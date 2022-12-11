Đau khổ vì chồng ngoại tình công khai, tôi lao vào vòng tay sếp lớn để rồi sáng sớm thức dậy, nghe câu đầu tiên anh nói, tôi xúc động đến ngỡ ngàng

Tâm sự 11/12/2022 16:09

Chồng ngoại tình công khai, thường xuyên qua đêm không đoái hoài gì đến vợ con, tôi thực sự ngột ngạt khi sống chung suốt những tháng ngày ấy, và rồi...

Tôi biết hành động của mình là sai lầm nhưng phải ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Sao một người phụ nữ lại cứ phải sống gồng mình với đủ thứ công việc con cái trong khi chồng họ nhởn nhơ cùng nhân tình?

Chúng tôi đến với nhau, nếu nói không có chút nào tình cảm mà chỉ do gia đình mai mối thì không phải, nhưng nếu nói là do tình yêu thì không đúng. Tôi và anh quen nhau qua sự mai mối của một vài người. Tình cảm đến chóng vánh rồi một đám cưới linh đình diễn ra chỉ vài tháng sau.

Tôi còn nhớ đám cưới của chúng tôi ngày ấy phải thuộc cỡ rình rang nhất cái huyện này. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều làm kinh doanh, công việc cần ngoại giao nhiều nên cũng muốn tổ chức to linh đình. Của hồi môn của bố mẹ tôi cho hôm đó và quà cưới của bố mẹ chồng cũng khiến tất cả mọi người trong đám cưới phải trầm trồ.

Đau khổ vì chồng ngoại tình công khai, tôi lao vào vòng tay sếp lớn để rồi sáng sớm thức dậy, nghe câu đầu tiên anh nói, tôi xúc động đến ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển ra căn biệt thự 3 tầng có hồ bơi sinh sống, Đây cũng là món quà cưới của bố mẹ chồng tôi dành cho hai đứa. Tôi không làm ở công ty ngoài nữa mà chuyển về làm sổ sách quản lý thu chi cho công ty của nhà chồng. Công việc của cả hai gia đình đều tiến triển thuận lợi hơn sau đám cưới ấy.

Vì vợ chồng đều còn trẻ nên chúng tôi thống nhất sẽ kế hoạch ít nhất 1 năm rồi mới có con. Quãng thời gian 1 năm đó quả là cuộc sống màu hồng khiến nhiều người phải mơ ước. Sau giờ tan làm, chúng tôi lại đi ăn hàng rồi cà phê hoặc cùng nhau vào bếp hí hoáy làm những món mình yêu thích.

Sau 1 năm bay nhảy, du lịch khắp nơi, tôi quyết định "thả" để có bầu. Bố mẹ chồng tôi không gây áp lực nhưng mẹ tôi cũng động viên là phụ nữ cũng nên tính đến chuyện con cái đi là vừa. Gần một năm sau, một bé trai kháu khỉnh ra đời trong niềm hân hoan của cả hai dòng họ.

Vì sinh được một bé trai nên thật sự sau đó chúng tôi không nghĩ đến chuyện sinh con tiếp. Bố mẹ chồng tôi cũng nói điều này tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi, đông con nhiều cháu cũng có cái vui mà một đứa để nuôi dạy cẩn thận cũng tốt.

Sau khi sinh tôi bị viêm phụ khoa và áp xe vú nên khổ sở vô cùng, chuyện ấy cũng phải kiêng cữ. Cũng may chồng tôi ban đầu hơi khó chịu nhưng sau đó cũng dần thông cảm.

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ thế bình lặng trôi qua. Chúng tôi cũng trao đổi thẳng thắn quan điểm dù là vợ chồng thì cũng phải có không gian riêng, việc kiểm tra ví, điện thoại hay mật khẩu facebook của nhau là điều không cần thiết. Hai đứa tôi việc ai người nấy làm, kinh tế thì chẳng khi nào phải lo, có lẽ vì thế mà cuộc sống sinh ra nhàm chán.

Đau khổ vì chồng ngoại tình công khai, tôi lao vào vòng tay sếp lớn để rồi sáng sớm thức dậy, nghe câu đầu tiên anh nói, tôi xúc động đến ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu phát hiện chồng có những biểu hiện lạ và đau hơn khi biết chồng mình có nhân tình ở ngoài cả năm trời nay. Anh ấy còn mua cho cô nhân tình bé bỏng kia một căn chung cư để tiện qua lại. Họ đã ăn nằm với nhau trong thời gian tôi phải kiêng cữ điều trị.

Tôi không làm ầm lên mà đánh tiếng để cho anh biết mà dừng lại. Thế nhưng không, anh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và tôi biết anh và cô ta vẫn qua lại với nhau. Thậm chí cô ta còn mới mang bầu con của chồng tôi.

Cuộc sống thực sự trở nên quá ngột ngạt. Tôi muốn thoát ra mà chẳng biết phải làm thế nào. Tôi lấy lý do rồi chuyển ra ngoài làm thay vì làm ở công ty nhà chồng. Tôi muốn được ra ngoài, ít nhất là đỡ cái cảm giác tù túng khi xung quanh là người nhà chồng mà chẳng thể tâm sự điều gì, luôn phải giấu kín trong lòng.

Thế rồi cũng chính ở nơi ấy, tôi đã tìm thấy sự ấm áp mà lâu lắm rồi không được cảm nhận. Đó chính là anh sếp của tôi, anh ấy gần 50 tuổi rồi nhưng vẫn độc thân. Vợ cũ và con anh ấy đã ra nước ngoài sinh sống khoảng chục năm nay.

 

Chúng tôi đã có những buổi hẹn hò, những bữa cơm ăn cùng nhau và rồi chuyện gì đến cũng đến trong một lần tôi đến nhà anh chăm khi anh bị ốm. Chúng tôi đã lên giường cùng nhau. Tôi biết điều mình đang làm là sai trái nhưng lý trí đã chẳng thể nào ngăn nổi con tim.

Tỉnh dậy sau đêm ân ái mặn nồng đó, câu đầu tiên anh nói khiến tôi thật sự ngỡ ngàng.

"Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em, cho em một danh phận đàng hoàng. Chẳng lẽ em muốn chúng ta sống mãi trong bóng tối thế này sao?".

Thật sự tôi chưa khi nào dám nghĩ đến chuyện này. Anh còn hứa sẽ chăm sóc cho cả con trai tôi, một điều tôi chưa từng dám nghĩ. Tôi băn khoăn quá, chồng tôi đã không còn ngó ngàng gì đến gia đình, anh lại quá đỗi ấm áp. Tôi phải làm sao đây?

 

Dỗ con ngủ trong đêm chợt nghe tiếng động lạ, lén nhìn vào khe hở cánh cửa, tôi lạnh ngắt khi thấy vợ đang làm điều ấy

Dỗ con ngủ trong đêm chợt nghe tiếng động lạ, lén nhìn vào khe hở cánh cửa, tôi lạnh ngắt khi thấy vợ đang làm điều ấy

Chúng tôi ngày càng hạnh phúc khi đón đứa con đầu lòng, không chỉ tôi mà vợ tôi còn rất được yêu thương, hài lòng cả mẹ lẫn cha nhưng tôi nào ngờ.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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