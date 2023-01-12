Nghe đồng nghiệp khoe chồng toàn tặng quà chục triệu, về đến nhà thấy chồng mình cặm cụi dưới bếp, đến lúc chồng đưa ra cái túi nhỏ nhìn thứ bên trong mà mắt tôi cay xè

Hạnh nhìn Thảo cười tít mắt, niềm hân hoan tràn ngập trong cô gái trẻ. Mọi người bắt đầu bàn xem đi ăn cưới mặc đồ gì, "quẩy" những trò vui gì… Sếp Hà trịnh trọng tuyên bố: "Lâu lắm rồi phòng mình mới có đám cưới vui thế này, huống hồ Thảo lại cưới hẳn một anh sếp tổng, nhất định phải tưng bừng để con bé nở mày nở mặt về hội đồng nghiệp ".

Hôm ấy là ngày vui ở công ty Hạnh, tin Thảo lấy chồng lan khắp phòng ban. Con bé trẻ trung, xinh xắn, cưới xong là có luôn danh phận bà vợ tổng giám đốc.

Hạnh cười gượng, ừ rất nhẹ. Không phải Hạnh không muốn dẫn chồng đi chung trong các buổi tiệc tùng, mà vì chính anh cũng không chịu đi.

Trong lúc bàn tán xôn xao ấy, Thảo hào hứng rủ Hạnh: "Chị nhớ dẫn anh ấy đi nữa nhé. Chưa khi nào em có dịp gặp anh xã nhà chị".

Chồng Hạnh làm trong đội thi công lắp ráp các loại thiết bị điện. Công việc anh vất vả, lấm lem, lúc nào ra khỏi nhà cũng mang theo bộ đồ nghề bụi bặm. So với chồng các chị em trong công ty, chồng Hạnh thật sự không giỏi giang. Người thì có chồng làm kỹ sư, người thì chồng tự kinh doanh, người lại khoe chồng làm ngân hàng, trưởng phòng… Dịp lễ, chị em cũng tranh thủ khoe chồng tặng điện thoại, tặng xe, chuyển vài chục triệu đồng vào tài khoản.

Không phải Hạnh không xem trọng công việc của chồng, nhưng sau những lần chứng kiến chị em khoe chồng ở công sở, cô tránh nhắc đến anh. Ai hỏi thì Hạnh chỉ nói chồng làm kỹ thuật bình thường, rồi lảng sang chuyện khác.

Hạnh không phủ nhận cô tự ti về chồng trước những anh chồng của đồng nghiệp. Như hôm nay cuối tháng, chị Bình mới thở dài vì chồng chỉ chuyển 25 triệu tiền lương, chị than số này chỉ đủ đóng học cho con, dư lại một ít. Còn Hạnh, cũng đến ngày cuối tháng, chồng chuyển cho cô 5 triệu, nói anh giữ lại 2 triệu gửi cho ba má đang đau yếu dưới quê. Hạnh chẳng nén được tiếng thở dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tối đó Hạnh về, chồng cô thấy thiệp mời cưới thì hỏi: “Đồng nghiệp em lấy chồng à, ai thế?”.

Hạnh chẳng buồn nhìn, cô đáp: “Cái Thảo phòng em, lấy một anh làm sếp tổng công ty phần mềm X.”.

Chuyện chỉ có thế, vậy mà đến chiều tối hôm sau, chồng gọi Hạnh vào phòng ra vẻ bí mật. Hạnh đang bực bội nhiều chuyện nhưng cũng đi theo. Vào rồi, anh lấy ra cái túi nhỏ, cười cười: “Anh đi đường thấy bộ váy này xinh quá, thế là vào mua cho em tuần sau đi ăn cưới. Em ướm thử xem nào, nếu không vừa anh ra đổi cỡ khác cho”.

Hạnh ngạc nhiên nhìn bộ váy màu vàng nổi bật, chồng cô thì cứ cười cười, gương mặt còn lấm lem bụi đường. Anh ra khỏi phòng, dặn nhỏ: “Thế thử xong gọi anh lên xem nhé, anh chạy xuống tắt cái bếp đang kho cá dở”.

Hạnh cầm váy trên tay, xúc động. Tự nhiên cô thấy thương chồng mình quá đỗi. Bộ váy đó Hạnh mặc vừa y, là anh nhớ số đo của vợ thật giỏi, lại còn khéo léo chọn đúng màu cô thích.

Hôm đó Hạnh thỏ thẻ rủ chồng đi ăn cưới cùng, nhưng anh lắc đầu bảo anh ngại. Với cả tối đó anh tăng ca, Hạnh nghe thế, mắt cay xè.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng là chồng cô chẳng hoàn hảo, chẳng làm chức nọ quyền kia, cũng chẳng cho cô những món quà, những lần chuyển tiền bất ngờ mừng rỡ. Nhưng anh luôn là người kề vai sát cánh, tâm lý và chẳng khi nào khiến cô phải lo lắng từ những chuyện nhỏ trong nhà.

Cũng ở công ty Hạnh, có chị than chồng lương tháng hơn 50 triệu đồng nhưng tính tình gia trưởng, hà khắc. Cũng có chị, khoe chồng lãng mạn, chiều chuộng nhưng cả chỗ làm ai cũng biết anh đó nổi tiếng đào hoa, nay cặp cô này, mai yêu cô khác.

Đôi lúc Hạnh cũng tủi thân vì chồng không giàu có, không thành đạt, nhưng rồi cô tự an ủi: ít nhất anh vẫn luôn hướng về vợ con, cùng vợ chắt chiu tiết kiệm. Mà nhìn lại thì chính Hạnh cũng rất nhiều khuyết điểm, sao cô lại mong cầu đủ thứ ở anh?

Đã nhiều đêm Hạnh nghe anh thủ thỉ: “Năm nay anh sẽ ráng cho con tiền mua một cây đàn, thấy con thích quá chừng”. Chỉ thế thôi cũng làm lòng Hạnh mềm nhũn.

Những người đàn ông chưa hoàn hảo như chồng Hạnh, thật ra luôn có vài điểm để yêu, để mến. Quan trọng là cứ chân thành, cố gắng. Còn làm vợ, tất nhiên cũng phải nhẹ nhàng mà hiểu, mà thương...