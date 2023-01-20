Mời bố mẹ chồng lao vào bắt gian chồng ngoại tình ở khách sạn, lật chăn lên trước hai người ăn mặc chỉnh tề, tôi bật cười nhìn mẹ chồng lăn ra ngất

Tâm sự 20/01/2023 05:11

Tôi dọn đồ bế con chuẩn bị rời khỏi nhà, nhưng lần này nhìn mẹ chồng bơ phờ tôi lại chỉ thấy đáng buồn cười cho bà mà thôi.

Tôi vừa sinh con nhỏ được 7 tháng. Trước đó chồng tôi viện cớ phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ con nên đi sớm về khuya, ngày nghỉ cũng chẳng ở nhà, đã vậy còn thường xuyên đi công tác.

Ban đầu tôi thương chồng vất vả nên không dám cằn nhằn gì. Ở nhà tôi luôn cố gắng chăm con, dọn dẹp nhà cửa và nghe lời bố mẹ chồng để chồng được yên lòng. Những cách đây một tháng, tôi đau điếng phát hiện dường như chồng đang có một mối quan tâm mới bên ngoài. Đó là lý do khiến anh ta xao nhãng gia đình chứ không phải vì bận rộn kiếm tiền nuôi vợ con.

Đêm ấy, chính tai tôi nghe được chồng gọi điện ngọt ngào thủ thỉ với ai đó ở đầu dây bên kia. Nhưng khi tôi lao vào thì anh ta lập tức tắt máy, xóa nhật ký cuộc gọi.

Mời bố mẹ chồng lao vào bắt gian chồng ngoại tình ở khách sạn, lật chăn lên trước hai người ăn mặc chỉnh tề, tôi bật cười nhìn mẹ chồng lăn ra ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xâu chuỗi lại một số sự việc trước đó, tôi đi đến kết luận chồng đang có người khác bên ngoài. Dù tôi sinh con được nửa năm nhưng thời gian gần đây chồng không hề chạm vào vợ. Đã vậy anh ta còn giữ điện thoại khư khư, cài đặt khóa màn hình, thường xuyên mải mê nhắn tin rồi cười khúc khích.

Đau đớn và căm tức, tôi kể với bố mẹ chồng để mong được ông bà đứng về phía mình. Nào ngờ bố chồng tuyên bố tôi chỉ nói mò, ghen bóng ghen gió, không có bằng chứng thì đừng quy chụp tội lỗi cho chồng. Mẹ chồng thậm chí còn bảo đàn ông ai chẳng thế, miễn là vẫn biết “chùi mép”, có trách nhiệm với vợ con. Làm vợ thì phải bao dung rộng lượng, kể cả chồng có con riêng thì đón về nuôi, càng đông vui nhà cửa chứ có gì đâu.

Tôi chết lặng trước phản ứng của bố mẹ chồng. 2 năm làm dâu, tôi chỉ nghĩ ông bà khó tính khắt khe, không ngờ họ suy nghĩ và đối xử với tôi như thế. Cõi lòng lạnh ngắt, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng trước khi ra đi phải cho cả nhà họ một phen bẽ mặt.

Mời bố mẹ chồng lao vào bắt gian chồng ngoại tình ở khách sạn, lật chăn lên trước hai người ăn mặc chỉnh tề, tôi bật cười nhìn mẹ chồng lăn ra ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không có tiền thuê người theo dõi hành tung của chồng để tìm chứng cứ, nghe cô bạn mách thuê 1 bác xe ôm, giá rẻ mà vẫn hiệu quả lắm, tôi lập tức làm theo. Sau đúng 1 tuần, tôi nhận được điện thoại của chú xe ôm, báo rằng thấy chồng tôi đèo một người phụ nữ trẻ vào nhà nghỉ.

Tôi bắt gian lúc này không phải vì ghen tuông mà muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này một cách đường hoàng, để nhà chồng không nói gì được mìn. Tôi đã mời cả bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ, thêm hai cô bạn đi trợ giúp, tất cả cùng đến nhà nghỉ ấy.

Chồng tôi nhìn bầu đoàn tôi dẫn đến thì tái mét mặt mũi. Lao vào phòng, phát hiện trên giường có người, tôi lập tức lật chăn ra. Quả nhiên có một người phụ nữ trẻ đang nằm bên dưới.

Nhưng lúc ấy tôi mới nhận thấy có điều lạ lùng, đó là cả chồng tôi và cô ta đều ăn mặc rất chỉnh tề. Ngoài ra, cô ta không hề nhìn tôi mà lại hướng ánh mắt về phía bố chồng tôi. Hai người đó có vẻ mặt rất bất thường. Xem xét kỹ lại, tôi giật mình nhận thấy bố chồng và cô gái trẻ đó có nhiều nét rất giống nhau.

“Ôi sao người phụ nữ anh dẫn vào nhà nghỉ lại có khuôn mặt giống bố anh thế, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp…”, tôi cười cười hỏi chồng. Vì một câu nói bâng quơ đó mà bí mật bố chồng che giấu nhiều năm nay đã bị phanh phui.

Trước sự chất vấn điên cuồng của vợ, ông buộc phải thừa nhận cô gái đó là con riêng của mình, tức là em gái cùng cha khác mẹ với chồng tôi. Mẹ chồng nghe xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ, còn tôi không nhịn được mà bật cười hả hê khi nhớ lại những lời bà nói với mình lúc trước.

Mọi chuyện ngã ngũ, chồng tôi thực sự có nhân tình bên ngoài nhưng thời điểm tôi theo dõi anh ta lại trùng hợp với lúc em gái anh ta lên chơi. Chuyện này bố chồng chỉ nói với con trai, còn mẹ chồng không hay biết gì cả. Họ vào hùa giấu bà. Hai mẹ con cô gái đó sống ở thành phố khác, lần này chỉ là đến chơi nên chồng tôi mới thuê nhà nghỉ cho ở.

Ngày tôi dọn đồ bế con rời khỏi nhà chồng, nhìn vẻ mặt bơ phờ hốc hác của mẹ chồng mà tôi thấy thật nực cười. Đúng là chỉ khi bản thân mình rơi vào cảnh ngộ tương tự thì mới thấy đau đớn, còn không họ sẽ chẳng bao giờ biết thương xót cho người khác.

 

Đang mang thai mà chồng ngoại tình, tôi chẳng đánh ghen cũng không đau khổ chỉ gửi 1 clip khiến anh điêu đứng, tay chân run cầm cập

Đang mang thai mà chồng ngoại tình, tôi chẳng đánh ghen cũng không đau khổ chỉ gửi 1 clip khiến anh điêu đứng, tay chân run cầm cập

Tôi thầm nghĩ về người mình đã yêu, gửi gắm, tôi nào ngờ sự việc đi quá xa và anh ta lại phản bội mình.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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