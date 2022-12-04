Ngồi với đám bạn, chồng thản nhiên chê vợ 'dở tệ chuyện giường chiếu, thua hẳn mấy em người yêu cũ', ngay hôm sau vợ ôm con đùng đùng bỏ đi khỏi nhà

Ngoại trừ một điểm: cô ấy quá ngoan hiền mỗi khi ở trên giường. Vì thế "chuyện ấy" giữa chúng tôi rất nhạt nhẽo, có cũng như không có.

Sống với nhau được hơn 2 năm nay, giữa vợ chồng tôi đôi lúc cũng xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Nhưng chưa có lần nào tôi mệt mỏi và thất vọng về vợ mình như thế. Vợ tôi hiền, ít nói nhưng khi đã nói thì toàn câu sắc sảo, lý do chắc chắn khiến người khác không thể bắt bẻ được. Việc nhà cửa, vợ hoàn tất chu đáo và chưa từng gây ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Nói chung, tôi rất ưng ý về vợ mình. Ngoại trừ một điểm: cô ấy quá ngoan hiền mỗi khi ở trên giường. Vì thế "chuyện ấy" giữa chúng tôi rất nhạt nhẽo, có cũng như không có. Tôi làm gì thì kệ tôi, vợ nằm im như con cá gỗ rồi đi ngủ. Chán quá, có khi tôi thầm so sánh vợ với mấy cô người yêu cũ và nhận ra rằng vợ tôi là người chán nhất trong số họ về khoản tình dục.

Ảnh minh họa: Internet Dù nghĩ trong đầu nhưng chưa bao giờ tôi nói ra suy nghĩ ấy. Cho đến một hôm, tôi rủ bạn về nhà nhậu. Đàn ông mà, rượu vào thì lời ra. Trong lúc ngà ngà say, cả đám lại lôi "chuyện ấy" ra làm chủ đề bàn tán. Trong lúc vô tình, tôi có thốt ra một câu: "Khoản giường chiếu của vợ tôi thua hẳn mấy cô người yêu cũ các ông ạ. Chán khiếp". Và câu nói ấy được vợ tôi ghi âm cẩn thận trong điện thoại vì tôi nhắc đi nhắc lại đến vài lần. Có lẽ là do chán nản lâu ngày nên tôi bộc phát ra. Sáng hôm sau, tôi còn chưa tỉnh ngủ đã nghe tiếng mẹ và vợ ỏm tỏi với nhau. Đi xuống lầu, tôi bị cả hai mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Mẹ mắng tôi chuyện riêng tư vợ chồng cũng lôi ra bàn tán. Rồi bà lại quay sang mắng vợ tôi ích kỉ, có mỗi một câu nói cũng ghi âm rồi làm loạn cả nhà lên. Nhìn vợ tay xách nách bế con, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.



Ảnh minh họa: Internet Bởi từ trước đến nay, vợ tôi chưa bao giờ bế con ra khỏi nhà chồng cả. Giờ cô ấy đòi bế con đi, chứng tỏ đã rất giận dữ. Nhưng tôi thấy câu nói ấy cũng không có gì quá đáng cả, sao vợ lại cứ phải làm quá lên như thế chứ? Tôi cũng đâu có cố ý. Vả lại tôi nói cũng chẳng sai. Tôi phải làm sao để giải quyết vấn đề này đây?

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