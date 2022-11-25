Chưa đêm tân hôn đã ngoại tình, vợ nhận cái kết như trời giáng vì chồng không nhận cái thai trong bụng

Tâm sự 25/11/2022 21:36

Tôi cứ ngờ nghệch mãi vì không hiểu sao chồng lại phủ nhận hoàn toàn chuyện mang thai. Đúng lúc gặp anh với tờ giấy ly hôn, tôi nghe sự xác nhận khủng khiếp.

Sau đám cưới 2 tháng thì tôi phát hiện mang thai, cũng không ngờ được rằng chỉ có một lần trong đêm tân hôn là tôi đã có thể cấn bầu. Tháng đầu tiên sau cưới bị trễ chu kỳ, tôi chỉ nghĩ do rối loạn nội tiết tố. Đến lúc thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, tôi mới sực tỉnh rồi đi khám thì vỡ òa khi biết mình đã có bầu 2 tháng rồi.

Tôi lập tức thông báo cho chồng đang đi công tác nhưng có vẻ anh bận lắm nên không mấy mừng vui hỏi han. Ngay sau đêm tân hôn, sáng ra chồng tôi phải lên đường thì công tác sớm. Cũng vì dự án quá quan trọng không thể hoãn được. Chúng tôi xa nhau suốt từ ngày đó.

Tôi thông báo mang thai được khoảng một tuần thì chồng tôi kết thúc chuyến công tác trở về. Cứ nghĩ vợ chồng đoàn tụ thì tôi sẽ được chăm sóc nâng niu. Vậy nhưng chồng lại rất thờ ơ và lạnh nhạt với đứa con vợ đang mang trong bụng.

Chưa đêm tân hôn đã ngoại tình, vợ nhận cái kết như trời giáng vì chồng không nhận cái thai trong bụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đi sớm về khuya, không hỏi han tôi một lời, càng không mua đồ cho vợ tẩm bổ. Anh mặc kệ tôi muốn ăn ngủ, chăm sóc sức khỏe ra sao thì tùy. Thậm chí chồng còn không ăn cơm với tôi, khi về tới nhà thì trời đã khuya là lên giường ngủ ngay.

 

Tôi hỏi anh không chào đón đứa con này hay sao thì chồng chỉ ậm ừ chẳng đáp lời. Thử hỏi có người bố nào mà lại như vậy? Tôi tức giận vô cùng, lập tức thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Song suốt cả tuần liền chồng tôi không hề gọi điện càng không sang đón vợ.

Căm hận quá, tôi tuyên bố ly hôn. Ai ngờ vừa dứt lời, chồng đột ngột buông một câu sốc không tả nổi: “Có phải con tôi đâu mà tôi yêu thương?”.

Tôi uất nghẹn tột cùng. Tại sao chồng lại nói lời vô lý đùng đùng đến mức ấy. Chúng tôi là vợ chồng, không phải con anh thì con ai? Dù chồng đi công tác hơn 2 tháng nay nhưng chúng tôi đã có một đêm tân hôn bên nhau. Quan trọng là tôi không hề phản bội anh. Chẳng lẽ tôi tự mang thai mà không cần chồng chắc?

Tôi gào lên với chồng như vậy thì anh đủng đỉnh giáng thêm một câu nữa khiến tôi kinh hãi: “Có lẽ cô không biết nhưng sự thật là đêm tân hôn tôi không làm gì cả”.

Anh bảo hôm đó uống nhiều rượu mệt quá nên vừa vào phòng tân hôn là anh ta nằm vật ra ngủ ngay. Tôi cũng uống rượu nên thậm chí còn ngủ từ trước rồi. Tửu lượng của tôi rất kém, chỉ hai, ba chén là không tỉnh táo nổi nữa. Chúng tôi trước đó chưa hề xảy ra quan hệ vì thời gian quen biết không dài nhờ gia đình đôi bên mai mối.

Chưa đêm tân hôn đã ngoại tình, vợ nhận cái kết như trời giáng vì chồng không nhận cái thai trong bụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn vợ chồng tôi không xảy ra quan hệ, vậy thì vì sao tôi mang thai? Tôi bàng hoàng nhớ về bữa tiệc chia tay đời độc thân cách đám cưới 1 tuần của mình.

Bữa tiệc đó được cô bạn thân tôi tổ chức cho tại nhà của cô ấy. Hôm đó có hơn chục người cả nam nữ đến dự. Vì người yêu cũ của tôi chơi chung nhóm bạn nên anh ta cũng đến.

 

Tôi sợ hãi gọi điện cho cô bạn hỏi han, nhận được câu trả lời mà tôi khủng hoảng tột độ. Nó bảo được nửa bữa tiệc thì tôi say mềm và người yêu cũ đã dìu tôi vào phòng ngủ.

Lúc đó nó lo lắng hỏi thì tôi bảo không sao, đồng ý để anh ta dìu vào phòng nên nó không ngăn cản nữa. Khoảng một tiếng sau, anh ta mới trở ra. Nó cho rằng tôi vẫn còn chút tình lưu luyến nên bịn rịn chia tay người cũ mà thôi.

Tôi biết trách ai bây giờ? Lập tức gọi điện cho gã đàn ông đó thì anh ta khẳng định tôi vui vẻ đồng ý quan hệ chứ hắn ta không bắt ép. Cố nhớ lại nhưng chỉ biết đúng là chúng tôi có uống rượu với nhau, sau đó anh ta bảo đưa tôi đi nghỉ ngơi và tôi gật đầu.

- Tạm thời tôi sẽ chưa ly hôn vì vừa mới cưới không lâu. Cô cứ dưỡng thai mà sinh con ra đi, lúc nào thích hợp thì tôi sẽ viết đơn, cũng coi như là bảo vệ danh dự cho cô.

Chồng tôi nói vậy rồi dập máy. Chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi quay về bên nhau rồi. Anh là người đàn ông có điều kiện khá tốt, bố mẹ tôi rất quý anh. Nhưng bây giờ tôi lại để xảy ra chuyện này. Dẫu hối hận và không cam lòng nhưng tôi không thể sửa chữa lại lỗi lầm này nữa rồi...

 

Đêm tân hôn nóng bỏng cùng vợ mới cưới, đang trong phòng tắm chuẩn bị ‘nhập cuộc’, tôi nghe bên ngoài tiếng đập cửa rầm rầm, rồi bỗng say sẩm mặt mày vì một cú đánh trời giáng

Đêm tân hôn nóng bỏng cùng vợ mới cưới, đang trong phòng tắm chuẩn bị ‘nhập cuộc’, tôi nghe bên ngoài tiếng đập cửa rầm rầm, rồi bỗng say sẩm mặt mày vì một cú đánh trời giáng

Thật nực cười vì tôi gặp hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Chẳng kịp mặc quần áo, tôi chạy như bay ra ngoài, trên người chỉ độc một chiếc khăn tắm!

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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