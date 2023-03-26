Ngay đêm tân hôn tận hưởng nồng nàn, chồng bỗng thú nhận một bí mật kinh hãi khiến tôi vội vàng cuốn gói bỏ đi ngay trong đêm

Tâm sự 26/03/2023 13:27

Tuần vừa rồi là đám cưới của tôi, tuy không được tổ chức rầm rộ nhưng vô cùng ấm áp và vui vẻ. Đêm tân hôn nồng nàn, hai vợ chồng nằm ôm nhau trò chuyện.

Gia đình Sang rất giàu có, chúng tôi quen biết nhau nhờ sự mai mối của hai ông bố là bạn học thời đại học. Ngay từ đầu tôi đã cảm mến anh vì cách nói chuyện rất đàn ông và ngoại hình ưa nhìn.

Trong suốt thời gian 8 tháng yêu nhau, tình cảm của hai đứa rất tốt. Anh luôn quan tâm và ở bên mỗi khi tôi cần. Tôi hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường nào từ anh. Mỗi lần đến chơi nhà Sang, tôi được bố mẹ anh ấy niềm nở đón tiếp như con cháu trong nhà.

Tuần vừa rồi là đám cưới của tôi, tuy không được tổ chức rầm rộ nhưng vô cùng ấm áp và vui vẻ. Đêm tân hôn nồng nàn, hai vợ chồng nằm ôm nhau trò chuyện. Bất ngờ anh ấy nói là có một bí mật mà từ trước đến nay luôn giấu giếm tôi, sợ tôi biết sẽ bỏ. Nhưng giờ đã là vợ chồng của nhau rồi, anh không muốn giấu nữa.

Ngay đêm tân hôn tận hưởng nồng nàn, chồng bỗng thú nhận một bí mật kinh hãi khiến tôi vội vàng cuốn gói bỏ đi ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi suy sụp khi chồng thú nhận là đang nuôi 2 cô bồ bên ngoài và đau hơn khi cả hai đã có con. Tôi gầm lên hỏi tại sao anh không cưới những cô gái đó về làm vợ, lừa dối tôi làm gì nữa?

Anh bảo bản thân có một tật xấu đó là đào hoa, không cưỡng nổi những lời dụ dỗ của các cô gái. Trong thời gian yêu tôi, anh vẫn lên giường với nhiều cô gái khác nhưng tôi hoàn toàn không biết.

Cuối cùng anh chốt hạ một câu: "Em đã biết tất cả, anh hi vọng sau này nếu có nhìn thấy chồng cặp kè với ai bên ngoài thì im lặng bỏ qua. Đừng có đánh ghen linh tinh làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và danh dự của hai gia đình".

Chồng chưa nói hết câu, tôi đã tát cho anh một cái nảy đom đóm mắt. Sau đó mang gối sang phòng khác ngủ và sáng ra thu dọn hành lý về nhà bố mẹ đẻ.

Ngay đêm tân hôn tận hưởng nồng nàn, chồng bỗng thú nhận một bí mật kinh hãi khiến tôi vội vàng cuốn gói bỏ đi ngay trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về nhà, tôi đã kể hết bản chất con người thật của chồng đại gia cho cả nhà nghe. Sau đó mẹ khuyên tôi nên quay trở về nhà chồng. Mẹ bảo chồng không chọn những cô gái kia làm vợ mà lại chọn tôi, chắc chắn tôi phải có điểm mạnh hơn họ. Vậy hãy dùng điểm đó là thế mạnh, lôi kéo chồng từ bỏ tất cả trở về với gia đình.

Một người đàn ông có tính trăng hoa như chồng tôi, có thể thu phục được không mọi người?

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Một tháng sau đó tôi thấy mình như kẻ điên sau mỗi lần về nhà. Tôi lao vào nhà tắm cả tiếng chẳng muốn ra, tôi lau người tới mức đỏ rát, tôi thấy mình thật dơ bẩn.

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