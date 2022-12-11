Thế nhưng vẫn có nhiều người đàn ông không hề ý thức được điều đó. Khi còn chung sống với vợ, họ không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình khiến cô ấy phải chịu tổn thương sâu sắc. Để rồi đến lúc lúc hiểu ra mọi chuyện thì hối hận cũng đã muộn.

Thời điểm đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Đồng thời hành động đó cũng thay cho lời hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau, không rời bỏ đối phương những lúc khó khăn, thiếu thốn.

Mẹ tôi lại mắng cô ấy té tát, rằng cả họ nhà tôi chẳng có người đàn ông nào vô sinh, tôi nhìn khỏe mạnh như thế, chắc chắn sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vợ tôi khá xinh xắn nhưng vóc người nhỏ con, bà khăng khăng bảo người có khả năng vô sinh chỉ có thể là cô ấy.

“Cưới nhau được 7 tháng mà vợ tôi vẫn chưa mang thai, mẹ tôi đã nói vào nói ra, bảo cô ấy là ‘cau điếc’, ‘gà mái không biết đẻ trứng’. Vợ tôi giận lắm, đòi kéo tôi đến bệnh viện khám để biết tường tận nguyên nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy tôi có đề nghị phương án làm thụ tinh ống nghiệm nhưng mẹ tôi gạt đi ngay. Bà bảo sinh con tự nhiên mới là tốt nhất. Tôi thấy hợp lý nên đã nghe lời mẹ.

Sau đó ít lâu mẹ tôi dẫn về người phụ nữ trẻ tên Thùy, giới thiệu là con gái một người bạn của bà. Thùy thường xuyên tới nhà tôi chơi, toàn lựa những lúc vợ tôi đi vắng. Là khách của mẹ nên tôi cũng tiếp đón nhiệt tình.

Ai ngờ có lần vợ tôi sang nhà ngoại chơi về sớm thì nhìn thấy Thùy ngủ trong phòng riêng của hai vợ chồng. Tôi giải thích Thùy than mệt muốn đi nghỉ, chắc Thùy nhầm phòng chứ lúc ấy tôi xem tivi ngoài phòng khách, có nằm cạnh cô ấy đâu mà vợ phải ghen. Nhưng vợ tôi ghen tuông vô lý, đùng đùng đòi ly hôn bằng được khiến tôi tức giận vô cùng.

Mẹ tôi khuyên nếu cô ấy đã chủ động ly hôn thì chẳng còn gì tốt bằng, đỡ phải mang tiếng ruồng rẫy vợ lúc khó khăn. Thật lòng tôi không muốn ly hôn nhưng vợ bảo đã chịu đựng đủ rồi, không muốn sống cùng gã đàn ông nhu nhược, hèn nhát như tôi nữa. Tôi bị chạm tự ái bèn ký đơn ngay, chẳng suy nghĩ gì nữa.

Sau khi tôi ly hôn thì Thùy cũng trở thành bạn gái tôi. Cô ấy từng kết hôn mà sớm ra tòa và vẫn chưa có con chung với chồng cũ. Mẹ tôi yêu cầu Thùy đến nhà tôi ở, khi nào mang thai thì tổ chức đám cưới. Tôi cứ nghĩ Thùy sẽ không đồng ý, ai ngờ cô ấy lại ưng thuận.

Sống chung một nhà tôi mới phát hiện ra tôi và Thùy không hề hợp nhau, suy nghĩ và lối sống đều khác một trời một vực. Cô ấy phóng khoáng đến mức suồng sã, chưa nói còn chi tiêu rất hoang phí. Thùy luôn tịch thu tiền lương của tôi ngay khi tôi vừa lĩnh về, vài hôm sau hỏi tới đã hết sạch. Cố nhẫn nhịn hơn 1 năm, tôi buộc phải nói lời chia tay. Cũng may Thùy chưa mang thai, nếu không tôi không biết phải giải quyết mối quan hệ của chúng tôi thế nào.

Sau khi 2 mối quan hệ của con trai đều đổ vỡ, mẹ tôi đòi bán nhà cũ để tậu nhà mới, hy vọng đường hôn nhân của tôi đỡ lận đận hơn và nhất là bà sẽ có cháu để bế. Tôi quá chán nản, để mặc mẹ tùy ý quyết định. Rao bán nhà được vài tháng, sau khi tiếp mấy lượt khách nhưng chẳng có kết quả thì chúng tôi có hẹn với một vị khách nữ. Để rồi khi cô ấy xuất hiện, tôi và mẹ đều không khỏi choáng váng.

Ảnh minh họa: Internet

Người đó không ai khác chính là vợ cũ của tôi. Cô ấy đi cùng một người đàn ông lạ mặt, hẳn là tình mới. Song điều đáng nói nhất chính là phần bụng lùm lùm đang mang thai tầm 6,7 tháng của vợ cũ khiến tôi chết khiếp. Tôi loạng choạng đứng không vững, mẹ tôi cũng mặt cắt chẳng còn giọt máu. Việc cô ấy mang thai đã là câu trả lời đanh thép nhất cho câu hỏi tại sao vợ cũ và Thùy đều không mang thai khi ở với tôi.

Vợ cũ nhìn vẻ mặt của tôi thì cười nói rằng cô ấy biết thừa tôi là người có vấn đề. Nhưng vì quá chán nản nên chẳng buồn lật bài ngửa với tôi nữa mà ly hôn luôn. Nghe tin gia đình tôi bán nhà bèn đóng vai khách mua nhà để gặp mặt tiết lộ sự thật ấy cho tôi biết, tránh tôi còn làm hại thêm người phụ nữ vô tội nào khác. Nói xong cô ấy và người đàn ông kia chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại tôi và mẹ tuyệt vọng nhìn nhau, chẳng ai thốt lên được lời nào…”.

Thiết nghĩ tình cảnh hiện tại Quân gặp phải cũng là do bản thân anh tự làm tự chịu. Nếu khi xưa anh dũng cảm đối mặt với vấn đề, mạnh mẽ có chính kiến riêng mà không phải nghe lời mẹ răm rắp thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Người vợ cũ của anh ắt vẫn sẽ luôn đồng hành bên anh trong mọi khó khăn, thử thách. Tiếc rằng anh đã cư xử tồi tệ khiến cô ấy phải chịu tổn thương, rơi vào kết cục hiện tại âu cũng là xứng đáng.