Đêm tân hôn đang hừng hực để chuẩn bị có một đêm mặn nồng cùng chồng, vừa lên giường thì chồng yêu cầu điều vô lý, tôi bỏ ngay về nhà bố mẹ đẻ

Tâm sự 11/01/2023 22:47

Nghe yêu cầu vô lý từ chồng, tức giận tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm tân hôn mặc cho trời đang mưa to. Bố gọi điện thẳng cho chồng tôi, nói rằng chúng tôi nên ly hôn và ông sẽ lấy lại ngôi nhà đó.

Tôi đã biết hoàn cảnh nghèo khó của nhà chồng từ rất sớm, vì tôi và anh yêu nhau từ thời đại học. Ngày đó anh thường đi làm thêm tới tận khuya để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bây giờ anh tốt nghiệp đi làm rồi, có công việc ổn định cùng đồng lương khá nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là khởi đầu. Bởi sau anh còn có một em trai, kiểu gì chẳng phải đỡ đần bố mẹ nuôi em ăn học.

Còn gia cảnh nhà tôi lại trái dấu với nhà anh hoàn toàn. Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên điều kiện kinh tế rất khá, tôi lại là con một trong nhà, “bình rượu mơ” của bố nên từ nhỏ đã được cưng chiều.

Khi đưa anh về ra mắt, bố mẹ có phần không hài lòng chàng rể này lắm nhưng sau cùng họ vẫn đồng ý vì bố mẹ nói rằng chỉ cần tôi hạnh phúc là được. Hôm hai bên gia đình gặp nhau bàn bạc đám cưới, bố tôi tỏ rõ thái độ:

 

- Tôi biết đàng trai cũng khó khăn nên nhà chúng tôi không đòi hỏi mâm cao cỗ đầy gì. Chỉ là ở vùng này tiền “lễ đen” mọi người hay bỏ ít nhất là 25 triệu cùng 9 tráp xin dâu nên tôi mong nhà trai có thể đáp được yêu cầu này. 

Tôi cũng nói luôn, giờ hai đứa đã bàn tới chuyện cưới xin, định ngày rồi nên tôi cũng cho chúng nó một căn nhà để ở riêng. Tuy nhiên, bố mẹ hai bên tới chơi thì được còn ở hẳn thì không, tôi không muốn con gái mình phải áp lực việc làm dâu, cũng như không muốn con rể phải mang tiếng đi ở rể.

Khi nghe bố nói câu này, tôi lén nhìn sắc mặt mẹ chồng tương lai và thấy bác có vẻ không vui cho lắm. Thế nhưng sau đó nhà trai cũng mỉm cười đồng ý. Vậy là hôn lễ của chúng tôi được tổ chức theo kế hoạch.

Vì bố mẹ cho căn nhà làm của hồi môn nên sau đám cưới dĩ nhiên vợ chồng tôi sẽ trải qua đêm tân hôn trong ngôi nhà mới.

Đêm tân hôn đang hừng hực để chuẩn bị có một đêm mặn nồng cùng chồng, vừa lên giường thì chồng yêu cầu điều vô lý, tôi bỏ ngay về nhà bố mẹ đẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù rất mệt sau một ngày bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng chăm chút cho bản thân, mặc bộ váy ngủ gợi cảm và xịt thêm chút nước hoa ngọt ngào để chuẩn bị có một đêm đáng nhớ cùng chồng. Nào mà ngờ vừa lên giường và cởi váy ra thì chồng bỗng đặt vấn đề vô lý khiến tôi cụt hứng.

- Anh có thể đưa bố mẹ lên ở cùng chúng ta được không? Có lẽ bố mẹ anh đang bắt đầu thu dọn hành lý để mai lên đây ở rồi.

- Em không đồng ý việc này, ngay từ đầu nhà anh đã đồng ý không để bố mẹ tới ở cùng hai vợ chồng chúng ta rồi mà, sao giờ lại đòi chuyển đến. Vợ chồng chúng ta lại vừa mới cưới nữa, em muốn có không gian riêng tư cho hai người. Với lại, bố mẹ ở quê cũng có nhà cửa đàng hoàng sao không ở đi mà cứ đòi lên đây?

- Lúc bố mẹ em đặt yêu cầu là lúc chúng ta chưa kết hôn, giờ hai đứa lấy nhau rồi thì bố mẹ anh cũng là bố mẹ em, là người một nhà cả. Mà đã là một gia đình thì tất nhiên phải ở chung, con dâu phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng.

Hơn nữa căn nhà dưới quê trước sau gì cũng để cho em trai, bố mẹ anh cũng phải chuyển đến sống cùng hai vợ chồng mình, chi bằng đến sớm để em làm quen sớm thì tốt hơn.

Thế hóa ra nhà anh lừa tôi và bố mẹ tôi ngay từ đầu à? Họ cho rằng tôi đã gả đi thì sau này nhất nhất phải nghe lời họ ư? Nhưng dù chồng nói gì thì tôi cũng không đồng ý. Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau to. Tức giận tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm tân hôn mặc cho trời đang mưa to.

Đêm tân hôn đang hừng hực để chuẩn bị có một đêm mặn nồng cùng chồng, vừa lên giường thì chồng yêu cầu điều vô lý, tôi bỏ ngay về nhà bố mẹ đẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn tôi ướt sũng như chuột lột, nghe xong lý do vợ chồng cãi nhau bố mẹ tôi cũng rất tức giận. Bố gọi điện thẳng cho chồng tôi, nói rằng chúng tôi nên ly hôn và ông sẽ lấy lại ngôi nhà đó.

Những lời bố nói có lẽ làm chồng tôi lo lắng, sợ hãi. Ngày hôm sau anh đến cửa van xin tôi quay về và hứa rằng sẽ không bao giờ đón bố mẹ đến ở cùng nữa. Dù anh nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lấn cấn lắm, anh đã lừa tôi một lần rồi, liệu sau này có còn không? 

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