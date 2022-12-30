Bắt quả tang vợ sắp cưới ân ái với người đàn ông lạ, tôi điên cuồng hủy hôn để rồi 3 năm sau, nghe anh ta kể lại mà hiểu ra sự tình

Dạo ấy bàn chuyện đám cưới, tôi đã thấy Thúy có cảm giác rất lạ. Mới đầu, cô ấy nhiệt tình, hào hứng cùng tôi vẽ lên bao kế hoạch cho cuộc sống mới. Chúng tôi đi xem nhà chung cư, chọn một căn hơn 70m2. Cô ấy tự tay chọn từng tấm rèm, đồ đạc trang trí nhà. Bỗng dưng sau khi mua nhà xong, cô ấy hay cáu gắt, than mệt, rồi hay từ chối đi chơi cùng tôi.

Tôi đã bắt quả tang người yêu phản bội vào một buổi chiều mưa tầm tã. Đối với tôi, một gã trai xa quê lên thành phố lập nghiệp, Thúy như là cả gia đình, sự sống, tình yêu và khát vọng cuộc đời. Tôi dành mọi thứ tốt đẹp cho cô ấy, đến khi chỉ còn cách ngày cưới 1 tháng, cô ấy lại nỡ khiến tôi đau đớn tận cùng.

Một buổi chiều, tôi gọi cho ấy để hẹn đi đặt lịch chụp ảnh cưới mà không được. Trời mưa to, sấm chớp ầm ầm, tôi sợ cô ấy có việc gì nên đi làm về là lao vội về phòng trọ tìm cô ấy. Từ đầu ngõ, tôi thấy một chiếc ô tô đỗ cửa. Tôi có chìa khóa phòng Thúy, nên theo thói quen tôi tự mở cửa mà không cần gọi cô ấy.

Thú thật, tôi chẳng hiểu sao Thúy lại thay đổi tâm trạng như thế nên chỉ có cách chiều theo ý cô ấy. Tôi cứ nghĩ Thúy tâm trạng thất thường vì sắp kết hôn. Cô ấy vốn là người rất tâm lý, không đòi hỏi, giận hờn linh tinh như mấy cô gái mới lớn.

Tôi đẩy cửa vào rồi chết đứng trước cảnh tượng trước mắt. Thúy đang nằm trong vòng tay gã đàn ông lạ, gã kia ôm chặt cô ấy đầy âu yếm. Tôi không nhớ nổi mình đã nói những gì, quát cô ấy ra sao, chỉ nhớ được ánh mắt vô hồn và nụ cười mỉa của cô ấy cùng khuôn mặt trơ trẽn vênh váo của gã kia.

Tôi đấm hắn ta một cái, rồi lao ra ngoài trời mưa bão. Đêm ấy, tôi sốt đùng đùng vì ngấm nước mưa, vì hận, vì đau đớn trước sự phản bội quá tàn nhẫn của người yêu. Chẳng lẽ đấy là lý do cô ấy bỗng dưng thờ ơ với đám cưới của chúng tôi ư?

Tôi tận mắt chứng kiến người yêu phản bội và lên giường với kẻ khác, làm sao có thể tha thứ được mà cưới nữa đây. Tôi không muốn gặp lại Thúy nữa. Tôi trả thù tình bằng cách xóa hết hình ảnh yêu đương với Thúy, xóa trạng thái "đính hôn" trên facebook, về gặp bố mẹ em kể lại sự tình và thông báo từ hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe nói, sau đó bố mẹ Thúy giận quá đuổi cô ấy đi. Sau vài tuần, cô ấy nghỉ việc và biến mất hoàn toàn. Còn tôi xóa số điện thoại cô ấy và cắt đứt hoàn toàn. Tôi không bao giờ muốn hỏi lý do vì sao người yêu phản bội mình vì cách cô ấy làm khiến tôi đau đớn quá.

Tôi lao vào yêu đương, hẹn hò những cuộc tình một đêm, vài đêm và vài tháng chóng vánh với những cô gái xinh đẹp. Nhưng rồi, trong những đêm khó ngủ, tôi vẫn đau đớn nhớ lại chuyện cũ.

Tôi cứ đinh ninh người yêu phản bội vì tiền, vì danh vọng, vì gã kia có hơn tôi quá nhiều thứ. Tôi ngỡ bọn họ sẽ cưới nhau, để lại tôi thất bại cay đắng. Thật không ngờ, sau 3 năm tôi gặp lại anh ta trong bữa tiệc mừng sự kiện hợp tác hai công ty. Anh ta giới thiệu người vợ xinh đẹp đi bên cạnh. Cô ấy không phải là Thúy. Vậy Thúy đang ở đâu?