ nức nở than một điều khiến chồng nóng mặt chân đứng không vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hằng cũng động viên tôi rằng thời buổi này đâu thuận lợi cho sự phát triển kinh tế thì ở, chứ dâu, rể gì cũng là con của bố, mẹ, ngại ngùng sợ mang tiếng ở rể chỉ thiệt…Mặc dù Hằng của tôi mới bước vào tuồi 22, thua tôi 6 năm nhưng em sắc sảo, khôn ngoan hơn tôi tưởng nhiều.

Thấy vợ vất vả điều hành buôn bán ở cửa hàng tôi bảo em tôi có bằng cấp đào tạo bài bản, có nhiều mối quan hệ với khách hàng suốt mấy năm ăn lương của công ty xây dựng, tôi sẵn sàng nghỉ việc, ở nhà giúp Hằng kinh doanh. Thế nhưng Hằng một mực từ chối, em đưa ra lí do công việc ở cửa hàng tuy có bận rộn nhưng em đã được bố mẹ huấn luyện từ ngày 18, 19 tuổi, vả lại mấy người làm công toàn họ hàng, thân quen họ đủ sức cùng em phát triển nghề truyền thống của gia đình.

Em cũng bày tỏ quan điểm tôi là đàn ông, là chỗ dựa tình cảm, tinh thần cho em, tôi cần phấn đấu sự nghiệp chứ không phải quanh quẩn bên em được. Nghe Hằng nói có lí, tôi yên tâm tiếp tục công việc của mình.

Bị chồng bắt quả tang ngoại tình với món đồ mặc trái, vợ nức nở than một điều khiến chồng nóng mặt chân đứng không vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở bên vợ trẻ chưa đầy nửa năm tôi được giám đốc công ty cử lên một tỉnh phía Bắc khảo sát công trình cho đối tác, thời gian lâu mau chưa nói trước còn phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế nên tôi dặn dò Hằng chu đáo trước khi lên đường.

Hằng làm tôi yên tâm bởi không có ngày nào Hằng quên gọi điện thoại thông báo tình hình của em và việc buôn bán xuôi chèo, mát mái thu nhập ổ định…Việc khảo sát bộn bề, một tháng tôi có thể thu xếp để về thăm Hằng 2 ngày nghỉ cuối cùng của tháng.

Thời gian đầu liên lạc giữa tôi và vợ thường xuyên, thông suốt, tình cảm cũng mặn nồng những ngày bên nhau, nhưng gần đây tôi nhận thấy Hằng có nhiều thay đổi, những cuộc trao đổi qua điện thoại giữa tôi và em cứ thưa dần, ngắn dần và chuyện tế nhị vợ, chồng Hằng cũng trở nên lạnh nhạt, qua loa cho xong.

Nghĩ chắc tại tôi đi công tác dài ngày, Hằng nhớ thương nên làm mặt giận, tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để về với em sớm chừng nào tốt chừng đó. Rồi may mắn công việc kết thúc trước hẹn cả 10 ngày, tôi hăm hở bắt xe về nhà mà không báo trước với Hằng.

Mường tượng cảnh vợ, chồng quấn quít nồng ấm bên nhau như xưa sau nhiều ngày xa cách tôi vội vã bấm chuông gọi vợ khi ngoài kia thành phố đã chìm trong màn đêm.

Thế nhưng tôi đứng chờ đến chồn chân gần 20 phút mới thấy Hằng ra mở cửa. Bước chân vào nhà, tôi chết sững, máu nóng bốc dồn lên mặt khi nhìn vợ mình váy ngủ mặc trái, nét mặt sợ sệt, sau lưng em là một gã trai trẻ mặt cúi gằm...

Hằng quỳ sụp xuống chân tôi, khóc nức nở bảo tại tôi công tác xa, trai trẻ quá quyến rũ nên em sa bẫy, chứ em vẫn yêu thương tôi và một lòng một dạ với chồng.

 

Kết hôn 6 năm, vợ sốc nặng khi phát hiện chồng lén lút có ảnh cưới với người khác, giấu diếm điện thoại và cứ vài ngày một lần lại đòi ly hôn

Kết hôn 6 năm, vợ sốc nặng khi phát hiện chồng lén lút có ảnh cưới với người khác, giấu diếm điện thoại và cứ vài ngày một lần lại đòi ly hôn

Cô đâu thể ngờ rằng người đầu ấp tay gối... bất ngờ trở mặt một cách đáng thương như vậy. 6 năm chung sống là cả một hành trình.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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