Lúc ấy tôi thấy lạ, lí trí mách bảo cần đi theo anh thì tôi không ngờ anh không về nhà như dự định mà rẽ sang lối khác.

Có lẽ vì thế mà tôi không tìm hiểu kỹ chồng mình. Chỉ nghĩ rằng, ở tuổi đó thì nên cưới mà thôi. Vợ chồng tôi đều làm việc ở Hà Nội nên tôi không phải sống chung với nhà chồng. Chỉ còn mỗi bố mẹ ở quê. Công việc của tôi khá bận rộn nên tuần tôi về tuần không. Rồi tôi có bầu luôn nên hầu như chồng toàn về một mình. Thậm chí có những hôm mưa gió anh cũng phi xe máy hơn trăm km về nhà. Bố mẹ chồng tôi cũng đâu phải già yếu gì mà anh thường xuyên về thế. Tôi có gạn hỏi thì anh bảo về nhà cho các cụ đỡ cô đơn. Lâu dần tôi sinh nghi.

Trong một lần chồng đi về quê trong ngày chủ nhật, tôi đã lén đi theo anh ấy. Trở về quê anh ấy, tôi sốc nặng khi thấy chồng tôi không về nhà thăm bố mẹ và chạy đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đó. Nhìn vào nhà, tôi còn sốc hơn khi thấy anh chăm chút từng tý một cho một người phụ nữ. Cô ta nằm liệt giường và gần như chỉ cử động được phần thân trên. Ảnh minh họa: Internet Không những thế, tôi còn thấy chồng gọi mẹ chị này cũng là mẹ. Vậy hóa ra người này chính là vợ ở quê của chồng tôi hay sao? Chuyện này là sao đây.

Tôi không muốn làm um chuyện nên chờ chồng tôi từ quê ra mới hỏi cho ra nhẽ. Anh ấy không ngần ngại mà nói rằng, họ từng là mối tình đầu của nhau. Chị ấy lấy chồng trước nhưng không may bị tai nạn khiến chị không còn khả năng sinh con. Nhà chồng hắt hủi, mẹ thì già nên anh thường xuyên chăm sóc chị. Anh đã từng muốn cưới nhưng chị không đồng ý. Sau đó anh lấy tôi nhưng vẫn hứa sẽ chăm sóc chị nốt phần đời còn lại. “Người ta giờ đã thành như thế, chỉ là mối duyên cũ của anh chứ không có gì nên em đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu em cảm thấy thương yêu và tin tưởng anh thì cuối tuần cứ để anh về quê thăm hỏi cô ấy. Chứ nếu giờ anh bỏ mặc cô ấy thì anh thành ra một kẻ bạc tình, bạc nghĩa quá”, chồng tôi nói. Khi tôi trách anh không kể chuyện này từ trước cho tôi thì anh nói sợ tôi sẽ không chấp nhận, khiến anh khó xử. Ảnh minh họa: Internet Câu nói của chồng làm tôi chết lặng. Tôi đường đường là vợ hợp pháp, được cưới hỏi đàng hoàng mà tôi phải chia sẻ anh ấy với một người phụ nữ khác, một “mối duyên cũ” của anh ấy hay sao? Mấy ngày hôm nay tôi buồn bã, chán nản không muốn ăn uống gì. Cứ nghĩ đến cảnh chồng tôi về quê để chăm chút, thăm hỏi người phụ nữ kia là tôi lại đau đớn. Tôi rất băn khoăn, khó xử và không biết giải quyết sao cho hợp tình hợp lý vì thực sự tôi không muốn chồng tôi về gặp người phụ nữ ấy nữa. Tôi có ích kỉ quá không hả mọi người?

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