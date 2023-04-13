Nghe giúp việc bảo vợ đang tắm ở trên lầu, vội vàng lao lên tôi chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình

Tâm sự 13/04/2023 03:35

Một ngày đi làm về, tôi thấy cô giúp việc bảo vợ tắm trên tầng 2, tôi lên trên thì thấy cô ấy để cửa phòng mở. Định bụng nhảy vào trêu vợ, tôi ngó vào òa một cái.

Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới, vợ là mối tình đầu của tôi, cô ấy xinh đẹp, hiền dịu, cũng là dạng "hot girl" của trường tôi khi đó. Tôi phải theo đuổi bền bỉ mãi mới nhận được lời đồng ý của cô ấy.

Lấy nhau về, tôi chưa bao giờ phải một lời than thở về vợ của mình. Bởi cô ấy quá chu toàn, đảm đang, tháo vát, tôi tự hào về cô ấy lắm. Thời gian đầu lấy nhau, chúng tôi ở với bố mẹ chồng, đi làm cũng xa nhưng vợ chưa một lần kêu khổ, chưa một lần bất mãn. Bố mẹ tôi cũng quý em lắm. Gia đình sống vô cùng êm đềm, hạnh phúc.

Nghe giúp việc bảo vợ đang tắm ở trên lầu, vội vàng lao lên tôi chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi có bầu, tôi chăm chút vợ lắm, cô ấy thể trạng yếu lại còn thai đôi, thành ra vất vả. Vợ bị rạn da nhiều, hết vùng ngực, vùng bụng, xuống cả đùi. Cô ấy cứ xót ruột than, tôi an ủi vợ, sau này sinh xong sẽ hết.

Ngày vợ "vỡ chum", cô ấy sinh thường một trai, một gái, xinh đẹp như tranh, nhà tôi vui như tết. Sinh xong, tôi phải thuê thêm giúp việc về phụ giúp vợ, bởi mẹ tôi vẫn phải đi làm, mình cô ấy không xoay được.

Một ngày đi làm về, tôi thấy cô giúp việc bảo vợ tắm trên tầng 2, tôi lên trên thì thấy cô ấy để cửa phòng mở. Định bụng nhảy vào trêu vợ, tôi ngó vào òa một cái.

Nghe giúp việc bảo vợ đang tắm ở trên lầu, vội vàng lao lên tôi chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ, cô ấy giật mình làm rơi xuống một hộp gì đó, nước chảy lênh láng khắp nền. Vợ mặc mỗi đồ trong, cả người cô ấy thâm tím toàn những vết rạn. Thấy tôi đứng ngỡ ngàng, cô ấy đẩy vội tôi ra rồi khóa cửa. Định thần lại tôi mới nghĩ ra, chắc vợ đang bôi thuốc rạn.

Nhớ ra từ ngày vợ sinh, cô ấy và tôi vẫn kiêng chuyện ấy, cô ấy lúc nào cũng mặc quần áo kín cổng cao tường.

Tự dưng nghĩ thương vợ vô cùng, cô ấy từng rất xinh đẹp, từng bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi. Vậy mà vì lấy chồng, vì hi sinh cho tôi mà thành ra như vậy. Mũi cứ tự dưng cay xộc, chỉ muốn ôm lấy vợ mà an ủi...

Đêm tân hôn nhưng lại bị chồng ngó lơ để nghe một cuộc điện thoại, tìm hiểu nguyên do tôi khóc trong đau đớn vì cưới sai người

Đêm tân hôn nhưng lại bị chồng ngó lơ để nghe một cuộc điện thoại, tìm hiểu nguyên do tôi khóc trong đau đớn vì cưới sai người

Đêm tân hôn, tôi cũng thấy chút lo lắng, bồi hồi. Dù không phải lần đầu tiên nhưng yêu anh, hai đứa chưa vượt rào bao giờ. Tôi thấy anh cũng khá căng thẳng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật