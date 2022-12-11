Nghe tiếng vợ rên sau cánh cửa nhà hàng xóm, tôi lao vào không thèm nghĩ ngợi, cánh cửa bật mạnh, người bên trong cũng thảng thốt làm tôi không nói nên lời

Tâm sự 11/12/2022 18:48

Lần này, tôi quyết tâm về sớm hơn hàng ngày cũng vì có chút nghi ngại. Quả thật, lâu nay vợ thường thân thiết bên hàng xóm cũng khiến tôi lo lắng. Chẳng thấy vợ trong nhà, tôi vô tình phát hiện ra âm thanh phía sau cánh cửa ấy.

Càng nghĩ tôi càng thấy rối hơn và máu điên trong người càng nổi rõ. Không được! Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi "nóng máu" đẩy cửa thật mạnh, định sẽ dạy cho người hàng xóm kia một bài học thì bỗng đỏ mặt trước cảnh tượng.

Đúng là chỉ tí nữa thôi là tôi đã làm hỏng hết mọi chuyện. Tôi biết mình vốn tính đa nghi nhưng trong trường hợp này, thử hỏi ai mà không nghĩ ngợi cho được?

Chuyện là nhà tôi có hàng xóm mới. Khu chung cư vợ chồng tôi ở khá mới nên số căn có người ở chưa nhiều. Vợ tôi lại nghỉ ở nhà chăm con từ sau khi có bé thứ hai nên nhiều khi quanh ra quẩn vào cũng chán.

Chỉ có chuyện có hàng xóm mới thôi mà xem chừng với vợ tôi đó như là chuyện có ngôi sao nào đấy về ở cùng vậy. Cô ấy hào hứng nói chuyện với tôi rồi còn định sẽ mang chút ít hoa quà sang thay quà làm quen. Nhìn vợ líu lo mà tôi đến là buồn cười. Kể cũng khổ. Nếu không phải vì con vì cái thì cô ấy đâu phải nghỉ việc ở nhà để trở thành một bà mẹ bỉm sữa thế này.

Nghe tiếng vợ rên sau cánh cửa nhà hàng xóm, tôi lao vào không thèm nghĩ ngợi, cánh cửa bật mạnh, người bên trong cũng thảng thốt làm tôi không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần 4 năm rồi. Vì cả hai đến với nhau khi tuổi chẳng còn trẻ trung gì nên cưới xong là "gia tăng sản xuất" ngay. Cũng nhờ trời thương nên sau 3 năm, chúng tôi đã có một bé trai 3 tuổi và một bé gái hơn một tuổi. Con gái tôi bị sinh non nên sức đề kháng không được trộm vía như anh. Vợ chồng tôi đã phải bàn tính rất lâu trước khi đưa ra quyết định để vợ ở nhà đến khi con cứng cáp rồi sẽ đi làm lại.

Có con là niềm hạnh phúc vô bờ bến nhưng cùng với đó cũng là những gánh nặng của cơm áo, gạo tiền. Không muốn để vợ con phải khổ, tôi tự dặn mình phải cố gắng gấp 2, gấp 3. Ước mơ của tôi đơn giản lắm, đó là làm sao để vợ đi siêu thị không phải nhìn giá, con được lớn lên trong điều kiện tốt nhất.

Muốn chứng minh năng lực thì chẳng có cách nào ngoài việc thể hiện cho người khác thấy điều đó. Tôi luôn bắt mình phải hoàn thành mọi công việc được giao sớm trước hạn và chủ động nhận thêm việc để làm. Trời không phụ lòng người khi sắp tới đây phòng tôi sẽ trống chức trưởng phòng và sếp mới đây đã gọi tôi vào phòng nói chuyện có ý tiến cử.

Tôi mừng như phát điên lên, miệng không giấu được nụ cười suốt trên đường về nhà. Chỉ một thời gian nữa thôi, vợ tôi sẽ không còn phải chịu cảnh cơm nước con cái một mình bởi chồng tăng ca tới khuya mới về.

