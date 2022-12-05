Ngày nào vợ cũng rủ ‘vào cuộc’ đúng 9h tối, đêm khuya tỉnh dậy chợt không thấy ai, mò theo tiếng cửa lạch cạch, tôi sửng sốt phát hiện bí mật vợ giấu phía sau

Tâm sự 05/12/2022 15:07

Tôi ngày càng thêm yêu vợ vì cô có đầy những bí quyết 'quyến rũ' chồng như thế này. Nhưng đêm ấy không thấy vợ, tôi lần theo dấu vết thì không ngờ phát hiện điều 'sốc'.

 

Thấm thoát, vợ chồng Tuấn và Trang cũng lấy nhau được hơn 2 năm. Cuộc sống của họ hiện tại thực sự là một hình mẫu lý tưởng của các cặp đôi. Cả Tuấn và Trang đều có công việc ổn định, thu nhập khá. Hai vợ chồng cũng mới tậu được căn chung cư cao cấp ở thành phố, cuộc sống nói chung có phần dư giả. Họ cũng sống rất thoáng trong suy nghĩ nên chưa vội có con ngay mà còn để thoải mái thời gian tận hưởng hạnh phúc vợ chồng son.

Theo kế hoạch, sau khi nhà cửa ổn định, hơn 1 năm nữa hai vợ chồng sẽ tính tới chuyện có bầu. Tuấn vẫn luôn đinh ninh rằng, mình đang có một cuộc hôn nhân vô cùng ngọt ngào, viên mãn, nếu như không có cái lần vô tình thức dậy vào giữa đêm ấy…

Chỉ có hai vợ chồng sống với nhau, không có bố mẹ ở cùng nên mọi sinh hoạt trong gia đình của Tuấn và Trang đều rất thoải mái. Thông thường, sau mỗi giờ làm, nếu không mệt, họ sẽ về nhà nấu cơm, còn không có thể ra ngoài ăn tiệm, xem phim…

Ngày nào vợ cũng rủ ‘vào cuộc’ đúng 9h tối, đêm khuya tỉnh dậy chợt không thấy ai, mò theo tiếng cửa lạch cạch, tôi sửng sốt phát hiện bí mật vợ giấu phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng hơn nửa năm nay, Trang chỉ muốn về nhà cơm nước cho sớm còn nghỉ ngơi. Tuấn cảm thấy rất phấn khích khi vợ cứ chủ động gạ "làm chuyện ấy" đều đặn 3 lần/ tuần. Anh thấy vợ khá bạo dạn nên rất thích thú. Anh đoán chắc vợ cũng muốn sớm có con nên mới tích cực như thế.

Duy chỉ có điều, chỉ mới hơn 8h tối là Trang đã gạ chồng vào phòng ngủ… Ban đầu anh thấy lạ nên thắc mắc thì được vợ giải thích: “Vợ chồng mình đi làm về mệt mỏi, không nên thức quá khuya, “xong mọi chuyện” đi ngủ đúng 9h là tốt nhất anh ạ”. Thấy vợ nháy mắt ra hiệu, Tuấn hí hửng nghe lời.

Tuấn có một thói quen là cứ sau mỗi lần “yêu đương”, anh sẽ lăn ra ngủ không biết trời đất gì. Bởi vậy, hôm nào vợ chồng gần gũi xong là chỉ hơn 9h tối, Tuấn đã say giấc nồng. Anh không mảy may nghi ngờ điều gì vì tin rằng mình đang hạnh phúc lắm... nhưng cho tới một đêm vô tình tỉnh dậy…

Ngày nào vợ cũng rủ ‘vào cuộc’ đúng 9h tối, đêm khuya tỉnh dậy chợt không thấy ai, mò theo tiếng cửa lạch cạch, tôi sửng sốt phát hiện bí mật vợ giấu phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, sau khi đã thiếp đi một giấc ngủ sâu, Tuấn thấy đau cổ họng, khát nước nên tỉnh dậy. Tuấn bật đèn lên thì giật mình vì không thấy vợ bên cạnh. Lấy làm lạ, anh đi khắp nhà tìm vợ vẫn không thấy. Ruột gan Tuấn nóng như lửa đốt, anh lấy điện thoại gọi cho vợ cũng không được.

Vừa đúng lúc đó, Tuấn nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng lịch kịch mở cửa. Thay vì chạy ra hỏi vợ, Tuấn lại vờ về chỗ nằm im, tắt điện phòng ngủ và chờ xem vợ sẽ làm gì…

Trang trở về phòng, đi rất khẽ khàng, lén nhìn chồng, thấy Tuấn vẫn đắp chăn như ngủ, cô nàng yên tâm rón rén nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm đó Tuấn trằn trọc tự hỏi vợ mình đã làm gì đêm qua…

2 ngày sau, Tuấn lại được vợ “gạ gẫm”, anh vẫn vui vẻ chiều theo ý vợ. Nhưng lần này Tuấn không cho phép bản thân mình được ngủ. Anh giả vờ nhắm mắt để theo dõi động tĩnh của Trang. Nào ngờ, tầm 11h đêm, Trang đến kiểm tra xem chồng đã say giấc nồng chưa rồi vội vàng rời khỏi nhà. Tuấn nhẹ nhàng bám theo... Anh sốc nặng khi thấy Trang được gã đàn ông nhà đối diện mở cửa kéo vào phòng nhanh như chớp.

Quá cay cú khi biết mình bị cắm sừng, đợi khoảng hơn nửa tiếng sau, Tuấn đập cửa xông vào phòng, bắt quả tang tại trận vợ và gã hàng xóm đang nằm cùng nhau. Trang khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô nói cũng dại dột vướng vào mối quan hệ ngoài luồng sai trái này.

Tất nhiên, lời Trang nói cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Tuấn quyết định ly hôn với cô vợ xảo quyệt. Anh thấy thật may là hai người còn chưa có con để cảnh chia ly này không khiến con cái phải thiệt thòi.

 

Đem con về nhà ngoại vì chồng thờ ơ, không ngờ sau hôm bỏ đi, vợ bàng hoàng chứng kiến điều anh lén lút làm phía sau kèm câu nói đáng quên lãng

Đem con về nhà ngoại vì chồng thờ ơ, không ngờ sau hôm bỏ đi, vợ bàng hoàng chứng kiến điều anh lén lút làm phía sau kèm câu nói đáng quên lãng

Tôi về nhà ngoại đợi mãi không thấy chồng đến đón, hôm một mình quay trở lại tôi sửng sốt chứng kiến chuyện khủng khiếp chồng làm với mình.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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