Lao lực cả đêm với bồ nhí trong nhà nghỉ, vừa xong giật mình khi thấy vợ gửi tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi'

Tâm sự 09/03/2023 07:11

Chiều hôm đó, Thắng đón cô bồ đi chơi, nghĩ là sẽ được một đêm vui vẻ. Thắng hết đưa bồ đi ăn uống nhà hàng sang trọng, đi mua sắm rồi lại hí hửng vào nhà nghỉ.

Lam và Thắng yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu cứ ngỡ sẽ bền vững. Ai  ngờ đâu chỉ cưới nhau được hai năm, Lam mang thai thì Thắng bắt đầu lăng nhăng bên ngoài. Thắng ngày một bận rộn, giao tiếp với nhiều người hơn.Thế là thay vì về nhà với vợ bầu bì hay than thở thì Thắng lại thích đi chơi với các cô chân dài xinh đẹp hơn.

Lam dần không còn thấy Thắng quan tâm mình, những bữa cơm chiều cũng thưa thớt hẳn đi. Lam hỏi thì Thắng cứ bảo là vì bận công việc. Nghe vậy mà Lam cũng chẳng nghi ngờ gì chồng, chỉ thương vì Thắng cực nhọc làm việc mà.

Lao lực cả đêm với bồ nhí trong nhà nghỉ, vừa xong giật mình khi thấy vợ gửi tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều khi Lam nghén, thèm ăn này ăn kia, nhờ Thắng đi mua hộ mà lúc nào cũng nhận lại những lời khó nghe của chồng. Việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp cũng một mình Lam dọn dẹp. Về nhà thấy nhà không sạch sẽ như lúc trước là Thắng lại la lối rồi lại bỏ đi, không hề biết vợ mệt mỏi nằm trong phòng. Lam gần đến ngày sinh, người lại càng nặng nề hơn. Vậy mà Thắng chẳng màng, nhiều khi Lam nhờ làm gì đó đôi chút là Thắng lại nổi quạu. Cũng vì anh đang trễ hẹn với cô bồ xinh đẹp, lấy đâu thời gian mà làm này làm kia cho Lam.

Gần đến ngày sinh, Lam thấy mình hơi khó chịu, nên gọi bảo Thắng về sớm để đưa cô vào viện. Thắng không trả lời, cúp máy khi Lam chưa nói hết câu. Chiều hôm đó, Thắng đón cô bồ đi chơi, nghĩ là sẽ được một đêm vui vẻ. Thắng hết đưa bồ đi ăn uống nhà hàng sang trọng, đi mua sắm rồi lại hí hửng vào nhà nghỉ. Thắng tắt chuông, quăng điện thoại sang một bên. Vui vẻ với bồ chán chê rồi anh mới mở điện thoại ra xem. Thắng chết sững khi thấy cả chục cuộc điện thoại của vợ và nhà vợ, cùng tin nhắn của vợ: “Anh ơi, em và con sắp chết rồi”.

Lao lực cả đêm với bồ nhí trong nhà nghỉ, vừa xong giật mình khi thấy vợ gửi tin nhắn: 'Anh ơi em và con sắp chết rồi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thắng hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa về đến Thắng đã thấy nhà đông đúc người. Thấy anh, ba mẹ vợ đã nhào đến đánh tới tấp:

- Mày hại chết con tao! Là mày! Mày làm chồng mà ngoại tình bỏ bê vợ con thế này à?

Thắng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ba mẹ vợ vứt những tấm ảnh loang lỗ máu vào mặt anh. Đó là hình anh và bồ ân ái với nhau. Hóa ra bồ của anh đã gửi những tấm hình này đến nhà anh, Lam thấy những tấm hình này mà sốc quá, lại đang có dấu hiệu động thai nên cô trượt té cầu thang. Trước khi mất, trong tay cô vẫn còn nắm chặt những tấm ảnh đó.

Thắng lao đến ôm xác vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Những hình ảnh vợ một thân một mình chịu khổ cực thời gian qua như cào nát lòng anh. Là anh vô tâm, là anh tàn nhẫn chạy theo những cám dỗ ngoài kia mà không hề nhớ rằng mình vẫn có một người vợ đợi mình ở nhà. Khoảnh khắc cô sắp ra đi, cô đã đau lòng và tuyệt vọng đến cỡ nào? Đến khi nhận ra thì đã phải trả giá bằng hết thảy những khổ đau, hối hận suốt cuộc đời này....

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân góc tâm sự

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