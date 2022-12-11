Lén lấy tóc đi xét nghiệm ADN vì con ngày càng giống ông hàng xóm, ngồi chờ kết quả, tôi đắng nghẹn trước sự thật được phơi bày

Tâm sự 11/12/2022 15:24

Tôi vô cùng lo lắng vì lí do con ngày càng chẳng giống mình, dò hỏi mẹ nó chắc chắn không được, tôi lặn lội đi làm chuyện này và không ngờ.

Tôi đã rất lo lắng và hồi hộp trong thời gian chờ trung tâm trả kết quả. Thế nhưng đến hôm nhận kết quả trong tay, chẳng hiểu sao trong lòng tôi nỗi trăn trở vẫn chưa tìm được lời giải đáp.

Ngày biết vợ có bầu, tôi ra sức chiều chuộng. Nhà tôi có hai anh em, bố mẹ tôi vì khát một mống con gái nên đến khi tôi vào đại học mẹ tôi vẫn cố để nặn được bé Cún. Nhờ trời thương, mẹ tôi đã sinh Cún trong an toàn, mẹ tròn con vuông.

Vì từng nhìn thấy mẹ bầu bí vất vả rồi thì nghén ngẩm nên tôi phần nào thấu hiểu được nỗi khổ nhọc của người phụ nữ. Nhìn vợ mệt mỏi tôi chỉ buồn một nỗi không thể nghén thay vợ nên làm cho vợ được điều gì tôi đều cố gắng hết sức.

Hàng ngày, tôi đều đưa đón vợ đi làm dù đường không được tiện lắm. Giờ đi lại giao thông cũng phức tạp, nhỡ ra làm sao tôi ôm hận cả đời mất. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều, vợ con mình mình không chăm lo thì còn chăm lo ai. Thay vì đến sớm cà phê với đồng nghiệp hay la cà quán xá sau giờ tan làm, tôi sẽ đưa vợ đi cho an toàn.

Lén lấy tóc đi xét nghiệm ADN vì con ngày càng giống ông hàng xóm, ngồi chờ kết quả, tôi đắng nghẹn trước sự thật được phơi bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cái thai được 14 tuần, bác sĩ khẳng định đứa bé giống bố khiến tôi vỡ òa trong niềm sung sướng. Cả nhà hai bên nội ngoại tôi đều hiếm con cái. Tôi có hai bác với một dì điều kiện kinh tế tốt lắm mà chỉ tội không có lấy một mụn con. Bác tôi lựa chọn con đường nhận con nuôi còn dì và bác còn lại ở vậy thân già trông nhau.

Tôi còn nhớ như in cái ngày vợ chuyển dạ. Những cơn đau khiến cô ấy vã mồ hôi liên tục, gương mặt phờ phạc đi trông thấy. Đứng ngoài phòng sinh, tôi bồn chồn lo lắng không biết vợ ở trong đó thế nào. Tôi chỉ lo vợ sức yêu không đẻ thường được mà bảo đẻ mổ thì cô ấy không muốn.

Cuối cùng, sau gần 2 tiếng vợ vào căn phòng ấy, tôi đã nghe thấy những tiếng khóc đầu đời của con trai mình. Đón con từ tay bác sĩ, tôi hạnh phúc sung sướng đến lạ kỳ. Thằng bé như một thiên thần tí hon được ông trời ban cho gia đình chúng tôi vậy.

Vì bệnh viên khá gần nhà nên cả hai bên nội ngoại tôi đều có mặt. Bác tôi vừa bế cháu vừa ngắm nghía kỹ khuôn mặt của thằng bé.

"Tai này là giàu lắm đây. Nhưng sao nhìn nó chẳng giống ai thế nhỉ?", bác tôi buột miệng.

"Trẻ con nó thay đổi từng ngày í chứ giờ mới sinh thì nhìn ra giống ai. Thôi các bà xem pha sữa hay làm gì cho con dâu đi. Tôi thấy nó phờ phạc cả người rồi", bố tôi vội vàng lên tiếng.

 

Lén lấy tóc đi xét nghiệm ADN vì con ngày càng giống ông hàng xóm, ngồi chờ kết quả, tôi đắng nghẹn trước sự thật được phơi bày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi đẻ thường nên chỉ 2 ngày sau sinh là được về nhà. Có con rồi tôi mới hiểu hạnh phúc được làm cha là như thế nào. Mỗi khi đi đâu tôi cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn được về nhà để hít hà cái mùi bụ sữa ôi sao mà đáng yêu vậy của thằng bé.

Thời gian trôi đi, tôi chỉ có một điều hơi bận lòng đó là con quả thật không giống vợ chồng tôi chút nào. Tôi và vợ đều trắng trẻo nhưng con tôi từ khi sinh đã có làn da ngăm đen. Thôi thì con trai đen cho khỏe nhưng đặc biệt là thằng bé chỉ có mắt một mí, đặc điểm mà cả vợ chồng tôi đều không có.

Tôi cũng nghe được nhiều lời bàn tán rồi đồn đoán từ những bà hàng xóm. Tôi không muốn quan tâm đến những lời thị phi đó nhưng cũng có chút bận tâm khi họ nói trông con tôi giống hệt ông Tính - hàng xóm kế bên đường. Ngày con tròn 3 tuổi, để giải quyết những khúc mắc trong lòng, tôi lén lấy mẫu tóc của con để đi xét nghiệm ADN.

Tôi đã rất lo lắng và hồi hộp trong thời gian chờ trung tâm trả kết quả. Thế nhưng đến hôm nhận kết quả trong tay, chẳng hiểu sao trong lòng tôi nỗi trăn trở vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Kết quả nói thằng bé chính là con của tôi, vậy tại sao con lại chẳng hề giống cả tôi lẫn vợ?

Cuối cùng, nỗi băn khoăn suốt bấy lâu của tôi lại được gỡ nút thắt một cách rất tình cờ. Hôm đó một người bạn của vợ tôi chia sẻ tấm hình hồi cấp 3 kèm lời tựa về kỷ niệm với từng người. Nhìn đến người được đánh dấu là vợ mình, tôi há hốc miệng không thể nhận ra.

Vợ tôi khi xưa đen nhẻm và đặc biệt là đôi mắt một mí không thể lẫn vào đâu được. Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề nên hỏi lại một người bạn cô ấy cho chắc thì được biết vợ tôi đã phẫu thuật thẩm mĩ sau khi học xong đại học. Cô ấy vì ngại nên không dám thú nhận với tôi.

Biết sự thật mà tôi thấy tội lỗi với vợ con vô cùng. Chỉ vì một chút hoài nghi, những lời đồn đoán mà tôi đã nghi oan cho vợ mình. Vợ ơi, anh xin lỗi em ngàn lần!

Đi vắng lâu ngày, nhờ chị hàng xóm thường xuyên làm ‘bữa tươi’ cho chồng mà tôi yên tâm, ngày trở về, tôi điếng người trước những gì chứng kiến

Đi vắng lâu ngày, nhờ chị hàng xóm thường xuyên làm ‘bữa tươi’ cho chồng mà tôi yên tâm, ngày trở về, tôi điếng người trước những gì chứng kiến

Gia đình tôi mỗi ngày một thân thiết với chị mà tôi yên tâm lắm, nào ngờ ngày trở về, nghe tin 'chấn động' này mà tôi chết lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 19 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 19 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai