Dỗ con ngủ trong đêm chợt nghe tiếng động lạ, lén nhìn vào khe hở cánh cửa, tôi lạnh ngắt khi thấy vợ đang làm điều ấy

Tâm sự 11/12/2022 15:44

Chúng tôi ngày càng hạnh phúc khi đón đứa con đầu lòng, không chỉ tôi mà vợ tôi còn rất được yêu thương, hài lòng cả mẹ lẫn cha nhưng tôi nào ngờ.

Tôi kết hôn được gần 2 năm, vợ là người khá đảm đang và chu toàn trong mọi công việc, cũng hết sức yêu thương chồng con. Vì biết nhau chẳng được thời gian dài lại qua mai mối, đôi khi tôi nghĩ chẳng biết sau này sẽ sống ra sao, có bên nhau trọn đời được hay không!

Nhưng rồi khi về chung 1 mái nhà tôi mới biết cuộc sống hôn nhân chẳng khó khăn như mình nghĩ chỉ cần chịu khó chia sẻ với nhau, nhường nhịn nhau và cùng nhau vượt qua gian khó là sẽ vững bền.

Mọi thứ tốt đẹp hơn khi vợ tôi sinh được cậu con trai đầu lòng, mọi thứ như trọn vẹn, cha mẹ tôi thì mừng khỏi phải nói, mỗi lần lên là cưng con dâu lắm, luôn dặn dò tôi phải yêu thương vợ con quan tâm cô ấy...

Dỗ con ngủ trong đêm chợt nghe tiếng động lạ, lén nhìn vào khe hở cánh cửa, tôi lạnh ngắt khi thấy vợ đang làm điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cùng mừng vì điều đó, khi người vợ của tôi được cha mẹ ưng ý. Còn tôi luôn cố gắng chăm sóc cô ấy hết lòng, những tưởng mọi điều tốt đẹp nhưng ai ngờ đêm hôm ấy khi đang cho con ngủ tôi nghe tiếng động lạ đặt bé xuống đi ra khi nhìn qua khe cửa thấy cô ấy đang "tự xử" trong nhà tắm tôi như chết lặng.

Tôi sốc và chẳng biết nên làm thế nào, tại sao vợ tôi lại làm như vậy, tôi là chồng cô ấy chuyện quan hệ vợ chồng vẫn diễn ra đều đặn, tôi cũng tìm mọi cách để yêu chiều vợ thỏa mãn lẫn tôi và cô ấy.

Thế nhưng khi nhìn thấy hành động ấy, tôi quá đau khổ, chẳng biết nên làm thế nào, hỏi thẳng cô ấy hay là im lặng hay nên thế nào, mọi người sẽ làm sao nếu đặt vào vị trí của tôi.

Sau tối đó đã 3 ngày mà tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi cũng chẳng tha thiết chuyện vợ chồng mỗi khi nghĩ tới hành động của cô ấy vào tối hôm đó! Hãy cho tôi lời khuyên?

 

Lén lấy tóc đi xét nghiệm ADN vì con ngày càng giống ông hàng xóm, ngồi chờ kết quả, tôi đắng nghẹn trước sự thật được phơi bày

Lén lấy tóc đi xét nghiệm ADN vì con ngày càng giống ông hàng xóm, ngồi chờ kết quả, tôi đắng nghẹn trước sự thật được phơi bày

Tôi vô cùng lo lắng vì lí do con ngày càng chẳng giống mình, dò hỏi mẹ nó chắc chắn không được, tôi lặn lội đi làm chuyện này và không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 10 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 10 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai