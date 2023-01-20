Đang mang thai mà chồng ngoại tình, tôi chẳng đánh ghen cũng không đau khổ chỉ gửi 1 clip khiến anh điêu đứng, tay chân run cầm cập

Tâm sự 20/01/2023 03:51

Tôi thầm nghĩ về người mình đã yêu, gửi gắm, tôi nào ngờ sự việc đi quá xa và anh ta lại phản bội mình.

Tôi sinh năm 91 mới cưới chồng được 10 tháng, anh là người tôi quen trong 1 lần 2 công ty giao lưu với nhau. Anh là trưởng bộ phận còn tôi chỉ là nhân viên nhưng vì cùng làm chung về 1 sản phẩm chúng tôi hợp tác với nhau nhiều hơn và gặp gỡ nhiều hơn, thế rồi với vẻ ngoài đạo mạo chỉn chu, khoa ăn nói có duyên và hút hồn người đối diện của anh làm tôi trúng tiếng sét ái tình.

Và thế là chỉ sau 2 tháng tôi với anh đã bàn chuyện hôn nhân, cũng chẳng hiểu sao tôi nhận lời dẫn anh về ra mắt mới sau mấy chục ngày quen biết, cũng chưa thực sự hiểu anh là người thế nào gia đình anh ra sao quá khứ có gì đặc biệt.

Bố mẹ tôi ban đầu cũng khuyên nên tìm hiểu kỹ vì còn ít tuổi cũng chưa yêu đương lần nào, nhưng mê muội anh nên sau lần về ra mắt ấy chúng tôi gần gũi nhau hơn. Và chính thức sau 3 tháng hai đứa về chung 1 mái nhà.

Đang mang thai mà chồng ngoại tình, tôi chẳng đánh ghen cũng không đau khổ chỉ gửi 1 clip khiến anh điêu đứng, tay chân run cầm cập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn xong hai đứa vẫn làm công ty cũ, anh thường xuyên tụ họp bạn bè rồi đối tác ban đầu chúng tôi hay mâu thuẫn vì điều này nhưng sau đó quen nên cũng chẳng nói nhiều nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi có bầu anh cũng chẳng quan tâm hơn chút nào so với trước.

Xác định tâm lý trước nên tôi quyết giữ tinh thần thoải mái để con khỏe, bắt đầu mọi tiền nong tôi đều để riêng, tiền vàng khi cưới cũng cất riêng vì xác định tự chăm lo cho mình chứ chẳng mong gì ở anh.

Thế rồi tôi phát hiện anh có bồ khi mang thai tháng thứ 6 cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý tôi cũng đau khổ vô cùng. Vì anh đi làm về đưa lương cho tôi nên từ sau cưới tôi đã để riêng được 1 khoản chẳng hề nhỏ.

Lúc này tôi vẫn vờ như không biết, mẹ chồng cũng là người dễ tính quan tâm tôi, nhà lại có mình anh là con trai nên khi tôi bầu bà mừng lắm. Bà đã làm cuốn sổ tiết kiệm riêng cho cháu vì gia đình cũng khá giả. Và đương nhiên tôi cầm cuốn sổ đó.

Đang mang thai mà chồng ngoại tình, tôi chẳng đánh ghen cũng không đau khổ chỉ gửi 1 clip khiến anh điêu đứng, tay chân run cầm cập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù rất thương mẹ chồng nhưng biết anh ngoại tình vì tôi đã không ít lần thuê người chụp được ảnh, tôi gom lại và làm thành 1 video, lúc này khi cô nhân tình của anh gửi tin nhắn của hai người chat với nhau và thách thức tôi. Mọi chịu đựng của tôi không còn nữa, tôi chèn vào clip đó cả tin nhắn mà cô ta đã gửi.

Sau đâu đó, tôi gửi cho anh - vì lúc này tôi biết anh vừa vào đảng để chuẩn bị thăng chức - sau khi gửi đoạn clip đó tôi gọi và bảo anh nếu giờ tôi ly hôn, nhà anh đang đứng tên sẽ của tôi 1 nửa. Con chắc chắn tôi sẽ nuôi, còn sự nghiệp của anh sẽ chẳng có gì cả và tôi đã sẵn sàng ký đơn ly dị.

Anh điếng người nhìn vẻ mặt của anh khi về nhà mà tôi thấy hả hê, đã 2 ngày nay vợ chồng tôi chẳng nói câu nào, cũng chưa biết tương lai ra sao nhưng tôi thấy vui mừng và hết sức đúng đắn vì những gì mình đã làm - các bạn có thấy tôi đúng hay đã sai?

Biết bồ của chồng mang thai, tôi không đánh ghen mà ung dung gửi 1 tin nhắn, vừa đọc xong, chồng bủn rủn chân tay sợ hãi

Biết bồ của chồng mang thai, tôi không đánh ghen mà ung dung gửi 1 tin nhắn, vừa đọc xong, chồng bủn rủn chân tay sợ hãi

Bồ của chồng mang thai, cô đau đớn lắm chứ nhưng nhận ra chẳng có nghĩa lý gì khi đánh ghen, hành động này chứng minh tất cả.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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