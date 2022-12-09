Nghe tiếng rên rỉ của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao khoái lạc trong phòng ngủ của mình, tôi tiến vào thì sốc tột độ trước cảnh tượng trước mắt về người bạn thân mà chồng giới thiệu

Tâm sự 09/12/2022 20:05

Bỗng một hôm, chồng dẫn một người phụ nữ lạ về nhà và giới thiệu với tôi rằng đây là bạn thân của anh từ hồi học cấp 2. Cô ấy chuyển vào Sài Gòn sống, giờ có việc ra Hà Nội công tác nhưng chưa tìm được chỗ ở.

Tôi đã lập được gia đình được 4 năm. Cuộc sống vợ chồng của tôi trước giờ vẫn là niềm ao ước của bao người. Sinh con "đủ nếp đủ tẻ", đã có nhà cửa và ô tô. Chưa kể chồng tôi còn là giám đốc của một công ty xây dựng và luôn dành thời gian để chăm sóc vợ con. 

Cả đời tôi cũng chẳng mơ ước gì cao sang chỉ cần cuộc sống gia đình mãi như này thôi cũng là đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ cái đêm định mệnh đó, cụ thể chồng tôi có dẫn một người phụ nữ lạ về nhà và giới thiệu với tôi rằng đây là bạn thân của anh từ hồi học cấp 2. Cô ấy chuyển vào Sài Gòn sống, giờ có việc ra Hà Nội công tác nhưng chưa tìm được chỗ ở.

Nghe tiếng rên rỉ của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao khoái lạc trong phòng ngủ của mình, tôi tiến vào thì sốc tột độ trước cảnh tượng trước mắt về người bạn thân mà chồng giới thiệu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ là bạn thân của chồng nên tôi vẫn vui vẻ cho người bạn của chồng mình ở tầng 3 của nhà mình. Thậm chí tôi còn sẵn sàng dọn dẹp căn phòng và trò chuyện với bạn của anh để cho cô ấy đỡ phần cảm thấy xa cách khi tới một nơi xa lạ. 

Bạn thân của chồng Mai tên là Thanh. Người phụ nữ này khá đảm đang. Mỗi lần tôi đi làm về đã thấy cô nấu xong bữa tối cho gia đình mình. Mai lấy làm áy náy nhưng Thanh cười xuề xòa rằng đó cũng là cách cô nói lời cảm ơn đến vợ chồng tôi.

Thanh ở trong gia đình nhà tôi đã được một tháng. Tôi có phần thắc mắc rằng sao Thanh mãi vẫn chưa giải quyết xong công việc ở Hà Nội, nhưng rồi suy nghĩ đó lại chóng bị lãng quên. Mỗi lần về nhà, 3 người ăn cơm chung tự nhiên tôi lại thấy thân quen, vui vẻ.

Tuy nhiên, có một hôm tôi được tan làm sớm do công ty cô bị mất điện. Ban đầu tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ về nấu một bữa thịnh soạn cho chồng và Thanh. Bởi những ngày qua làm phiền Thanh khá nhiều, tôi cảm thấy rất áy náy.

Nghe tiếng rên rỉ của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao khoái lạc trong phòng ngủ của mình, tôi tiến vào thì sốc tột độ trước cảnh tượng trước mắt về người bạn thân mà chồng giới thiệu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đi qua chợ, tôi mua con cá thật ngon, định bụng sẽ trổ tài món 2 người kia yêu thích nhất. Vui quá, tôi còn ngân nga hát.

Về đến nhà, tôi bỗng chột dạ khi thấy đôi giày của chồng mình nằm ngoài cửa. Bình thường anh về nhà cũng khá muộn, phải 7-8 giờ tối, nhưng sao nay mới có 3 giờ chiều mà anh đã về. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý nhiều. Cô nghĩ rằng cũng có thể công ty của chồng mình bị mất điện.

Nhưng khi bước vào nhà, có tiếng động lạ khiến tôi bất giác rùng mình. Sắc mặt vui tươi của cô không còn nữa, dần chuyển sang sự hoang mang, nghiêm nghị. Tiếng động đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao khoái lạc. Sao lại có thể? tôi buông túi cá xuống sàn nhà, cô nhè nhẹ đi lên tầng, nơi mà tiếng động đó phát ra.

Dừng trước cửa phòng của mình, tim của tôi bỗng đập loạn xạ, mặt cô nóng bừng. Tiếng rên rỉ đó ngày càng lớn, rõ mồn một là phát ra từ phòng cô. Nhưng tôi bỗng khựng lại, ngoài âm thanh nghe đến rùng mình đó, có tiếng của chồng cô.