Cũng may đợt này chỗ tôi có hàng xóm mới, chắc là hợp gu vợ tôi nên nhìn cô ấy vui vẻ hơn hẳn. Cô ấy còn động viên tôi cứ cố gắng trong công việc vì tương lai của cả gia đình. Tôi biết vợ có ý tốt nhưng bỗng dưng thấy vợ có gì đó thay đổi, tôi bỗng thấy chột dạ.

Chỉ là muốn kiểm chứng một chút lòng tin, hôm đó tôi xin phép về sớm và không nói cho vợ biết. Bé lớn nhà tôi đã đi mẫu giáo chưa đến giờ về, bé thứ hai thì đang ngủ ngoan trong cũi nhưng tuyệt nhiên không thấy vợ tôi đâu. Tôi gọi điện thì không thấy cô ấy nghe máy, nhìn ra xung quanh thì thấy điện thoại vẫn ở trên bàn ăn.

Nghĩ bụng chắc vợ vừa đi đâu thôi nhưng linh tính tôi lại mách bảo cô ấy đang ở bên nhà người hàng xóm mới đó. Trộm nghĩ dạo này vợ bỗng yêu đời hơn, vui vẻ hơn lại rất hay líu lo kể chuyện, tôi có chút suy nghĩ lăn tăn.

Vừa bước đến cửa nhà hàng xóm mới, tôi chưa kịp bấm chuông thì đã nghe thấy những âm thanh "gợi hình gợi cảm" phía sau cánh cửa. Đó đúng là tiếng vợ tôi, làm sao tôi nhận nhầm được. Thế nhưng vì sao vợ tôi lại ở nhà hàng xóm giờ này và phát ra những âm thanh "a, a" nghe có vẻ thoả mãn đến vậy?

Tôi bắt đầu nóng mặt và suy luận một chút. Rõ ràng vợ tôi kể người hàng xóm đó là phụ nữ đã 40 chưa chồng cơ mà. Có lẽ nào? Vợ tôi lại đổi tính đổi nết, tìm ra con người thật của mình với một người đàn bà khác sao? Có phải vì tôi bận bịu quá mà vợ thiếu thốn tình cảm quá thành ra như vậy?

Nghe tiếng vợ rên sau cánh cửa nhà hàng xóm, tôi lao vào không thèm nghĩ ngợi, cánh cửa bật mạnh, người bên trong cũng thảng thốt làm tôi không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Càng nghĩ tôi càng thấy rối hơn và máu điên trong người càng nổi rõ. Không được! Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi "nóng máu" đẩy cửa thật mạnh, định sẽ dạy cho người hàng xóm kia một bài học thì bỗng đỏ mặt trước cảnh tượng.

Âm thanh nhạy cảm vừa lúc nãy tôi nghe thấy đúng là của vợ, cô ấy còn đang trong tình trạng rất thiếu vải bên người hàng xóm kia nhưng là người phụ nữ đó đang mát xa cho vợ tôi. Trong phòng vẫn còn vương mùi tinh dầu rất dễ chịu.

"Anh là ai?", người phụ nữ kia bất giác hét lên.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu nhầm."

Vợ tôi thấy vậy liền phân bua với người hàng xóm và xác nhận tôi là chồng cô ấy, có lẽ về không thấy vợ ở nhà nên mới vội vàng như vậy.

Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi rồi bịa ra chuyện dạo này cơ quan có nhiều người bị mất trộm nên về nhà thì không thấy vợ đâu. Đúng là cái đầu hay tưởng tượng làm hại cái thân.

Cãi nhau với vợ liền bỏ ra ngoài uống rượu, nào ngờ lúc tỉnh dậy, tôi chết sững vì người phụ nữ nằm bên cạnh kèm câu nói xót xa của chị

Cãi nhau với vợ liền bỏ ra ngoài uống rượu, nào ngờ lúc tỉnh dậy, tôi chết sững vì người phụ nữ nằm bên cạnh kèm câu nói xót xa của chị

Tôi vô cùng bất ngờ khi tỉnh dậy, đầu đau nên tôi không thể nhớ mình đã làm gì hôm qua nhưng vô cùng sốc khi nghe chị tiết lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 23 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 23 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai