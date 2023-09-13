Tôi là Tiểu Ái, năm nay 25 tuổi, quê ở một thị trấn nhỏ, bố mẹ tôi làm nghề buôn bán nhỏ trong thị trấn, tôi có một đứa em trai kém tôi hai tuổi.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của cô gái về chuyện bố mẹ không đồng ý cho cô cưới bạn trai thông qua một trò chơi đơn giản.

Lý Kiệt hơn tôi 3 tuổi, nhà ở thành phố, tốt nghiệp cấp 3, có chị gái đã lập gia đình, anh ấy đã mở quán trà sữa của riêng mình và kinh doanh cũng không tệ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm kế toán cho một công ty công nghệ trên thành phố, sau đó tôi được giới thiệu với bạn trai tên Lý Kiệt.

Lý Kiệt cao ráo, đẹp trai, khéo ăn nói. Anh ấy thường xuyên khiến tôi cười đến tận mang tai, mỗi ngày đều khiến tôi vui vẻ, anh ấy cũng rất dịu dàng, ân cần và chăm sóc tôi rất tốt.

Sáu tháng sau khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy đã cầu hôn và tôi đã đồng ý mà không hề suy nghĩ.

Khi tôi và bạn trai yêu nhau được ba tháng, tôi đã nói với bố mẹ rằng nếu họ cho phép tôi một thời gian, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà để cho họ xem và giúp tôi kiểm tra mọi thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay là dịp nghỉ Tết, tôi và bạn trai đã ở bên nhau được gần một năm. Tôi rủ bạn trai về nhà để đón Tết và gặp bố mẹ tôi, anh ấy nghe nói chúng tôi có thể bắn pháo hoa vào dịp năm mới ở đó nên anh vui vẻ đồng ý.

Về đến nhà thì cũng đã trưa, bố mẹ tôi đã tiếp đón Lý Kiệt một cách nồng nhiệt. Vì anh ấy đẹp trai, khéo ăn nói và tính cách thân thiện nên không lâu sau anh ấy đã làm quen với gia đình tôi.

Tôi thấy bố mẹ thích và khá hài lòng với anh ấy. Trong bữa trưa, bố mẹ tôi đều khen anh có triển vọng, tuổi còn trẻ đã mở cửa hàng riêng.

Nghe bố mẹ khen Lý Kiệt, tôi rất vui vẻ, cảm thấy mình có khiếu thẩm mỹ, bạn trai mình chọn sẽ được bố mẹ đánh giá cao.

Sau khi ăn trưa, ba tôi đề nghị chơi mạt chược để giết thời gian, nhưng tôi không biết chơi và cũng không muốn học.

Ảnh minh họa: Internet

Thế là bố, mẹ, em trai và bạn trai tôi tập trung lại một bàn và bắt đầu chơi mạt chược. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó xem TV, trong khoảng thời gian này tôi nghe thấy họ nói chuyện, cười đùa, rất vui vẻ và thích thú.

Vào khoảng 4 giờ chiều, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn bữa tối và hoạt động chơi mạt chược cũng kết thúc. Tôi pha trà đưa cho họ rồi tiếp tục xem TV, lúc này bố mẹ tôi đã gọi tôi lên phòng.

Bố vẻ mặt ủ rũ nói với tôi: “Tiểu Ái, chàng trai con đang tìm không tốt, nhanh chóng chia tay anh ta đi.”

Nghe điều này, tôi bất ngờ và không hiểu tại sao ba lại nói như vậy. Tôi nói, "Ba không hài lòng với anh ấy à? Chỉ vì đã được sống chung trong một thời gian ngắn và chơi mạt chược mà sao lại không được?”

Ba tôi thở dài và nói với ý nghĩa sâu xa: “Có câu ngạn ngữ nói rằng, trên bàn bài mới thấy phẩm chất người. Khi chúng ta đang chơi bài, mọi người vẫn chưa đánh bài mà anh ta đã bắt đầu chạm bài. Loại người như vậy thích lừa gạt và không trung thực”.

“Và ngoài ra, khi thắng một ít tiền, anh ta hò hét, còn khi thua một ít tiền, anh ta lại như trời sập xuống. Loại người như vậy thiếu định hình và sẽ không có tương lai lớn”.

“Hơn nữa, anh ta không biết tôn trọng người lớn tuổi. Mỗi khi thua, anh ta luôn oán trách mẹ của con, nói rằng cô ấy không nên đánh quân bài đó, khiến anh ta thua”

“Theo bố nhìn, phẩm chất của anh ta thực sự không tốt. Con hãy chia tay anh ta sớm, Lý Kiệt không phù hợp với con, hãy chia tay ngay, chúng ta sẽ không đồng ý với việc kết hôn của con...”

Tôi biết rằng các thành viên trong gia đình tôi đều là vì lo lắng nhưng tôi nghĩ bạn không thể đánh giá tính cách của một người chỉ vì họ chơi mạt chược, phải không? Chỉ cần dễ dàng kết luận rằng chúng tôi không phù hợp?