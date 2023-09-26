Mỗi lần về nhà mẹ đẻ vợ tôi đều đi ra ngoài, vì tò mò nên lén đi theo nhưng vừa mở hé cánh cửa để xem bên trong có gì thì tôi gần như chết lặng vì cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 26/09/2023 13:15

Trong thời gian đó, cô ấy không mang theo điện thoại và khi hỏi mẹ vợ cô ấy đi đâu, mẹ vợ cũng không biết. Có lần cô ấy đi ra ngoài, tôi giả vờ như không biết và lặng lẽ đi theo cô ấy. Tôi thấy cô ấy bước vào một ngôi nhà và ngay lập tức đóng cửa lại sau khi bước vào.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện bất thường của người vợ mỗi lần về quê ngoại và sự tò mò của anh chồng khiến anh phát hiện chuyện động trời phía sau

Tôi tên là Ngô Thanh Phong, 32 tuổi. Tôi làm quản lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài, vì công việc khá bận rộn nên tôi chưa có thời gian để yêu hay tìm bạn đời.

Sau đó, gia đình tôi lo lắng và ép tôi phải đi xe mắt. Tuy nhiên, qua những cuộc gặp gỡ đó, không có ai thu hút tôi.

Trong một buổi tiệc, tôi đã uống hơi nhiều. Khi lên taxi, tình cờ bắt taxi cùng một cô gái. Tuy nhiên, cô ấy vẫy tay trước tôi, vì vậy chiếc xe dừng lại ở phía cô ấy.

Tôi đã đợi taxi ở đó hơn nửa giờ và cuối cùng cũng có một chiếc nên chắc chắn tôi không thể bỏ qua.

Tôi nắm chặt cửa xe và không cho nó đi. Tài xế không thể làm gì khác, anh ta hỏi cô ấy liệu có thể đồng thời cho tôi lên xe hay không. Cô gái đồng ý.

Cô ấy ngồi ở ghế phụ, còn tôi ngồi phía sau. Cô ấy đến nhanh chóng và khi cô ấy xuống xe, tôi cũng xuống. Tiền taxi cô ấy trả. Thực ra, tôi chưa đến nơi, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có cảm tình với cô ấy. Dưới cơn say, tôi tự tiến đến gần và nói rằng thích cô ấy.

Cô ấy không tức giận vì có thể đã nghĩ rằng tôi đang đùa cợt vì tôi uống quá nhiều.

Mỗi lần về nhà mẹ đẻ vợ tôi đều đi ra ngoài, vì tò mò nên lén đi theo nhưng vừa mở hé cánh cửa để xem bên trong có gì thì tôi gần như chết lặng vì cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lấy ảnh độc thân đã giữ trong ví của mình, viết số điện thoại ở mặt sau và đưa cho cô ấy, nói rằng cô ấy hãy liên lạc với tôi vào ngày mai và không làm phiền cô ấy vào tối nay.

Trước khi rời đi, tôi cũng lấy được số điện thoại của cô ấy, sau đó lên taxi và đi xa.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc trong ngày, tôi nhận ra cô gái đó không gọi cho mình. Tôi gọi điện, cô gái bắt máy, tôi mời cô ấy đi ăn cơm như một lời cảm ơn vì đã trả tiền taxi cho tôi ngày hôm qua, thế là cô ấy vui vẻ đồng ý.

Hai tháng sau, chúng tôi kết hôn. Chẳng bao lâu sau, cô ấy có thai.  Sau khi mang thai, cô ấy thường trở về nhà bố mẹ đẻ, có khi cô ấy tự mình ngồi ô tô về, có khi tôi cũng lái xe cùng cô ấy.

Sau đó, tôi phát hiện rằng mỗi khi chúng tôi đi về nhà mẹ, cô ấy sẽ đi ra ngoài trong lúc tôi không để ý, rồi biến mất một hai giờ đồng hồ.

Trong thời gian đó, cô ấy không mang theo điện thoại và khi hỏi mẹ vợ cô ấy đi đâu, mẹ vợ cũng không biết. Có lần cô ấy đi ra ngoài, tôi giả vờ như không biết và lặng lẽ đi theo cô ấy. Tôi thấy cô ấy bước vào một ngôi nhà và ngay lập tức đóng cửa lại sau khi bước vào.

Mỗi lần về nhà mẹ đẻ vợ tôi đều đi ra ngoài, vì tò mò nên lén đi theo nhưng vừa mở hé cánh cửa để xem bên trong có gì thì tôi gần như chết lặng vì cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhẹ nhàng bước tới và nhìn thấy một khuôn mặt giống cô ấy qua khe cửa. Khi họ mở cửa và nhìn thấy tôi, họ chết lặng. Vợ kéo tôi đi nhưng tôi nhìn thấy sự bất đắc dĩ và nỗi nhớ trong mắt cô gái kia, tôi vùng vẫy không chịu rời đi.

Thật ra, họ là chị em sinh đôi. Lần đầu gặp tôi, đó là người em gái. Nhưng trong trò đùa, người gọi điện và hẹn hò với tôi lại là chị gái, vì vậy lần đầu tiên tôi đã cho người chị gái.

Trong buổi gặp gỡ đó, thực ra em gái đã có tình cảm với tôi, nhưng cuối cùng lại để vuột mất, khiến cô ấy cảm thấy tức giận và trở nên bất thường. Cưới nhau không lâu, gia đình vợ tôi gả cô ấy cho một gia đình cùng làng.

Vợ tôi vì cảm thấy có lỗi nên thỉnh thoảng về thăm, hơn nữa khi cô ấy mang thai thì em gái cô ấy cũng mang thai nên cô ấy càng lo lắng hơn.

Vợ tôi khóc lóc xin lỗi và gia đình chồng cũng khẩn khoản xin tôi tha thứ vì tình yêu dành cho đứa trẻ.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng nói rằng chuyện đã qua rồi, không cần cố tính nữa! Nhưng trong cuộc đời này, tôi ghét nhất là bị ai đó lừa dối, vì vậy tôi quyết định chọn cách gọi cảnh sát và nộp đơn ly hôn.

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