Tôi mở mạnh khóa cửa. Khi cánh cửa được mở toang ra cũng là lúc tôi phải chứng kiến cảnh tượng sốc tột độ. Chồng tôi và người mà anh giới thiệu là bạn thân đang ôm nhau trên chính chiếc giường mà tôi vẫn thường nằm. Hai người đều trần trụi. Dư âm khoái lạc của màn ân ái vẫn còn đọng lại. Không tin nổi vào mắt mình, tôi bất giác bỏ chạy xuống dưới nhà.

Ngồi dưới đợi 2 người kia mặc lại quần áo, nước mắt tôi lăn dài. Người mà cô thương yêu hết mực, người mà cô tin tưởng lại chính là kẻ phản bội cô. Vậy mà bấy lâu nay tôi như con hề không hay biết gì hết. Nếu như không có buổi tan làm về sớm này, tôi còn bị lừa dối đến bao giờ?

Tú và Thanh cùng đi xuống. Chồng tôi lộ rõ sự lo lắng, luôn miệng khẩn khoản xin lỗi cô. Người phụ nữ kia thì không nói gì, nhưng cô ta cúi đầu im lặng.

Tôi gằn giọng: "Hai người như thế này đã lâu chưa? Lừa dối tôi đã lâu chưa?".

Tú thành thật: "Thanh là người yêu cũ của anh hồi cấp 2. Lên cấp 3 cô ấy phải theo gia đình mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Bố mẹ Thanh bắt cô đi luôn cũng là vì ngăn cấm anh và cô ấy yêu nhau. Bởi hồi đó nhà anh nghèo.

Gần đây bọn anh mới liên lạc lại với nhau và...".

Tú nói đến đây thì không nói nữa khiến tôi càng uất nghẹn, tôi khóc lên nức nở. Đúng là "tình cũ không rủ cũng tới". Thì ra trước nay anh vẫn còn hình bóng của người cũ. Chỉ cần Thanh quay lại, anh sẽ bất chấp để theo cô ta.

tôi khóc hỏi chồng: "Thế tình cảm từ trước đến nay của 2 vợ chồng mình là giả dối ư? Anh không yêu tôi sao còn lấy tôi rồi có con với tôi?".

Tú vội vàng nắm tay tôi giải thích: "Anh có chứ, có yêu 2 mẹ con em chứ. Nhưng anh cũng yêu Thanh. Anh không hiểu tại sao mình vẫn còn yêu cô ấy".

Nghe câu trả lời của Tú thế là tôi đã rõ tình cảm của anh. Tú thực ra là người đàn ông tham lam, cái gì anh cũng muốn. Thật nực cười.

tôi quay ra hỏi người phụ nữ kia: "Thế còn chị, sao chị lại phản bội tôi. Sao lại trơ trẽn như vậy. Đã ngoại tình với chồng tôi lại còn về nhà tôi ở và đối xử tốt với tôi, rốt cục chị muốn gì?".

Thanh ấp úng: "Chị xin lỗi em... Mai. Ban đầu chị ra Hà Nội cũng là để cho khuây khỏa sau cuộc hôn nhân tan vỡ với chồng mình, nhưng không ngờ gặp lại Tú. Chị cứ nghĩ đã quên anh nhưng phát hiện tình cảm dành cho Tú vẫn còn nhiều. Chị biết chị làm vậy là sai..."

"Là sai sao chị còn làm. Chị quả thực không biết xấu hổ đó" - tôi ngắt lời Thanh.

Sau cùng cô đuổi cả 2 con người ấy ra khỏi nhà mình. tôi cần thời gian để suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. tôi không muốn mình hành động hồ đồ để rồi có kết quả đáng tiếc. Thực ra tôi cũng muốn cho Tú thêm cơ hội, bởi vì tôi cũng rất yêu anh. Nếu anh chọn người phụ nữ đó, tôi sẽ buông tay. Nhưng nếu anh quay về với mẹ con tôi thì bắt buộc phải cắt hết liên lạc với Thanh.

Tổng giám đốc bỗng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng, lời tiếp theo của bà ta khiến tôi tay chân rụng rời muốn chạy ra ngoài nhưng không thể vì sự thật kinh tởm của 2 người

Tổng giám đốc bỗng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng, lời tiếp theo của bà ta khiến tôi tay chân rụng rời muốn chạy ra ngoài nhưng không thể vì sự thật kinh tởm của 2 người

Sếp tôi là người phụ nữ thành đạt sớm nhưng góa chồng, có con cũng đang làm việc tại công ty. Bà ấy nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Chị có thai rồi em ạ, mới được 2 tháng thôi nhưng chị chưa biết sẽ giải quyết đứa bé thế nào?".

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