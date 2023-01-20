Mẹ đơn thân không về quê mừng Tết, bước vào căn nhà trọ chập tối, cô sững sờ khi thấy người đợi trước hiên nhà

Tâm sự 20/01/2023 21:12

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô sững sờ. Sao người ấy lại có thể mua nhiều đồ và đứng trước hiên nhà đợi mẹ con cô như vậy...

Dù ăn Tết xa nhà nhưng có con bên cạnh, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.

Tôi đưa con vào Sài Gòn sống hồi đầu năm. Tết này mẹ con tôi không về quê ăn Tết, phần vì khoảng cách xa, phần vì tôi không dư dả kinh tế nhưng quan trọng hơn cả là bố vẫn giận tôi.

Ông cho rằng tôi đỏng đảnh làm quá, không biết nhẫn nhịn gia đình chồng, mang tiếng bỏ chồng rồi khiến gia đình phải xấu mặt. Đó cũng là lý do mà tôi đưa con vào đây xây dựng cuộc sống mới chứ không về nương nhờ nhà ngoại. Mẹ tôi thì thương con gái nhưng cũng chẳng làm được gì vì e ngại bố tôi.

28 Tết tôi đưa con đi chợ sắm sửa và để con được tận hưởng không khí Tết. Con gái tôi hiện tại lên 4 tuổi rất đáng yêu, thế nhưng cũng là một lứa tuổi nhạy cảm. Nhiều khi tôi không biết giải thích với con thế nào về sự vắng mặt của bố. Tôi chỉ còn cách cố gắng làm việc và yêu thương con hết lòng, để con không phải chịu thiệt thòi.

Mẹ đơn thân không về quê mừng Tết, bước vào căn nhà trọ chập tối, cô sững sờ khi thấy người đợi trước hiên nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều tối 28 tháng Chạp, tôi và con đi chợ Tết về, xách lỉnh kỉnh đồ đạc, hai mẹ con ríu rít chuyện trò. Dù ăn Tết xa nhà nhưng có con bên cạnh, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.

Về đến sân khu trọ nhìn vào hiên phòng trọ của mình, tôi sững sờ khi thấy một người đã đợi mẹ con tôi từ bao giờ. Người đó không ai khác chính là chồng cũ của tôi!

“Hai mẹ con đi sắm Tết về à? Con gái lại đây bố bế nào, còn nhận ra bố không đấy…”, anh mỉm cười nói, rồi ngồi xổm xuống giơ tay đợi con gái nhào vào lòng mình.

Thời gian 1 năm qua tôi và chồng cũ không liên lạc nhiều. Tuy nhiên thi thoảng anh vẫn hỏi thăm con gái, gọi video nói chuyện với con. Tất nhiên là con tôi chưa quên bố.

“Anh vào đây làm gì vậy? 28 Tết rồi không ở nhà ăn Tết với bố mẹ hay sao…”, tôi hỏi anh, cứ nghĩ anh có việc gì đó nên tiện đường ghé qua thôi. Nhưng câu trả lời của anh khiến tôi phải thẫn thờ đánh rơi cả túi đồ trên tay:

Mẹ đơn thân không về quê mừng Tết, bước vào căn nhà trọ chập tối, cô sững sờ khi thấy người đợi trước hiên nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Anh vào ăn Tết với hai mẹ con, em chào đón anh chứ? Ăn Tết xong anh dự định tìm việc làm ở đây luôn. Anh muốn sống gần hai mẹ con…”.

Khi trước chúng tôi ly hôn không phải vì tình cảm vợ chồng rạn nứt mà vì mâu thuẫn giữa tôi với bố mẹ chồng không thể dung hòa nổi. Ông bà cấm các con ra ở riêng, tuyên bố nếu chồng tôi theo vợ thuê nhà bên ngoài thì ông bà sẽ từ mặt. Nhưng sống chung thì ngột ngạt bí bách không thở nổi, ông bà chướng mắt con dâu, luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho tôi.

Tôi chẳng làm gì sai cả, nguyên nhân bố mẹ chồng ghét thông gia vì bố tôi trước kia từng ở tù 1 năm do xảy ra xô xát với người ta. Giờ ông không tái phạm nữa song mẹ chồng luôn vin vào điều đó để mạt sát, coi thường con dâu. Sau 4 năm chung sống, không chịu được nổi nữa, tôi quyết định ly hôn.

 

“Anh xin lỗi vì khi trước yếu đuối không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em và con, khiến em phải chịu nhiều tủi thân ấm ức, con thì chịu cảnh bố mẹ ly tán thiếu tình yêu thương. Bố mẹ vẫn còn trẻ, anh sẽ vào đây làm việc để bù đắp cho em và con, sau này ông bà già yếu anh mới trở về…”, chồng cũ nói rồi bảo anh rất hổ thẹn không dám xin tôi đoàn tụ. Anh chỉ mong tôi cho phép anh đi lại chăm lo cho 2 mẹ con mà thôi.

Sau ly hôn đúng là tôi từng rất giận chồng cũ nhưng trong thâm tâm mình vẫn còn tình cảm với anh. Một năm qua tôi cũng chỉ tập trung chăm con, không hề có ai khác. Giờ anh đã vào đây với hai mẹ con, tôi thật sự cảm động và sẽ cho anh cơ hội.

Vậy là cái Tết này gia đình tôi đã được đoàn tụ bên nhau. Tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt để bố mẹ chồng dần mở lòng chấp nhận mình...

 

Mặc chồng léng phéng với thư ký trẻ đẹp, vợ quê thản nhiên làm việc này đều đặn mỗi ngày, hôm gặp người bước xuống xe hạng sang trước cửa, anh sốc nặng biết chủ nhân

Mặc chồng léng phéng với thư ký trẻ đẹp, vợ quê thản nhiên làm việc này đều đặn mỗi ngày, hôm gặp người bước xuống xe hạng sang trước cửa, anh sốc nặng biết chủ nhân

Đối với kẻ ngoại tình trơ trẽn, cách mà phụ nữ trả thù chính là làm cho bản thân mình tốt lên hơn mỗi ngày. Hãy yêu bản thân mình hơn!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 42 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả