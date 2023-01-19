Tôi hạnh phúc lắm vì được cả nhà chồng yêu thương chăm sóc, thế nên ngày càng xinh ra, nhất là sau khi sinh được cho ông bà đứa cháu đích tôn thì ngày càng được cha mẹ chồng chiều chuộng.

Khi kết hôn được 5 tháng tôi có bầu, từ đó làm việc tại cửa hàng của gia đình thay vì đi làm ngoài như trước. Phần vì cơ địa không khỏe, phần vì nhà chẳng thiếu gì việc lương tôi làm ngoài cũng chẳng cao hơn, thế nên nghe lời anh và cha mẹ tôi đã ở nhà, tiện chăm con cái sau này còn lúc đó là có thời gian nghỉ dưỡng thai cho tốt.

Tôi nghĩ rồi sẽ quen với việc có nhau trong đời, đàn ông lấy về thay đổi lạnh nhạt hơn là thuận theo tự nhiên, cũng chẳng có gì to tát mà phải đau khổ lại hại mình hại con. Thế nên tôi cũng bớt cau có với anh tự nghĩ thoáng ra cho mọi thứ nhẹ đầu.

Nhưng anh thì ngược lại, anh như dần vô tâm với tôi hơn, dù có xinh đẹp thế nào ra đường bao người khen tấm tắc gái 1 con nhưng có lẽ ở với nhau lâu tình cảm dần phai nhạt và tôi cũng đã cố hết sức cho cuộc hôn nhân ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ 1 ngày tôi phát hiện anh có bồ, anh quen 1 em sinh viên mới ra trường trông khá sành điệu, tôi biết ngay kiểu đào mỏ. Thế là qua tìm hiểu tôi biết được cô ta thích ăn chơi hơn thích làm, thích tiền hơn tình yêu.

Vì thế tôi đã bảo ra 50 triệu thuê 1 anh trai đẹp, trong đó của anh ta công 20 triệu còn 30 triệu là chi phí vào những cuộc ăn chơi của gã và cô nhân tình của chồng tôi. Chẳng ngờ cái kết đẹp hơn mong đợi khi anh ta đã khiến cô gái đó có bầu.

Lúc này mọi hình ảnh kết quả siêu âm, những ảnh nóng của hai người tôi đều cầm trong tay hết. Tôi cảm ơn anh ta thêm 10 triệu nữa, lúc này anh ta đã chán và đá cô kia. Còn nàng đó thì lúc đang quen với chồng tôi vẫn qua lại với anh trai trẻ đẹp lại có điều kiện này, thời gian đó sao nhãng thờ ơ với chồng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng khi bị chàng ta đá, cô ta vội ngọt ngào với chồng tôi rồi nói có thai với chồng tôi. Chồng tôi đã khá ngỡ ngàng chưa kịp biết phải xử lý thế nào. Khi biết được điều này, tôi đã âm thầm gửi cho anh tin nhắn kèm hình ảnh tình tứ và kết quả khám thai của cô kia.

Biết mình bị lừa và phản bội chồng tôi cũng thất vọng lắm, nhưng đàn ông mà chỉ muốn thêm không muốn bớt lại quay về làm người đàn ông chỉn chu của gia đình. Anh cũng biết tôi đã biết anh ngoại tình thế nên thề thốt thay đổi, tôi cũng đã bảo chỉ cho anh cơ hội lần này nếu lần sau sẽ ly hôn.

Hiện nay cuộc sống của hai vợ chồng tôi khá tốt đẹp và hạnh phúc, xem như tôi đánh đổi 1 lần và cho anh cơ hội cũng là cho cả gia đình nhỏ của tôi được trọn vẹn - thế nên phụ nữ ạ đôi khi phải hy sinh nhưng nhất định cần đúng chỗ đúng lúc và đúng người