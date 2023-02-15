Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, đẩy cửa định 'dụ dỗ' chồng, không ngờ nhận được màn 'chào đón' đầy kịch tính

Tâm sự 15/02/2023 04:25

Về đến nhà, mới 4h chiều, cô nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Đoán chắc chồng định tắm xong mới ra ngoài đón con. M. cởi đồ, đẩy cửa vào định "dụ dỗ" chồng đổi gió sau 1 tuần xa nhau.

Mình cưới xong là có bầu, nghỉ việc sinh con, nuôi con nhỏ. Chồng mình làm nghề hướng dẫn viên du lịch, đi nhiều, tiếp xúc người đẹp khắp mọi vùng miền. Đàn ông mà, ai chẳng thích của lạ, nên mình phải nghĩ cách khiến chồng yêu mình điên đảo, ngày nào cũng thèm vợ".

Thế nhưng, sau 2 năm ở nhà trông con, M. bắt đầu đi làm lại thì sóng gió nổi lên. Chồng cô khó chịu vì công việc kinh doanh khiến M. bận rộn, đi sớm về muộn. Hai vợ chồng thương lượng mãi, ai cũng muốn phát triển sự nghiệp, vậy là M. thuê cô gái làm giúp việc theo giờ ở xóm trọ gần nhà.

Hàng ngày, cô ấy sang nhà M. lúc 3h chiều, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, sau đó đi đón con gái M. ở lớp mầm non rồi về cho bé ăn uống, tắm rửa. Từ ngày có giúp việc, vợ chồng cô hòa bình hẳn. Cô yên tâm giao con cho giúp việc, có hôm 8-9h tối mới về đến nhà.

Cô đồng nghiệp bảo: "Mày đừng có tự tin thái quá. Mày đẹp thật, chuyện chăn gối cũng giỏi thật. Nhưng đàn ông ấy mà, lòng tham không có giới hạn đâu. Khi đi làm có khi vì mệt mà không để ý đàn bà khác, chứ em giúp việc đấy sờ sờ trước mặt, chỉ sợ lại nổi gian tình".

Nghe bạn cô ta nghe vậy, M. cũng hơi chột dạ. Một hôm chồng nhắn tin báo hôm nay giúp việc nghỉ, anh ấy đi tour về từ trưa nên sẽ về sớm đón con và chuẩn bị cơm, vợ cứ yên tâm về muộn. Tự dưng M. muốn gây bất ngờ cho chồng, quyết định bỏ việc lại mai xử lý, về sớm mua thêm món nhậu khoái khẩu cho chồng.

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, đẩy cửa định 'dụ dỗ' chồng, không ngờ nhận được màn 'chào đón' đầy kịch tính - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà, mới 4h chiều, cô nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Đoán chắc chồng định tắm xong mới ra ngoài đón con. M. cởi đồ, đẩy cửa vào định "dụ dỗ" chồng đổi gió sau 1 tuần xa nhau.

Em ngồi run rẩy trên sofa đợi hai hai người khốn nạn bước ra. Sau 5 phút chúng cô ta dắt díu nhau ra. Con bé kia mặt xanh lét nhìn em sợ sệt, còn chồng em có vẻ tỉnh bơ như không

cô ta quỳ xuống dưới chân em xin tha thứ. cô ta bảo anh chủ nhà quyến rũ cô ta, rồi cô ta không cố ý phá hoại gia đình em. cô ta sợ em làm ầm ĩ lên thì đến tai bố mẹ và nhà trường. Em khinh cô ta quá, nhưng biết là đánh thì phải đánh thằng chồng mình chứ không phải cô ta.

Thực sự em phải thốt lên câu 'Đàn ông ăn no ấm cật, dậm dật mọi nơi'. Chồng em đợi con bé kia về, mới ngồi xuống cô tai chuyện với em. Đã không nhận lỗi, anh ta còn bảo tại em thuê giúp việc trẻ, chính em tạo điều kiện cho anh ta hư hỏng. Nếu em chấp nhận ở nhà chăm con thì đã không có chuyện chồng ngoại tình".

Sau câu cô tai trơ trẽn của chồng, M. quyết định ly hôn, nhận quyền nuôi con. Cô luôn thấy mình là người phụ nữ chiều chồng nhất thế gian này, vậy mà cũng không khiến anh ta biết trân trọng. 

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