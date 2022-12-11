Đêm đêm lại thấy vợ lẻn vào phòng tắm, nghi ngờ sự lén lút, tôi theo dõi và rồi lặng người khi biết việc cô ấy đang làm

Tâm sự 11/12/2022 14:59

Nghi ngờ vợ làm điều lén lút này mỗi ngày, tôi theo dõi để rồi biết được sự thật phía sau đầy cay đắng.

Vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ tôi hiền lành, biết nhường nhịn chồng, thu vén trong gia đình chu toàn nên được cả nhà tôi yêu mến. Về chuyện chăn gối, chúng tôi cũng hòa hợp với nhau. Nhưng hai tháng nay, bỗng dưng vợ tôi thay đổi đến mức đáng sợ. Đầu tiên là cô ấy trốn tránh sự gần gũi của chồng, chuyển qua phòng khác ngủ. Rồi sau đó, cô ấy lạnh nhạt, lúc nào cũng mệt mỏi, không nấu ăn, không dọn nhà nữa. Tôi nhắc thì vợ vừa dọn vừa kêu ca.

Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã nhau. Cho đến mấy đêm nay, vì không ngủ được nên tôi thức khuya chơi game và thấy vợ lén lút vào phòng tắm. Nghi ngờ, đêm qua tôi quyết đợi để theo dõi vợ, xem vợ làm gì trong ấy.

Đêm đêm lại thấy vợ lẻn vào phòng tắm, nghi ngờ sự lén lút, tôi theo dõi và rồi lặng người khi biết việc cô ấy đang làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ vừa vào phòng tắm được một lúc thì tôi cũng xô cửa vào. Có lẽ vì bất ngờ quá nên vợ tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Còn tôi, thấy cảnh tượng trước mắt mà tôi lặng người. Vợ tôi đang thoa thuốc lên hai bầu ngực, vẻ mặt đau đớn, thậm chí còn khóc vì đau. Nhìn ngực vợ đã thâm đen, tôi bàng hoàng.

Thì ra vợ tôi bị ung thư vú ạ. Nhưng cô ấy giấu tôi, không muốn tôi lo lắng và tự điều trị bằng thuốc dân gian vì chúng tôi không có tiền do mới xây nhà mới xong, vẫn còn nợ ngân hàng một khoản lớn. Nhìn vợ chịu đau, tôi thương thắt ruột. ơi, tôi phải làm gì để giúp vợ trong hoàn cảnh này đây? 

Chào bạn,

Đột ngột biết vợ bị ung thư là một điều khó chấp nhận được và sẽ rất bấn loạn. Nhưng bạn ạ, bạn càng bấn loạn bao nhiêu, vợ bạn sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Điều cô ấy cần bây giờ là một chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn kinh tế. Và bạn phải mạnh mẽ, bình tĩnh thì mới có thể là chỗ dựa tốt nhất cho vợ.

Bây giờ bạn nên đưa vợ đến bệnh viện uy tín để xét nghiệm, điều trị theo phác đồ do bác sĩ đưa ra. Việc sử dụng các bài thuốc dân gian dễ khiến bệnh tiến triển theo chiều hướng xấu và để lại di chứng. Về việc này, bạn và vợ cần gấp rút thực hiện, không nên chần chừ, không nên do dự thêm một giây phút nào nữa.

Về kinh tế, bạn hãy nhờ đến gia đình hai bên, bạn bè thân thiết. Chắc chắn mọi người sẽ không khoang tay làm ngơ khi biết tình trạng bệnh và sự kiệt quệ kinh tế của gia đình bạn. Đây cũng là lúc để bạn nhận ra, ai mới thật sự quan tâm, thương yêu, trân quý mình. Những người có ơn với mình trong lúc khốn khó nhất, bạn hãy khắc cốt ghi tâm và báo đáp khi có cơ hội. 

Cuối cùng, mong bạn hãy ở bên cạnh, động viên, an ủi vợ. Đừng bao giờ nặng lời với cô ấy bởi cô ấy đã đủ đau đớn, khổ sở rồi. Hãy dùng tình yêu, sự dịu dàng để đối đãi với cô ấy trong lúc cô ấy đang chông chênh nhất. Sức mạnh tinh thần đi cùng với những biện pháp chữa trị tối ưu nhất có thể sẽ giúp được vợ bạn có thêm nghị lực, niềm tin chiến thắng trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.

Thân gửi.

Chị dâu mất khiến anh trai tôi nhớ khôn nguôi, ai ngờ lời đề nghị của chị hàng xóm quá lứa khi ấy đã thay đổi tất cả

Chị dâu mất khiến anh trai tôi nhớ khôn nguôi, ai ngờ lời đề nghị của chị hàng xóm quá lứa khi ấy đã thay đổi tất cả

Ngày nghe tin sét đánh ấy, anh trai tôi tưởng chừng không vượt qua nổi, vợ chồng anh yêu thương nhau, lại có hai đứa con nhỏ hạnh phúc, điều đó khiến gia đình tôi vô cùng buồn bã.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 11 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 11 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai