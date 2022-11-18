Tôi là một người phụ nữ thất bại, thất bại trong hôn nhân và cả khi làm mẹ chị ạ. 9 năm sống chung, tôi và chồng cũ có một cậu con trai, năm nay con lên 8 tuổi. Vì công việc, tôi không có nhiều thời gian cho con. Hàng ngày, tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và trở về vào khoảng 10 giờ tối. Là quản lý của một chuỗi nhà hàng, tôi quá bận rộn để có thể sắp xếp thời gian chơi với con. Thế nhưng bù lại, nhờ vào khoản tiền lương cao của mẹ, con tôi được đi học ở một trường quốc tế, được sống vui vẻ, thoải mái.

Chồng cũ của tôi chỉ là nhân viên kỹ thuật của một công ty nội thất. Lương tháng của anh không đủ tiền chợ, vì thế mà thời gian anh ở nhà cũng nhiều hơn tôi. Trước đây chúng tôi vẫn chia công việc cho nhau, tôi sẽ đi làm kiếm tiền. Còn chồng cũ, ngoài thời gian cho công việc, anh sẽ lo nội trợ và chăm sóc con.