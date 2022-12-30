Mỗi đêm khi căn phòng khép lại, vợ đưa cho tôi một tấm chăn mỏng rồi ra điều kiện phũ phàng khiến tôi nhục nhã ê chề

Tâm sự 30/12/2022 20:13

Vừa đau đớn, vừa xót xa, tôi đứng hình mỗi khi vợ dành những câu nói cay đắng cho mình mà trở nên sợ hãi.

Tôi năm nay 42 tuổi, bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ vì tôi đẹp trai, thành đạt, vợ đẹp con ngoan, ở nhà biệt thự, đi lại có lái xe riêng đưa đón. Chỉ có tôi cảm thấy những tiền bạc và của cải ấy quá nặng nề. Chúng khiến tôi áp lực và mệt mỏi phát điên.

Khi gặp vợ, tôi đã biết cô ấy là người phụ nữ giỏi giang, nhanh nhẹn và có một đầu óc kinh doanh xuất sắc. Còn tôi chỉ là anh kỹ sư IT làm nghiệp vụ đơn thuần trong tập đoàn.

Lúc kết hôn, cô ấy đã là trưởng phòng kinh doanh, thu nhập gấp 3 lần tôi. Cô ấy có vẻ không muốn tôi bị đồng nghiệp đàm tiếu, nên đề nghị tôi nghỉ việc mở công ty riêng. Tôi nghe theo lời vợ, chật vật với công ty kinh doanh phần mềm bán hàng.

Khi không thể xoay xở được, tôi muối mặt cầu cứu. Cô ấy không ngại ngần dùng giờ nghỉ trưa, tranh thủ thêm 2 tiếng buổi tối để giúp tôi. Chỉ sau 3 tháng, công ty đã có sự thay đổi ngoạn mục.

Mỗi đêm khi căn phòng khép lại, vợ đưa cho tôi một tấm chăn mỏng rồi ra điều kiện phũ phàng khiến tôi nhục nhã ê chề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Càng ngày, tôi càng nể vợ. Quyết định của tôi đưa ra phần lớn bị cô ấy gạt đi. Nếu tôi cố chấp, chỉ một thời gian đã chứng minh là kế hoạch của tôi sai lầm. Cô ấy cười nhạt, bảo tôi không giỏi thì đừng cố. Cô ấy ngày càng góp sức nhiều cho công ty tôi.

Tôi trở thành một giám đốc bù nhìn, ký hợp đồng theo ý vợ, họp hành giao nhiệm vụ theo ý vợ. Tôi sợ hãi cảm giác bí mật bị bại lộ. Tôi sợ người xung quanh nhận ra tôi là kẻ hèn kém, không đủ năng lực nên phải dựa hơi vợ. Nỗi sợ ấy cứ xâm chiếm dần khiến tôi ngại gần gũi với vợ.

Hơn thế nữa, mỗi khi vợ chồng bất hòa, cô ấy luôn lấy sự kém cỏi của tôi ra đay nghiến bằng những lời khó nghe. Chán nản, tôi đã cặp kè với nhân viên nữ trong công ty. Ở bên người phụ nữ nhỏ bé hơn, tôi thấy mình được xoa dịu.

Nhưng rồi vợ tôi phát hiện ra sự thật. Cô ấy không thèm đánh ghen, ngồi ngay phòng tôi, gọi cô nhân viên vào và yêu cầu tôi ra quyết định đuổi việc. Cô nhân viên ấy tự tin lắm, nhưng cô ta không ngờ tôi lại chấp nhận làm theo ý vợ.

Mỗi đêm khi căn phòng khép lại, vợ đưa cho tôi một tấm chăn mỏng rồi ra điều kiện phũ phàng khiến tôi nhục nhã ê chề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ đấy trở đi, tôi trầm cảm rồi trở thành người bị yếu sinh lý. Tôi không thể yêu đương được khi vợ luôn dội những gáo nước lạnh, khinh bỉ và hạ nhục chồng. Tôi khổ sở muốn chứng minh sức mạnh đàn ông trong khi cô ấy cười sằng sặc.

Sau 1 tháng tôi không thể làm chuyện ấy. Vợ tôi đã đưa ra quy định trừng phạt chồng. Mỗi đêm khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, cô ấy đưa cho tôi một tấm chăn mỏng, một cái gối và yêu cầu tôi ngủ dưới sàn.

Cô ấy khiêu khích tôi bằng sở thích tình dục mới, đồ chơi và phim. Cô ấy thỏa mãn chính mình với những gã đàn ông trên phim ảnh. Nếu tôi không thể đáp ứng, chỉ có thể ngủ dưới đất, không được phép lên giường cùng vợ.

Tôi không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra khi vợ tung những tấm ảnh tôi ngoại tình ra trước mặt bố mẹ và họ hàng. Tôi sợ bí mật về nguời cha thành đạt, yêu vợ, thương con bị vợ tôi phá nát. Tôi sợ con trai tôi khinh thường bố.

Giờ đây tôi thực sự bế tắc. Tôi không biết mình phải làm gì để thoát ra khỏi cảnh này nữa.

 

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