Nam thư ký kết hôn với nữ Giám đốc hơn 15 tuổi, đêm tân hôn trai trẻ ngất xỉu, vào viện bác sĩ nói câu chí mạng

Các bác sĩ tiết lộ có hàng trăm bệnh nhân đột quỵ khi "yêu" được cấp cứu mỗi ngày. Hầu hết bệnh nhân không có dấu hiệu cảnh báo nào trước khi đột quỵ, nhưng họ thiếu cảnh giác, không có các biện pháp phòng ngừa, cuối cùng dẫn đến cái chết đột ngột.

Ngày nay, mọi người không còn xa lạ gì với từ "đột tử". Những tin tức về cái chết đột ngột không phải là hiếm, có những người tử vong trong khi làm việc, tập thể dục, cũng có những cái chết vì…quan hệ sai cách.

Người sếp mất chồng từ sớm trong 1 vụ tai nạn xe hơi kể từ đó cô nuôi con và làm việc chăm chỉ để kiếm sống, làm đủ mọi thứ để có được vị trí hiện tại. Đứa con nay đã lớn, được mẹ cho đi du học, rất nổi bật và cũng rất tự lập vì thế cô đã có thể ngừng nghĩ tới cảm xúc của con để chăm lo cho đời sống riêng của mình.

Trước đó một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ về tình huống bất ngờ trong đêm tân hôn của sếp anh ta. Theo đó, người đàn ông cho hay sếp anh ta là một người phụ nữ trung niên 43 tuổi. Tuy lớn tuổi hơn một chút nhưng tính tình rất tốt, cũng rất chú ý đến việc bảo dưỡng bản thân nên dù vậy nhìn cô ấy nhỉ chỉ ngoài ba mươi tuổi.

Trong khi đó, thư kí của sếp là 1 chàng trai 25 tuổi tên là Yang Kun, vừa tốt nghiệp đại học và khá có năng lực. Anh ta nhìn thấy sếp của mình thường xuyên có những mối quan hệ mù quáng với người khác nhưng lại vì thân phận hiện tại đang là nhân viên với sếp nên anh chàng cũng không dám mở lời.

Các bác sĩ tiết lộ có hàng trăm bệnh nhân đột quỵ khi "yêu" được cấp cứu mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, Yang Kun cũng lấy hết can đảm xuất hiện an ủi sếp rằng sếp vẫn còn trẻ, xinh đẹp và có năng lực như vậy, hẳn là xứng đáng với người tốt hơn, những người kia là vì mù mắt mới bỏ qua cô ấy.

Cuối cùng, sếp dần bị thu hút bởi anh chàng trẻ trung, đẹp trai này. Sẵn Yang Kun cũng đã thích sếp nên "làm tới", dùng vài lời ngon ngọt thu thục trái tim của người đàn bàn sắt đá, anh chàng từ nhân viên quen được sếp hơn 15 tuổi mê mẩn, tăng lương, thăng chức ầm ầm.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho tới lúc 2 người làm đám cưới, trong đêm tân hôn, mọi người chúc phúc cho cặp đôi rồi ra về. Thế nhưng, điều không hay đã xảy ra khi đêm đó chàng trai trẻ bất ngờ ngất xỉu phải mang tới bệnh viện cấp cứu. Tại đây, khi người sếp này vẫn còn đang mặc bộ váy cưới trên người bác sĩ đã bước ra và nói cô nên chuẩn bị tang lễ cho chồng ngay.

Sau câu nói của bác sĩ toàn bộ người đứng đó đều sững sờ, bác sĩ giải thích bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đột ngột, đưa đến viện đã không còn cơ hội sống. Nghe tới đó người phụ nữ vừa đám cưới chưa kịp hạnh phúc ngày nào đã bật khóc nức nở.

Tất nhiên, không phải toàn bộ những cặp đôi vợ già chồng trẻ đều đi đến kết cục như vậy. Ví dụ như cặp 72 – chồng 19 tên Gary Hardwick và Almeda Errell là một điển hình.

Vợ 72 – chồng 19 tên Gary Hardwick và Almeda Errell là điển hình cho gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Cách đây hơn 2 năm, câu chuyện tình của chàng sinh viên Gary Hardwick, 19 tuổi và mẹ của bạn Almeda Errell, 72 tuổi đã từng gây “chấn động”. Họ gặp nhau trong chính đám tang của con trai Almeda. Bất chấp tuổi tác với khoảng cách 52 tuổi, họ đã phải lòng nhau ngay lần gặp đầu tiên và rồi chỉ sau 2 tuần, họ tuyên bố yêu nhau, chính thức trở thành một cặp.

Gary Hardwick tiết lộ rằng, anh đã mê mệt đôi mắt xanh và tính cách vui vẻ của Almeda: “Tôi đã yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy”. Gary Hardwick cảm thấy mình trưởng thành và đàn ông hơn so với tuổi. Hơn nữa, Gary Hardwick có sở thích yêu phụ nữ nhiều tuổi hơn mình. Khi gặp Almeda, Gary Hardwick vừa chia tay bạn gái và Almeda cũng trải qua tổn thương vì thế họ nhanh chóng cảm thấy đồng điệu trong tâm hồn: “Từ ngày hôm đó, cô ấy đã nắm chặt lấy trái tim tôi”.

Sau hơn 2 tuần, Harvey quyết định cầu hôn Emma. Hai người đã cùng nhau tổ chức một đám cưới đơn giản. Mặc dù sau này Harvey thừa nhận quyết định đó quá bốc đồng nhưng anh không hề hối hận.

Kể về đời sống tình dục của mình, Almeda cho biết: “Đêm tân hôn là lần đầu tiên của Harvey và tôi cũng là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh ấy. Đêm đó rất tốt, chúng tôi tìm thấy sự thăng hoa. Anh ấy thực sự là một người giỏi trong chuyện chăn gối”.

2 người đã có 1 đêm tân hôn tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai tiết lộ cuộc sống sau hôn nhân rất hạnh phúc, không hề có khoảng cách về tuổi tác trong chuyện tình dục, mọi thứ đều tuyệt vời và đầy đam mê. Mỗi ngày, họ không quên trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, giúp đỡ nhau những việc nhỏ nhặt trong nhà, "anh ấy nấu cho tôi những bữa ăn tối và thường dùng khăn lau miệng cho tôi" - bà Almeda nói thêm.