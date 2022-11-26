Vợ chồng tôi kết hơn được 7 năm và có một con trai tròn 6 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, kinh tế vững vàng. Chồng tôi làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu thủy sản, có vẻ ngoài điển trai, luôn quan tâm chăm sóc vợ con chu đáo.

Sau khi bị phát hiện, chồng còn viết bản cam kết sẽ bàn giao toàn bộ tài sản cho tôi nếu còn chat sex theo kiểu đó thêm một lần nữa. Nhưng liệu tôi có thể tin?

Chúng tôi thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau rất nhiều thứ trong cuộc sống. Nhưng cách đây hai tuần, tôi vừa phát hiện một hành động đáng kinh tởm của chồng mình.

Nhìn bề ngoài, mọi người đều ngưỡng mộ hạnh phúc mà chúng tôi đang có. Tôi thấy mình may mắn khi lấy được người chồng vô cùng hòa hợp về tất cả mọi việc từ sở thích, ăn uống đến chuyện chăn gối.

Chuyện chăn gối hòa hợp nhưng chồng vẫn chat sex với phụ nữ khác

Mỗi lần gần gũi xong, tôi thường đi tắm trước khi ngủ còn chồng xem điện thoại. Tôi không để ý vì khi tôi trở lại giường, anh đã cất máy để ôm vợ ngủ. Tối hôm đó, như mọi lần, tôi từ phòng tắm trở ra thì không thấy chồng chỉ thấy điện thoại đang sáng màn hình ở dưới gối.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cầm lên tắt thì bất ngờ đọc được đoạn chat sex của anh với một người phụ nữ. Lướt lên trên đọc toàn bộ, tôi thấy sốc khi họ nói với nhau về chuyện chăn gối rất thoải mái. Thậm chí, anh còn kể cả chuyện chăn gối với tôi cho bà ta nghe.

Đọc những dòng chat sex họ gửi cho nhau, tôi thật sự choáng váng. Ngay tối hôm đó, tôi đã làm ầm ĩ lên với chồng, đập phá đồ đạc cho hả giận.

Chồng tôi rất sợ phản ứng của vợ, anh quỳ gối cả đêm, làm đủ mọi cách để mong tôi cho một cơ hội sửa chữa. Anh tự nhận đó là thói quen chứ chưa làm gì quá giới hạn. Anh còn viết bản cam kết sẽ bàn giao toàn bộ tài sản cho tôi nếu còn chat sex theo kiểu đó thêm một lần nữa.

Dù chồng tỏ ra ăn năn hối lỗi, sợ mất gia đình nhưng tôi cảm thấy rất buồn. Vì chúng tôi rất hòa hợp chuyện chăn gối, tôi tự nhận mình có cơ thể đẹp quyến rũ chứ không hề sồ sề, luôn biết cách chiều chồng.

Thế mà, anh lại đi chat sex với người phụ nữ hơn 50 tuổi. Anh giải thích vì bản năng đàn ông luôn thích của lạ nên anh mới thế chứ không hề có tình cảm gì.

Thật lòng tôi vẫn yêu chồng và muốn cho anh cơ hội nhưng không làm sao thoát ra khỏi sự ám ảnh của những dòng tin nhắn và hình ảnh đã đọc được trong điện thoại của chồng.

Hiện tại chồng tôi đã khóa tài khoản mạng xã hội, luôn ở bên tôi chăm sóc gần gũi vợ nhưng tôi thấy bất an. Hành động này của chồng đã kéo dài suốt một thời gian dài, liệu anh có bị bệnh lý không.

Nếu là bệnh thì sự ăn năn hối cải chỉ là tạm thời, không tìm cách trị liệu thì sớm hay muộn anh lại có những hành vi tương tự. Thật sự tôi rất rối bời, đã có ai trải qua hoàn cảnh tương tự, mong mọi người cho lời khuyên sáng suốt.