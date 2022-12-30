Giúp đỡ mẹ chồng 5 cây vàng vượt qua khó khăn, nào ngờ tôi rơi vào cảnh hoang mang lo sợ lục đục

Tâm sự 30/12/2022 15:50

Tôi nghĩ rằng chỉ số tiền này mới giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhưng tôi nào ngờ, những ngày gần đây tôi liên tục lo lắng.

Bố mẹ chồng tôi đã ly hôn từ khi chồng tôi còn nhỏ. Sau đó cả hai đều đi bước nữa, chồng tôi sống với ông bà ngoại. Trước khi mất, bà ngoại đã để lại ngôi nhà cho chồng tôi đứng tên và chịu trách nhiệm thờ cúng ông bà.

Một năm trước, dượng mất, những người con của ông ấy đối xử không tốt với mẹ chồng tôi nên bà quyết định trở về nhà ngoại sống cùng vợ chồng tôi. Trong thời gian đó, tôi thấy mẹ chồng hiền lành và chăm chỉ làm việc.

Nhờ có bà mà một năm qua vợ chồng tôi yên tâm đi làm, không phải thuê người trông con. Mỗi ngày về, mẹ đã chuẩn bị sẵn mâm cơm tươm tất ở trên bàn. Tôi rất biết ơn những việc làm của mẹ đối với gia đình tôi.

Giúp đỡ mẹ chồng 5 cây vàng vượt qua khó khăn, nào ngờ tôi rơi vào cảnh hoang mang lo sợ lục đục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chồng tôi lại không nghĩ thế, ngày nào anh cũng kiếm chuyện gây sự với bà. Chồng tôi mở miệng ra là trách mẹ không nuôi dưỡng, anh chỉ kính trọng mỗi ông bà ngoại. Mẹ không còn chỗ nào đi nữa mới nhớ tới chồng tôi, anh nói sẽ hận bà cả đời này.

Mỗi lần nghe chồng nói với mẹ những lời hỗn hào, cộc cằn là gia đình rất căng thẳng. Tôi sợ nhất những lời nói không hay đó sẽ làm lệch lạc suy nghĩ của các con tôi. Chồng tôi đối xử tệ với mẹ, sau này các con sẽ đối đáp lại chúng tôi như thế.

Tôi không thể đứng nhìn chồng hủy hoại gia đình từng ngày được. Thế nên, tôi đã nói hoàn cảnh của gia đình mình với chị gái và hỏi vay chị 5 cây vàng trong vòng một tháng. Tôi đã đưa số vàng đó cho mẹ chồng giữ và bày kế để bà làm theo.

Tuần trước, lúc chồng tôi mắng mẹ quá quắt, bà cãi lại cũng gay gắt, chồng tôi giận quá đuổi mẹ ra khỏi nhà. Trước khi đi bà nói có mấy cây vàng, định để lại cho chồng tôi nhưng bị anh ấy đuổi đi thì bà sẽ đến sống với con của dượng và cho họ số vàng đó.

Thấy chồng có vẻ không tin, tôi vội chạy đến hỏi mẹ để được xem số vàng đó. Cầm túi vàng từ tay mẹ chồng, tôi đưa cho chồng xem và anh ấy thay đổi thái độ ngay.

Giúp đỡ mẹ chồng 5 cây vàng vượt qua khó khăn, nào ngờ tôi rơi vào cảnh hoang mang lo sợ lục đục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh không đuổi mẹ nữa mà mời bà ở lại và hứa sẽ chăm sóc bà tử tế. Để lấy lòng chồng tôi, mẹ đưa hết số vàng đó cho anh ấy giữ và chồng đưa lại cho tôi cầm. Vì trước nay chồng tôi luôn để tôi giữ tiền và không hỏi đến, thế nên tôi liền đem trả lại chị gái.

Nhiều ngày nay, chồng nói năng nhẹ nhàng từ tốn với mẹ hơn. Điều tôi vui nhất là không khí gia đình đã yên ổn trở lại. Hôm qua, chồng muốn tôi bán số vàng đó đi để mua ô tô. Tôi rất bối rối, không ngờ sự việc lại đi quá xa thế này. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo để kế hoạch không bị bại lộ nữa?

 

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