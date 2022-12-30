Trước khi đi, cô ấy chỉ để lại cho tôi đúng một câu: "Tại sao anh không trừng phạt thằng sở khanh ấy, mà lại chọn Hà để trả thù? Hãy nghĩ lại xem có phải anh đã thích Hà từ trước và lấy việc này là cái cớ hay không?".

Vợ tôi dọn ra khỏi nhà, để lại đơn ly hôn. Con tôi mới 5 tuổi, ngơ ngác không hiểu chuyện của người lớn, nhưng nó đương nhiên chọn đi theo mẹ. Lâu lắm rồi, tôi có để ý hay chơi với con đâu. Tôi mải mê trong kế hoạch trả thù tình của mình, quên tất thảy mọi niềm vui khác với vợ con.

Giờ tôi chẳng biết làm sao, vợ con đi rồi, Hà nhắn tin hỏi thăm, tôi lại lao đến phòng trọ của cô ấy. Tôi phải diễn nốt vở kịch của mình, dù cho cái giá phải trả đến giờ là quá lớn. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ thuyết phục vợ cũng chưa muộn.

Tôi ngẩn người suy nghĩ, không, tôi không hề yêu Hà một chút nào hết. Tôi chỉ muốn cô ta nếm cảm giác bị lợi dụng, yêu đương rồi thất vọng, bị lừa gạt, bị bỏ rơi khi đã tin tưởng tôi. Còn Tân, tôi không trừng phạt vì tôi luôn nghĩ rằng đàn ông có thể sa ngã. Hơn nữa, cậu ta chủ động xin lỗi tôi sau khi em gái tôi qua đời, thú nhận rằng điện thoại để quên ở nhà Hà nên cô ta tự gửi ảnh cho em gái tôi. Cậu ta cũng bị cô gái tồi tệ ấy lợi dụng thôi.

Trong căn phòng trọ nhỏ của Hà, cô ấy thông báo một tin sét đánh: "Em có thai rồi". Cái quái gì thế này? Tôi nhớ mình luôn dùng bao cao su, tại sao cô ta lại có thai? Cô ta cười e thẹn bảo lần đầu tiên chúng tôi không dùng biện pháp nào cả.

Thế này, nếu tôi rời bỏ cô ta, nếu tôi trở mặt như một kẻ phản bội tình yêu ngọt ngào của cô ta, vắt chanh bỏ vỏ, thì vừa hay để cô ta đau đớn nhất.

Tôi mặc đồ vào, rồi lạnh lùng yêu cầu cô ta bỏ đứa bé đi vì tôi không sẵn sàng, tôi không thích trẻ con. Cô ta bàng hoàng, òa khóc rồi oán trách tôi bằng những lời yếu ớt. Tôi day dứt, nhưng vẫn tỏ ra bất cần, tuyên bố nếu cô ta không bỏ đứa trẻ thì chia tay.

Cô ta vừa gào lên khóc vừa bảo tôi: "Anh phê phán Tân, nhưng anh khác gì anh ta? Anh cũng là loại đàn ông tồi tệ, hại đời những người con gái như tôi và Quỳnh thôi. Gã khốn ấy đã hại tôi mất đời con gái, hại bạn tôi chết, còn anh lại dẫm đạp lên sự tôn trọng tôi dành cho anh".

Ảnh minh họa: Internet

Từng lời của Hà khiến tôi hoảng hốt. Hóa ra Hà bị Tân lừa gạt bằng những lời hứa sẽ xin lỗi Quỳnh, cậu ta mời Hà vào nhà, khóa cửa và giở trò đồi bại. Sau đó lại thêm một lần nữa, không hiểu Tân dùng mưu mẹo gì mà Hà mê man, nên mới có những hình ảnh nhạy cảm kia gửi cho em gái tôi.

Gã khốn ấy muốn trừng phạt Hà vì đã từ chối cặp kè, lại dám chen ngang vào chuyện yêu đương của hắn. Chính Hà đã chất vấn Tân nên mới biết chuyện những tấm ảnh, chứ không phải như lời Tân nói với tôi.

Giờ đây, khi tôi dồn hết sự chú ý vào Hà và trả thù cô ấy, Tân đang ung dung hẹn hò với con gái của Tổng giám đốc một công ty lớn, có thừa gia thế và tiền của để hắn không cần đến tình yêu và sự trân trọng của em gái tôi lẫn gia đình tôi nữa. Rõ ràng, cậu ta là kẻ tham phú phụ bần, còn hãm hại cả em gái tôi lẫn cô bạn thân thiết nhất.

Tôi đau đớn úp mặt vào tay mà khóc vì ân hận. Tôi đã mất một gia đình hạnh phúc, còn làm cho người con gái này phải khổ. Tôi phải làm gì với cái thai trong bụng Hà bây giờ? Khi hiểu rõ em bị hại vì cố gắng bảo vệ bạn thân, lại thêm những âm mưu trả thù tình tồi tệ của tôi khiến em thêm sợ hãi đàn ông, tôi thấy mình hèn hạ và độc ác quá.