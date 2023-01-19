Đêm tân hôn ‘ân ái’ nồng nàn, tôi điếng người khi chồng bỗng gọi tên người cũ, hành động trước mắt khiến tôi đau đến xót xa

Tâm sự 19/01/2023 21:45

Phải nói là lúc ấy anh say lắm rồi, khi lên giường anh ôm tôi thật lâu cho màn ân ái nồng nàn, nhưng giữa lúc ấy thì...

Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm thì làm đám cưới. Tình cảm hai đứa rất tốt đẹp, anh là người hiền lành, tử tế, chiều chuộng tôi.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối, anh làm cùng công ty với anh họ của tôi, lúc giới thiệu, anh họ tôi cứ khen anh hết lời, tôi tò mò nên đồng ý xem mặt, sau lần đó tôi và anh nói chuyện nhiều hơn rồi yêu nhau.

 

Tôi là còn anh làm xây dựng, công việc ổn định. Anh lãng mạn, tinh tế, thương tôi lắm. Thỉnh thoảng có lúc hờn dỗi tôi không nghe máy, xa nhau gần 20 km anh cũng phóng xe xuống tận nơi tìm tôi xin lỗi.

Yêu nhau một thời gian, anh cũng tâm sự với tôi, trước đây anh từng yêu một người, nhưng vì gia đình người đó chê anh nghèo, phản đối nên hai người chia tay. Anh nói giờ yêu tôi là muốn xác đinh cưới xin đàng hoàng. Tôi nghe cũng thấy mừng vui, bởi bản thân đối với anh cũng rất chân tình.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự hạnh phúc của hai đứa và đôi bên họ hàng, gia đình. Hôm đó, anh uống say, lúc quan khách về hết cũng đã khá muộn, anh lên phòng, tắm qua loa rồi lên giường nằm cạnh tôi. Chuyện ấy diễn ra rất sôi nổi, đam mê, đang lúc nhất thì tôi thấy anh gọi tên một người con gái khác, chính là người cũ của anh, tôi choáng váng, nhìn anh sụt sùi nước mắt tôi càng đau đớn.

Đêm tân hôn ‘ân ái’ nồng nàn, tôi điếng người khi chồng bỗng gọi tên người cũ, hành động trước mắt khiến tôi đau đến xót xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, vui vẻ như không có chuyện gì, tôi nghĩ anh không nhớ gì hết.

Tôi bị ám ảnh kinh khủng, có phải chồng tôi chưa quên người yêu cũ hay không, anh khiến tôi tổn thương quá, chẳng nhẽ hỏi thẳng xem anh trả lời thế nào, yêu nhau 2 năm, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn, liệu có phải chồng từng làm chuyện đó với người yêu cũ hay không?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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