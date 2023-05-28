Mới hưởng tuần trăng mật vợ đã nằng nặc ly hôn, đến khi tôi hỏi lý do mà cô ấy tiết lộ thì phải rụng rời vì sự thật

Tâm sự 28/05/2023 02:25

Tôi phải làm sao khi một người là vợ, một người là bạn thân. Tôi không thể chịu nổi cú sốc mình phải chịu.

Khoảng 1 năm trước, tôi và Hà kết hôn. Quả thật, việc ly hôn quá mức nhanh chóng khiến tôi có chút mơ hồ không thể tin.

Tôi quen Hà qua lời giới thiệu của bạn bè. Sau khi tìm hiểu gần 4 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhưng tôi biết lúc đó cả tôi và Hà không còn yêu nhau nhiều, chỉ vì gia đình thúc giục mà tiến tới với nhau. Tôi cũng không thể từ chối người phụ nữ đã ở bên mình 4 năm. Nhưng sau khi về ở chung nhà, tình thân vun đắp cùng nhau, tôi dần cảm thấy trân trọng Hà hơn.

Chẳng ngờ được, sau chuyến trăng mật sau đám cưới, Hà nhất quyết đòi ly hôn với tôi. Tôi hỏi vợ lý do thì chỉ nhận được câu trả lời rằng cô ấy muốn được tự do. Vì quá thất vọng và tổn thương, tôi đồng ý không đắn đo, ký vào đơn ly hôn vợ.

Mới hưởng tuần trăng mật vợ đã nằng nặc ly hôn, đến khi tôi hỏi lý do mà cô ấy tiết lộ thì phải rụng rời vì sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi nhận hết lỗi về mình khi bị gia đình dồn ép hỏi lý do vì sao ly hôn. Tôi đành nói rằng mình vô sinh, dù rằng đây là sự thật. Tôi từng đi khám trước khi lấy Hà, tôi cũng để cô ấy biết sự thật này. Tôi cho rằng Hà đòi ly hôn vì không thể chấp nhận chuyện tôi vô sinh.

Chẳng ngờ được, 6 tháng sau ly hôn, tôi nghe tin Hà mang thai. Bố mẹ tôi nghe thế thì mừng ra mặt vì nghĩ là Hà đang mang thai cháu nội của mình. Tôi cũng rất ngạc nhiên, dù tôi chắc chắn cái thai kia không phải là con của tôi. Tôi quyết định đến gặp Hà để biết sự thật.

Mới hưởng tuần trăng mật vợ đã nằng nặc ly hôn, đến khi tôi hỏi lý do mà cô ấy tiết lộ thì phải rụng rời vì sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nhà Hà, tôi đứng chết trân trước cửa khi thấy Hà đang ở cùng với Huân, cậu bạn thân của tôi trong nhà. Giữa họ rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi tức tối lao tới hỏi Hà cho ra lẽ, bố mẹ vợ thấy dáng vẻ của tôi thì vội chạy tới can ngăn. Họ liên tục nói xin lỗi tôi. Sau đó, Hà thành thật kể lại chuyện đã giấu tôi suốt thời gian qua.

Hà kể đã xảy ra quan hệ với Huân, sau khi hưởng tuần trăng mật cùng tôi thì cô ấy biết mình mang thai. Cô ấy biết chắc đứa trẻ này không phải của tôi nên quyết định ly hôn, vì tôi từng cho cô ấy xem kết quả vô sinh trước đó.

Sau đó, Hà qua lại với Huân, nghe đâu sau khi cả Hà sinh con thì cả hai sẽ tổ chức đám cưới. Tôi biết sự thật mà trong lòng đau đớn không ngừng, hai người đó từng là vợ và bạn thân của tôi. Cuối cùng họ lại đến với nhau, để lại một tên đàn ông vô sinh là tôi ở lại sao?

Hai năm sau ly hôn vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi tôi hỏi ra thì chết lặng trước câu trả lời

Hai năm sau ly hôn vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi tôi hỏi ra thì chết lặng trước câu trả lời

Nhìn gương mặt vợ gượng gạo lúc này, tôi càng thấy nghi ngờ nhưng sau đó phải chua xót vì câu nói của cô ấy.

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