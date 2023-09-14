Tôi là Trương Tinh, một người phụ nữ nội trợ bình thường. Tôi đã kết hôn với chồng là Lý Dũng được 20 năm, chúng tôi có một người con trai, cuộc sống gia đình của chúng tôi luôn ổn định và hạnh phúc.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của cặp vợ chồng đã giấu kín bí mật về việc có con riêng bên ngoài cho đến có người sắp qua đời thì việc này mới được tiết lộ.

Giọng nói của tôi tràn đầy hoảng loạn, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại bệnh viện, lời chẩn đoán của bác sĩ khiến tôi sửng sốt.

Tuy nhiên, một ngày nọ, Lý Dũng đột ngột ngã xuống và phải được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.“Sao vậy? Lý Dũng, anh sao vậy?”, tôi nói.

Ông ấy nói với tôi rằng tình trạng sức khỏe của Lý Dũng rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Nước mắt tôi không thể nào ngừng chảy, tôi cảm thấy sợ hãi và bất lực.

Trong quá trình chuẩn bị trước ca phẫu thuật, Lý Dũng đột nhiên nắm chặt tay tôi, ánh mắt của anh ấy tràn đầy do dự và lo lắng.

Anh ấy bắt đầu thú nhận: “Trương Tinh, anh có một bí mật, anh cảm thấy giờ là lúc để nói cho em biết”.

Lời nói của Lý Dũng khiến tim tôi đập nhanh hơn, tôi luôn cho rằng giữa chúng tôi không có bí mật gì, nhưng bây giờ lời nói của anh ấy lại khiến tôi cảm thấy bất an.

Ảnh minh họa: Internet

Anh tiếp tục: “Trước khi chúng ta kết hôn, anh đã có một mối quan hệ và người phụ nữ đó đã mang thai đứa con của anh. Anh chưa nói với em vì anh không muốn hủy hoại gia đình chúng ta. Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình phải thú nhận”.

“Đứa trẻ đó hiện đang sống ở một nơi khác trong thành phố của chúng ta, anh đã âm thầm chăm sóc và giúp nó đi học nhưng nó không biết anh là cha của nó”, anh nói thêm.

“Sao anh có thể giấu tôi chuyện này nhiều năm như vậy? Niềm tin giữa chúng ta đã hoàn toàn bị phá vỡ!”, tôi nói với goọng run run.

Trước câu hỏi đầy giận dữ của tôi, mặt Lý Dũng tái nhợt và anh ấy không thể trả lời câu hỏi của tôi.

Tuy nhiên, vào lúc này, tôi cũng tiết lộ một bí mật mà tôi đã giấu kín suốt nhiều năm, một bí mật đã chôn sâu trong lòng tôi suốt nhiều năm.

“Chờ một chút”, tôi đột nhiên nói, “Em cũng có một bí mật, một điều mà anh chưa từng biết”.

Lý Dũng tỏ ra ngạc nhiên và háo hức hỏi: “Bí mật gì? Hãy nói cho anh biết!”

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu thú nhận bí mật của mình: “Con trai chúng ta không phải con ruột của anh. Em có quan hệ tình cảm với bạn trai trước khi chúng ta kết hôn và lúc đó em đang mang thai đứa con của anh ấy”.

“Em chưa bao giờ nói với anh vì em sợ sẽ rời xa anh và cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ tan vỡ. Vì vậy, em quyết định giữ bí mật này và nuôi nấng nó”.

Nghe được bí mật này, vẻ mặt của Lý Dũng trở nên phức tạp, trong mắt hiện lên sự mất mát và bối rối.

Cả hai ngồi đó trong im lặng, những bí mật đó đâm vào tim chúng tôi như một lưỡi dao.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, gia đình chúng tôi rơi vào hỗn loạn và xung đột. Tình trạng của Lý Dũng tiếp tục xấu đi nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi cũng ngày càng căng thẳng.

Gia đình hạnh phúc một thời của chúng tôi dường như đã tan vỡ, chứa đầy bí mật và đau đớn. Tôi cố gắng hiểu sự lựa chọn của Lý Dũng để chăm sóc đứa con trai bí mật của anh mà không nói cho tôi biết, nhưng tôi cũng tràn ngập sự tức giận và thất vọng.

Chúng tôi đã từng tin tưởng và nương tựa vào nhau nhưng giờ đây cả hai đều biết rằng đối phương đã phản bội mình.

Sự xung đột và nỗi đau này tràn ngập gia đình và những cuộc tranh cãi của chúng tôi trở nên thường xuyên hơn và những lời nói của chúng tôi càng gây tổn thương hơn.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có tương lai không và liệu chúng tôi có thể tiến về phía trước hay không.

Lý Dũng cũng thể hiện sự mệt mỏi và bất lực, tình trạng bệnh khiến anh ấy cảm thấy đau đớn hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, tình yêu dường như cũng không thể cứu vãn được nữa.

Khi tình trạng của Lý Dũng tiếp tục xấu đi, tôi quyết định buông bỏ những oán hận trong quá khứ và làm việc chăm chỉ để chăm sóc anh ấy.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giây phút cuối cùng, ôn lại những hạnh phúc và nỗi đau trong quá khứ. Dù ai cũng mắc sai lầm nhưng đến cuối đời chúng ta chọn cách bao dung và thấu hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Lý Dũng cuối cùng đã chiến thắng căn bệnh này và qua đời khỏi thế giới này. Tôi đã mất chồng và gia đình. Trong đám tang, tôi nhìn chân dung anh mà lòng tôi trào dâng những cảm xúc phức tạp.

Mặc dù chúng tôi yêu nhau nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi cuối cùng lại kết thúc trong bi kịch. Cái chết của Lý Dũng khiến tôi đau buồn và tiếc nuối sâu sắc.

Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng tôi đầy rẫy những trắc trở, nhưng sau khi anh ấy rời đi, tôi bắt đầu suy nghĩ xem liệu chúng tôi có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau và đưa cuộc đời mình theo một quỹ đạo khác hay không.

Mặc dù con trai tôi không phải con ruột của Lý Dũng nhưng mối quan hệ gia đình giữa chúng tôi là có thật.