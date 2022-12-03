Mượn máy tính của vợ để làm việc, thì phát hiện đoạn chat kinh tởm của vợ với người đàn ông ngoại quốc

Vừa rồi, tôi có việc đột xuất nên về nhà vào ngày giữa tuần. Do gấp, tôi không báo trước cho vợ biết. Lúc dùng máy tính để làm việc, tôi thấy toàn những địa chỉ nhạy cảm trong mục tìm kiếm.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã hơn 10 năm, có hai con một trai một gái. Tôi làm tự do. Vợ tôi dân kế toán nên làm giờ hành chính. Hai năm nay, công việc của tôi đang tốt lên nên cô ấy ở nhà làm sổ sách, khai báo thuế và làm các thu chi. Tôi nhận công trình ở xa nên thường xuyên vắng nhà. Mỗi tháng, tôi chỉ về nhà một hai lần. Lần nào, vợ chồng tôi cũng vui vẻ, hạnh phúc. Cả nhà bên nhau ngày cuối tuần, nên buổi sáng tôi đưa vợ con đi ăn, uống cà phê. Buổi chiều, tôi đưa các con đi bơi, ăn nhà hàng. Tối là không gian riêng của hai vợ chồng.

Lúc dùng máy tính để làm việc, tôi thấy toàn những địa chỉ nhạy cảm trong mục tìm kiếm - Ảnh minh họa: Internet Vừa rồi, tôi có việc đột xuất nên về nhà vào ngày giữa tuần. Do gấp, tôi không báo trước cho vợ biết. Lúc dùng máy tính để làm việc, tôi thấy toàn những địa chỉ nhạy cảm trong mục tìm kiếm. Đúng lúc đó, trang cá nhân của vợ có một tin nhắn của người đàn ông ngoại quốc, nội dung rủ vợ tôi chát sex cùng.

Tò mò, tôi đọc hết đoạn chát của vợ với người kia. Họ không chỉ chát với nhau một lần mà liên tục hai năm qua, kể từ khi tôi đi làm xa. Trong đó còn có đoạn, người kia rủ vợ tôi gặp nhau ngoài đời khi anh ta qua Việt Nam du lịch. Tối đó, tôi và vợ nói chuyện. Cô ấy thừa nhận, vì tôi ở xa nên thường có cảm giác trống trải. Cô ấy chỉ chát trên mạng chứ không đi quá giới hạn. Tôi tát vợ rồi bỏ đến chỗ làm trong đêm. Cô ấy thừa nhận, vì tôi ở xa nên thường có cảm giác trống trải - Ảnh minh họa: Internet Cô ấy khóc, xin lỗi, nói sẽ chấm dứt chuyện kia. Nhưng cảm giác của tôi với vợ bây giờ đã khác. Trước đây, tôi yêu thương, tôn trọng vợ vì đã thay mình chu toàn chuyện gia đình, lo cho các con, đối nội đối ngoại. Bây giờ, trong tôi là sự ghê tởm người phụ nữ mà mình yêu thương, nằm ngủ bên cạnh. Mấy anh em trong công trình khuyên tôi nên tha thứ cho vợ. Tôi thật mệt mỏi và không thể tập trung cho công việc.

Đêm cuối trước khi ly hôn chồng lao đến kéo tay tôi vào phòng ngủ rồi vứt lên giường một cách thô bạo Buổi tối hôm kia, chồng bỗng gọi cho tôi hẹn gặp. Anh ta bảo muốn nói chuyện nghiêm túc. Tôi biết là chồng vẫn muốn níu kéo mình. Ý tôi thì đã quyết rồi song vợ chồng sống bên nhau mấy năm lại có một mặt con, dẫu sao vẫn còn tình nghĩa.

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